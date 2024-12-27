探索无止境 2024年科技圈这些大事值得关注

【天极网数码频道】又到年末，是时候回顾这一年发生的重要事件了。今年我们离开地球，带回了月球背面的奥秘;AI已经从一个辅助工具，成长为推动科学发现的重要力量;《黑神话：悟空》让中国的3A游戏走向世界……每一项成就都闪耀着智慧的光芒，照亮我们前行的道路。一起来回顾以下这些重要的科技成果。

一、 人类航天事业飞向“更深空”

6月25日14时7分，嫦娥六号携带月球背面样品成功返回地球，历时53天、38万公里的太空往返之旅，创造中国航天新的世界纪录。据悉，我国科学家通过分析嫦娥六号月球样品，获得人类首份月背古磁场信息，填补了月球磁场中晚期演化的数据空白，为研究月球磁场演化、探秘“月球磁场发电机”提供重要依据。

(图源于网络：嫦娥六号登陆月球)

不仅限于月球，人类对太空的探索也从未止步。2024年，世界上最大的火箭SpaceX星舰进行了五次轨道试飞，并且每一次都有新纪录。特别是第五次试飞，成功实现了“筷子夹火箭”的壮举，标志着火箭可重复使用技术取得了重大突破。

(图源于网络：SpaceX星舰回收)

二、我国手机操作系统自主性更进一步

全球移动端操作系统市场，一直是安卓和苹果二分天下。尽管中国已经成为智能手机的生产大国，但一直未能拥有完全自主的手机操作系统。2024年10月，华为正式发布原生鸿蒙操作系统，成为我国首个自主可控的国产移动操作系统，也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。

(图源于网络：HarmonyOS NEXT系统发布)

三、手机折叠新形态“一枝独秀”

2024年，全球智能手机走上复苏道路，在折叠屏手机领域，国产手机品牌继续卷技术创新，折叠屏所存在的设计、轻薄、耐用性等短板快速补齐，随着9月华为发布全球首款三折叠屏手机华为Mate XT 非凡大师，全球手机折叠屏市场正式进入三折叠屏时代。

京东因用户担心折叠屏用不习惯而推出“30 天无忧试”，因用户担心手机故障修理麻烦推出“180天只换不修”，为打消用户担心屏幕维修成本高的顾虑推出的"1年无限次碎屏保"服务，加速了折叠屏手机的普及进程。如今，折叠屏手机这一新形态在中国已不断趋向成熟，走入人们生活。

(图源于网络：HUAWEI Mate XT非凡大师)

四、AI技术发展迎来“里程碑”式的跨越

2024年，AI迎来历史性时刻。国外OpenAI推出了视频生成大模型Sora，国内字节跳动也推出了旗下的AI工具“豆包”。这一创新标志着AI技术从文本生成迈向视频生成的新阶段，将“视频生成”从实验室概念转变为能够模拟现实世界的强大工具。

(图源于网络：大模型Sora)

值得一提的是，2024年诺贝尔三大科学奖项中，先是物理学奖颁给了曾获图灵奖的机器学习先驱，紧接着化学奖也将一半颁给了“程序员”。不少人惊呼：AI成为2024年诺奖最大赢家，这一现象也表明AI已经成为推动科学发现的重要力量。

(图源于网络：2024年诺贝尔物理学奖公示)

五、AI终端应用重塑工作和生活方式

AI也以不可阻挡之势改变着人们的生活方式和工作方式。2024年，AI技术在硬件终端应用领域迎来了爆发性增长。手机、PC、平板电脑、学习机、眼镜、耳机、相机、存储、家庭机器人等领域争相妙用AI。

(图源于网络：AI概念图)

2024年初，京东携手硬件品牌开启“AI换新加速计划”，依托供应链与品牌深度共建，推动AI大模型在更多终端设备上广泛应用，并通过打造专属阵地、加磅以旧换新补贴、提供24期免息、延保等服务加速AI硬件普及。今年以来，AI手机、AI电脑、AI家教机等AI 硬件品类增长迅速，AI硬件正在重塑更多消费者的工作方式，AI技术正在逐渐渗透到我们的日常生活中，变得触手可及。

(图源于网络：京东宣布携手硬件品牌开启“AI换新加速计划”)

六、网络技术升级推动社会数字化转型‌

2024年，Wi-Fi 7时代正式到来，标志着网络技术又迈上了一个新的台阶。依托于MLO技术、4K QAM技术、M-RU技术等一系列技术的加持，Wi-Fi 7不仅让“网速自由”成为现实，更成为推进万物互联的核心技术之一。

随着小米、TP-LINK、华为、华硕、中兴、新华三等企业陆续推出Wi-Fi 7路由产品，京东也通过价格直降、以旧换新补贴、国家补贴至高2000元等实际举措，进一步降低消费者入手Wi-Fi 7路由器的价格门槛，满足不同预算的用户需求，进一步促进了Wi-Fi 7的发展。Wi-Fi 7技术的长足发展也让品牌和消费者实现了“双赢”的局面，并将加速社会数字化转型的发展进程。

(图源于网络：Wi-Fi 7路由器)

七、中国3A游戏实现“零的突破”

2024年是国产游戏震撼出圈的一年。首款国产3A游戏大作《黑神话：悟空》一经上线就迅速霸榜多个游戏平台，并获得了国内外玩家的广泛好评。在被视为“游戏行业奥斯卡”的TGA颁奖典礼上，《黑神话：悟空》斩获“年度最佳动作游戏”、“玩家之声”两项奖项，这是国产游戏首次提名TGA“年度游戏”奖项，也是国产游戏史无前例的突破。

(图源于网络：《黑神话：悟空》启动页面)

《黑神话：悟空》不仅带动了国产游戏向前迈出历史性一步，更带动各种联名周边产品热销。作为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴，《黑神话：悟空》实体版共计3万套产品在京东开售即售罄。游戏开售当天，根据京东数据，搭载40系显卡的游戏笔记本成交额同比增长100%;电脑组件整体品类成交额同比增长120%，其中显卡品类成交金额同比增长高达200%，组装机品类成交额同比增长超过150%。可以见得，中国3A游戏“零的突破”也为各行各业带来了新的发展机遇。

(图源于网络：《黑神话：悟空》实体收藏版迅速售罄)

一件件科技圈大事如同壮丽诗篇，谱写着人类文明群星闪耀的璀璨时刻。未来我们也有理由相信，中国科技将继续保持蓬勃发展的势头,为推动全球科技进步和人类社会发展做出更大的贡献。