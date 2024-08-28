一站式购齐开学文具清单 上千种品类文具尽在京东“文具开学季”

【天极网数码频道】临近九月，马上就要开学了，很多学生期待新学期的到来，但也有一些学生患上了“开学综合征”，一想到开学就打不起精神。工欲善其事必先利其器，备齐学习装备，是尽快适应新学期、更好地进入学习节奏的关键，现在到9月10日前，打开京东APP搜索“文具开学季”，又便宜又多的文具一站式购齐，治好孩子的“开学综合征”，轻松迎接新学期。

开学季，孩子们最常备的就是笔和本了。得力步乐EF明尖学生矫姿钢笔，三指定位、一秒正姿，自带笔夹便携防丢、食品级选材安全放心、大面积凹槽贴合学生小手、EF明尖易出笔锋。原价8.9元的矫姿钢笔，在得力京东超级大牌日期间，到手价仅需7.6元;有了让学生易学、乐学的钢笔，一款不硌手的活页本则能让人更加心无旁骛地进入学习状态，晨光文具b5活页本，加厚纸张、书写顺滑、双面书写也不易浸墨，圆角弧边设计，书写不硌手，加厚磨砂PP封面，耐弯折、防水耐脏，活页装订取替换芯更方便，对折手持也不散页，现在下单只要4.8元。

新学期，又到了学生们包书皮的时候。得力40张多规格包书皮，适用多个版本，一撕一贴轻松包书，反复粘贴页不留胶痕，不用家长，孩子也能自己包;防水耐脏，加厚可擦，手感舒适，护书整学期;还赠送48张姓名贴，书本不易丢失。正值得力京东超级大牌日，书皮价格立减26%，到手价仅需17元。有了书皮，文具盒也不能少，舒星大容量笔袋满足孩子们的需求，大容量方形笔袋可装70支笔，落地分贝仅33dB，落地也不惊扰课堂，耐脏无异味，守护孩子健康，京东价仅24.8元。

京东开学季，又便宜又多的文具涵盖了小学到高中。晨光油画棒彩绘印章儿童蜡笔，专为低龄儿童设计，儿童专属配方、安全无毒，可旋转、不脏手、家长更省心，水溶性笔头不掉渣，十分适合小学生。现在来京东下单仅需15.97元，精品文具任选3件享8折。而对于初高中的学生来说，得力连中三元考试套装15件套更能帮助他们取得好成绩，内含答题卡铅笔、铅芯、橡皮、考试中性笔及笔芯、圆规、替换铅芯、考试套尺、复写板和EVA材质收纳袋，所有的考试细节，全部帮你想到，目前到手价仅需23.6元。

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