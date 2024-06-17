尼康历史上首款采用部分堆栈式CMOS传感器的相机，机身轻便紧凑

尼康宣布推出一款采用尼康Z卡口的全画幅/FX格式微单数码相机Z6Ⅲ。

Z6Ⅲ传承了尼康Z9(尼康Z系列旗舰机型)与尼康Z8的卓越性能及可操作性，同时还具备全新的标志性功能，有效像素高达约2,450万。Z6Ⅲ是尼康历史上首款*1配备部分堆栈式CMOS传感器的全画幅微单数码相机，内置了与Z9、Z8相同的EXPEED 7影像处理器，能够更有效地捕捉移动中的拍摄对象，并提供满足视频制作需求的视频录制功能。Z6Ⅲ配备了多项最新功能，性能十分先进，包括比旗舰机型更亮、分辨率更高、色域更广的电子取景器(EVF)。此外，Z6Ⅲ与尼康全新的在线存储服务――尼康云创*2协同工作，支持全新的“色彩方案”*3，扩展了影像表达的可能性，并将Z6Ⅲ拍摄的图像自动上传至多种第三方在线存储服务，为用户提供了更大的便利与乐趣。Z6Ⅲ既能满足渴望探索更多创意影像表达的创摄者，也能令以摄影为业的专业人士满意。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在拓展影像表达的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

*1 截至2024年6月17日尼康针对全画幅微单相机的研究结果。。

*2 尼康云创将于今年下半年上线，具体发布日期与服务内容可能因地区而异。

*3 “色彩方案”服务可提供独特的影像特性。

主要功能特点

1. 通过尼康历史上首款部分堆栈式CMOS传感器实现卓越的拍摄性能

Z6Ⅲ是尼康历史上首款采用部分堆栈式CMOS传感器的全画幅微单数码相机，在影像传感器的上下方分别堆叠了多个高速处理电路。这款新型传感器结合与Z9、Z8相同的EXPEED 7高速影像处理器，实现了高速读取，可在完全按下快门释放按钮之前进行长达1秒的预拍*，最高速度可达120幅/秒，还支持以60幅/秒的帧速率来录制约2450万有效像素(像素数高于Z9和Z8)的全画幅视频。此外，可大幅减少电子取景器的显示跳帧，确保拍摄对象的移动更流畅，在以20幅/秒的高速连拍中更易于跟踪。因此有助于捕捉奔跑中的野生动物和飞翔的鸟类等决定性瞬间。

* 仅限JPEG格式。

2. 6K视频录制使视频制作更具灵活性

采用可高速读取的新型CMOS传感器，支持12位6K N-RAW和ProRes RAW HQ的机内视频录制，以及10位5.4K ProRes 422和H.265，实现4K视频制作素材的灵活录制。提高了4K视频制作以及使用智能手机制作编辑竖直全高清视频时的自由度，并且能够修剪、放大、跟踪和稳定化视频素材。Z6Ⅲ还可通过6K*1过采样拍摄4K UHD高清视频，同时，紧凑型的机身还采用高效散热设计，以更低耗电进行视频拍摄，可实现长达125分钟*2的4K UHD/60p 录制。Z6Ⅲ凭借其卓越的视频性能与功能，包括新增的10 位全高清/240p H.265 视频录制，为视频创作提供了更大的自由度，以及可创建10倍慢动作视频短片。

*1 仅在影像区域设置为 [FX] 时才支持4K UHD/60p、30p、25p、24p录制。

*2 在23°C下，将H.265视频录制到MC-CF660G存储卡，自动温度断电设置为[高]，且相机处于冷却状态后启动。需要外部电源，如便携式电池或MB-N14电池匣。

3.明亮、高分辨率、宽色域电子取景器，使用户沉浸在拍摄体验中

Z6Ⅲ的电子取景器(EVF)亮度高达4,000 cd/m2，超过了Z9和Z8内置的EVF，是尼康相机历史上最亮EVF*，可提供清晰锐利的取景器显示，即使在明亮的室外环境下亦可最大限度地减少取景器亮度不足导致无法侦测画面的问题。除了支持尼康历史上最高的约576万像素分辨率*之外，它还在微单相机历史上首次支持用于数字电影的DCI-P3等效色域*，这在微单相机历史上尚属首次。这款EVF不但可以清晰地查看直至边缘的整个画面，DCI-P3 等效色域还能提供更逼真的色彩显示，尤其是鲜艳的红色和郁郁葱葱的绿色，不会出现过度饱和，并且在HLG色调模式下拍摄装饰照明或明亮的 LED 时可以更清晰地观察拍摄对象。

*截至2024年6月17日尼康针对全画幅微单相机的研究结果。

4. 性能、可靠性与可操作性相当甚至优于高端机型

部分堆栈式CMOS传感器与EXPEED 7高速影像处理引擎(与旗舰机型内置的相同)相结合，实现了更短的自动对焦计算周期。Z6Ⅲ还支持包括飞机在内的9种类型的拍摄对象侦测。此外，自动对焦侦测范围的暗端已扩展到-10 EV*，超越了Z9和Z8，使在暗光环境下更容易对焦并扩大了拍摄可能性。Z6Ⅲ与Z8 一样坚固可靠，其采用内置VR减震锁定装置，可将传感器牢牢固定，保护影像传感器免受意外冲击。这款相机还可承受低至−10°C的低温，适合在多种环境与条件下使用。Z6Ⅲ还传承了Z9和Z8的全套自定义设置与控件，其中包括拨盘定位及人像拍摄功能，如丰富色调人像优化校准、皮肤柔和与自动白平衡。

*在照片模式下，使用单次伺服自动对焦(AF-S)在ISO 100等效值与20°C/68°F的温度下，搭配f/1.2 镜头。

5. 新功能进一步拓展影像表达的可能性

Z6Ⅲ支持全新的灵活色彩优化校准，可与尼康的图像浏览、处理和编辑计算机软件“尼康工坊”*1配合使用。这一款全新的功能使用户能够在影像表达上有更大的自由度，支持色彩混合器与色彩分级功能，用户可直观地调整光线与色彩以符合其意图。尼康工坊中配置的设置组合可导出至 Z6Ⅲ，并注册为自定义色彩优化校准，以便在拍摄时随时应用。这些设置亦会反映在拍摄时的实时取景显示中，使用户可预览拍摄效果。

此外，全新的尼康云创服务还提供“色彩方案”，即尼康推荐或由创摄者监制的自定义优化校准，用户可将多达9 种预设方案通过Wi-Fi传输至 Z6Ⅲ，使用户能够轻松尝试其最喜欢的创摄者创意风格，从而增强其影像表达乐趣。更重要的是，Z6Ⅲ 固件无需通过电脑或智能设备即可更新，相机拍摄的图像可在通过Wi-Fi将相机连接至服务后自动上传至尼康云创，然后直接传输至预先配置的第三方在线存储服务，使图像的存储与共享更加便捷。*2

*1 [灵活颜色]优化校准将被引入尼康工坊2024年6月13日发布的版本中。

*2 无法上传或传输视频。

6. 其他特点

• Z6Ⅲ 实现了尼康 Z系列相机中较强大的减震功能，相当于快门速度提高约8档*1。

• 配备对焦点VR减震功能*2，即使拍摄对象靠近画面边缘，亦可减少聚焦区域的模糊。

• 还配备了丰富的色调人像优化校准功能，可实现光泽美丽的皮肤纹理渲染。

• 提供适合人像摄影的皮肤柔和自动白平衡功能。

• Z6Ⅲ 支持像素变化拍摄，可通过合并多个 RAW(NEF)文件创建约 9,600 万有效像素的图像。

• 配备电子减震功能*3，可在视频录制时有效稳定图像。

• 还支持高分辨率变焦，用户使用定焦镜头录制视频时，即使放大拍摄对象也不会降低图像质量。

• 用户可从5种不同的电子快门声音与5级音量中进行选择。

*1 截至2024年6月17日。基于日本相机影像器材工业协会(CIPA)标准，在标准VR减震模式下，使用尼克尔Z 24-120mm f/4 S的长焦段时。

*2 仅在照片模式下使用未搭载VR减震的尼克尔Z镜头时有效。显示多个对焦点时，此功能无效。

3 使用电子VR减震功能时，视角相当于1.25倍焦距镜头的视角。不兼容RAW视频、5.4K或100p或更高帧速率。

尼康云创的主要特点

尼康云创是尼康新推出的一项在线存储服务，通过直连相机为客户呈现有趣、便捷的功能，提升用户的影像体验*1。这项服务提供精选的色彩方案，用户能够下载这些方案所创建的优化校准数据，用户可将其自定义优化校准数据(包括色调、亮度、对比度及其他设置的调整)保存至尼康云创，并同步到相机。由尼康推荐或由创摄者打造的一系列独特色彩方案，使用户能够体验其从未尝试过的全新影像风格。相机通过Wi-Fi连接至尼康云创时，相机拍摄的照片可自动直接上传至尼康云创或预先配置的第三方在线存储服务，进而大幅减少了数据传输的工作量。此外，通过启用相机上的自动更新，可在指定时间自动执行相机固件更新*2。这项功能不但可简化使用计算机、智能手机或存储卡更新固件的操作，而且还能使相机始终保持最新版本。

*1 截至2024 年6月17日，仅Z6Ⅲ支持这项服务，未来将新增其他机型支持这项服务。

*2 在预先指定的时间，当相机通过Wi-Fi连接至服务并由USB供电时。

MB-N14电池匣的主要特点

MB-N14是Z6Ⅲ、Z7Ⅱ与Z6Ⅱ的另购电池匣。MB-N14电池匣可容纳2块EN-EL15c*1可充电的锂离子电池组，使用户可多录制约1.9倍的照片与视频素材。*2 除了提供与Z6Ⅲ相同的防尘与防滴功能外，MB-N14电池匣亦可在低至-10°C的寒冷条件下使用，非常适合在恶劣环境中长时间拍摄。此外，MB-N14电池匣是一款“热插拔”电池匣，即使取出两块电池中的一块，只要另一块电池的电量未耗尽，可继续供电。即使设备未安装到相机时，亦可通过内置USB接口为MB-N14电池匣中的电池充电。*3

*1 亦可使用EN-EL15b和EN-EL15a电池组，但请注意，一次充满电后的电池续航能力(可拍摄照片数、最长视频录制时间)可能较短。

2 电池实际续航能力因环境条件、电池电量、拍摄间隔及相机菜单中选择的选项等因素而异。

3 EN-EL15a和EN-EL15b电池组无法充电。

市场参考价格：

Z6Ⅲ机身：RMB 18,999元

Z6Ⅲ+尼克尔 Z 24-70mm f/4 S套机：RMB 22,999元

MB-N14电池匣：RMB 3,080元

开始销售日期：2024年6月25日

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