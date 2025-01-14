京东与科大讯飞合作再升级 三年冲刺智能硬件百亿市场

【天极网数码频道】随着家长们对子女教育投资的不断增加，以及消费品以旧换新国家补贴的政策助力，学习机作为教育工具的关键领域，正迎来前所未有的市场发展机遇。1月13日，京东与科大讯飞签署战略合作备忘录，明确了未来三年科大讯飞在京东全渠道销售100亿元的目标。根据协议，双方将围绕产品创新、市场营销、服务、渠道拓展等维度进一步深化合作，共同抓住国补和AI大模型带来的市场机遇，携手为消费者打造更加多元化、智能化的产品和更加优质的购买、服务体验。

(京东与科大讯飞签署战略合作备忘录)

近年来，学习机市场因完美契合学生网课学习需求而实现了爆发式增长。众多教育培训机构与科技企业纷纷涌入，共同推动了学习机产业的蓬勃发展。随着AI技术在智能硬件中的广泛应用，AI学习机更逐渐成为众多家长为孩子学习配备的“标配”。京东数据显示，学习机品类连续三年保持较快的增长态势。

京东与科大讯飞已建立了深厚的合作伙伴关系。2017年，双方携手开创了翻译机新品类。2023年，双方共同牵头制定了学习机护眼团体标准，推动了学习机行业的规范化和创新发展。2024年，随着“两新”政策的出台，京东率先承接了各地方“国补”的落地，保障发放工作顺利开展，科大讯飞学习机也第一时间通过京东被纳入部分省市“国补”范围， 2024年实现了销量的显著增长。2024年京东11.11期间，科大讯飞的学习机、智能办公本、翻译机、智能录音笔、AI会议耳机、智能键鼠均成为该品类京东销售第一名。2024年底，科大讯飞获得京东2024年3C数码趋势“年度影响力品牌”以及学习机品类“年度趋势掌舵手”。这些成绩为双方2025年合作奠定了坚实的基础。

未来，双方的合作将聚焦产品联合创新、市场营销共建、服务升级、全渠道拓展等开展，计划在3年内实现100亿元的销售目标。

在产品层面，科大讯飞面向消费者的核心产品将全面上线京东，并积极加入京东3C数码新品“先人一步”计划，共同推动新潮品类的普及。双方将携手加快产品更新换代，让消费者可以在京东率先体验到最新的AI智能硬件产品，享受新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。同时，双方还将进一步加强C2M反向定制合作，依托京东强大的供应链能力和对用户群体需求和市场趋势的精准洞察，共同打造高度贴合市场需求和消费者个性化需求的定制化产品，助力科大讯飞持续引领行业的产品创新。

在市场方面，双方将在公益活动、国家补贴、电教IP等多个领域开展联合营销，尤其是将在“国补”层面深入合作，共同保障用户体验。随着2025年消费品以旧换新国家补贴拉开帷幕，京东已经率先上线国家补贴活动，科大讯飞将全力支持京东国家补贴相关工作，双方将共同为消费者提供更加便捷、优惠的“国补”购物体验。此外，2025年科大讯飞也将积极加入京东主导的电子教育公益活动，双方将共同投入站内内容打造、站外多平台种草、线下营销活动等营销动作共建，帮助科大讯飞实现市场影响力的提升和持续的销售增长。

服务层面，京东与科大讯飞将基于京东以旧换新专项扶持举措，加大对学习机、办公本、录音笔、翻译机、耳机、键鼠、助听器、词典笔等品类的换新补贴投入力度。双方还将共建服务产品，帮助用户降低换新成本，完善换新流程，确保消费者在换新过程中，能够享受到全流程无忧的体验。

全渠道层面，京东将充分发挥线上线下全渠道的优势，借助京东MALL、京东之家等线下渠道，为科大讯飞的线下销售开辟增量空间。同时，结合京东线上的流量和资源支持，实现线上线下的有机融合，满足用户多样化、个性化的购物需求，构建起全方位、多层次的销售渠道网络，为科大讯飞的产品销售提供强有力的渠道保障。

随着人工智能技术的持续渗透以及消费品以旧换新国家补贴政策的不断推进与扩容，京东与科大讯飞将充分整合并发挥双方的资源与优势，共同为消费者带来更多优质的终端智能产品，为消费者的学习、工作以及生活带来更加便捷、智能的体验，携手开创电子教育行业的美好未来。