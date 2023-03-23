创新的全曲面形态，华为FreeBuds 5带来半入耳TWS最强音质和无感佩戴

【天极网数码频道】创新带来不一样的产品，同时又超脱于产品本身，这就是我对华为FreeBuds 5的初印象。相比于市面上千篇一律的TWS真无线蓝牙耳机，它的设计是如此的非凡脱俗，体验也完全超乎你的想像。

2023年3月23日，华为春季旗舰新品发布会上，全新一代半入耳式旗舰TWS耳机，即华为FreeBuds 5正式发布。当前市面上丝毫不缺表现优秀的旗舰TWS耳机，各大厂商都在疯狂内卷音质和降噪，但与此同时，广大用户对于“舒适佩戴”的使用痛点也愈发呼声强烈，半入耳式TWS尽管依靠天然结构特性在后者上占据优势，但如何兼顾全局，却是极为困难的行业技术性难题。

回顾上一代华为FreeBuds 4耳机的惊艳表现，不夸张地说，在半入耳式TWS耳机品类中，华为不仅研究最早，并且也是拥有很深造诣的大厂。而此次新一代华为FreeBuds 5更是化茧成蝶，工艺成本和难度翻倍攀升的“水滴形”全曲面造型设计，实现了颜值、佩戴、音质、降噪等全方位质的飞跃。

极尽雕琢，演绎未来美学

华为FreeBuds 5采用史无前例的全曲面形态，整体造型酷似一颗“水滴”，因此也被成为“水滴耳机”。这款耳机在任意角度光线照耀下都能带来与众不同的精致观感，同时兼顾高级哑光色和丰富细腻质感，宛如镶嵌在耳边的奢华珠宝，具有超高颜值与艺术审美，完美演绎了未来美学设计。

华为在原经典陶瓷白、冰霜银配色的基础上，新加入珊瑚橙，用代表温暖与时尚的潮流新色，与未来曲面造型碰撞交融，让你无论何时何地，都是人群中最夺目的高颜值典范。

柔润顺滑的全曲面机身，前所未有的舒适佩戴

华为FreeBuds 5基于全球10000+真实人耳样本进行客观调优，经过百代模型更迭，最终采用非对称式耳包，打造出仿耳弧面，使之呈现“双C”曲线，耳包高度较上一代上下共计缩减0.3mm，大幅降低挤压感，有效提升贴合度、稳定性;耳杆呈32°倾斜，使耳包、耳柄的形态曲线可与耳道、耳廓的结构自然贴合，就像是耳朵的自然延展，真正让华为FreeBuds 5实现了0压无感佩戴，舒适性表现碾压当前市面上同类竞品，是一款真正“戴不累的水滴耳机”。

得益于崭新形态设计，拱桥耳杆和水滴耳柄设计带来了更大的操控面积，搭配灵敏响应与丰富的手势操作，有效解决实际体验中的误触困扰，实现丝滑交互体验。

软硬一体全链路堆料，呈现震撼音质

华为FreeBuds 5创新性地采用“声电控”三分离设计，将发声单元、电池单元、和控制电路板有效分离开来，分别放置在耳包、耳柄、耳杆内部区域，减少线路电流信号干扰，让声音更纯粹干净。其次它搭载了定制的超磁感澎湃单元，搭配11mm超大直径振膜，振幅越大，重低音效果则越有力。搭载低音声压Turbo技术，低频灵敏度较上代提升30%，低频可下潜至16Hz，动态范围宽广，三频层次分明，让用户享受听不厌的澎湃音质。

在此前华为FreeBuds Pro系列身上，华为就率先搭载了自研L2HC 2.0和业内LDAC™双高清音频编解码协议，音频传输速率高达990kbps，采样率和位深高达96kHz/24bit，彻底解决无损音质蓝牙传输难题。此次，华为FreeBuds 5同样支持了最新L2HC和LDAC™双高清音频解码协议，并且还具备超宽频实时听感优化，通过全新算法优化补偿让用户享受高清不失真的最佳听感。

华为FreeBuds 5支持个性化多EQ自由调节，流行、人声、摇滚、乐器等各类声音偏好均可随意调整。另外，它还支持固定声场的空间音频，是业界首款支持三维菁彩声(Audio Vivid)音频标准的半开放式TWS耳机，拥有电影院、有声剧场、音乐厅等不同模式空间音频，精准匹配用户不同场景，领先对手单一模式。华为在全球设立有七大音频研发重心，不断通过软硬一体全链路技术创新，为用户呈现出极致震撼音质。

半入耳舒适降噪，让用户的听感更加通透

而在大家同样关心的主动降噪方面，华为FreeBuds 5采用三麦克风主动半入耳降噪，让用户的听感更加通透。此外，还支持智慧动态降噪和降噪自适应。前者能够快速识别用户所处环境，自动切换强、中、弱等降噪模式，后者则可以根据用户的佩戴形态、耳道形态等匹配最佳的专属降噪参数。

不仅如此，还针对通话专门做了AI通话降噪，采用三麦克风混合降噪融合深度神经网络算法(DNN)，拥有全新隐藏式防风设计，有效减少风噪。

续航快充升级，鸿蒙智慧体验无忧

华为FreeBuds 5支持IP54防尘抗水溅，降噪关闭的情况下整机续航可达30小时，比上一代提升36%，单耳在开启降噪的情况下续航可维持3.5个小时。另外，它支持超级快充，完全充满只需20分钟，耳机回盒5分钟，就能享受2小时的音乐聆听，让日常使用摆脱电量焦虑。

得益于HarmonyOS加持，除了最方便实用的靠近自动配对和个性化弹窗以外，华为FreeBuds 5支持同时两台设备链接，并且在华为智慧生活App中“音频连接中心”，会显示出最近连接过的数十种设备，只需点击即可完成切换，让用户享受到便捷快速的无缝流转体验。

毋庸置疑，半入耳式给用户佩戴带来的舒适性远远好于入耳式，但问题在于如何完美兼顾音质和降噪。直到今天，只有华为和苹果仍在坚持做高端半入耳TWS，而此次华为FreeBuds 5所采用的创新未来设计的全曲面形态，带来0压无感佩戴、低音澎湃好音质、业界“天花板”级别半入耳主动降噪、以及鸿蒙智慧体验等全能表现，称得上是一款不妥协的半入耳新旗舰。