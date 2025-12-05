【天极网数码频道】12月4日，京东3C数码采销联合全球存储领袖金士顿，一同走进金士顿上海工厂，开启了一场“记忆城堡”的直播探厂之旅。在这场实地探访中，京东采销跟随著名游戏解说管泽元的视角，深入金士顿存储产品的智能制造现场，直观感受从颗粒筛选到成品组装背后所依托的精密工艺与严苛品控。直播期间，京东3C数码还同步带来五折神券、0元抽大疆Pocket3和定制金条等重磅福利，并精选了从高频内存、高速固态硬盘到便携移动存储的金士顿爆款产品，以满足用户多元化的存储需求。

镜头之下，金士顿工厂的智能化产线有序运转。在IQC来料检测区，自动光学检测机与AVI设备对原材料进行严格的尺寸测量与外观检查，从源头确保零部件的高品质。超千万个库位的AS/RS自动化立体仓库，通过系统指令实现物料的精准存取，并严格执行先进先出原则与温湿度中央管控，保障了原料的可靠与稳定。SMT车间内，智慧料架系统精准配送元器件，配合氮气保护回流焊工艺，避免贴装过程中的氧化、虚焊情况。分板环节则创新采用“龙卷风系统”，实现切割边缘无毛刺、无粉尘的洁净标准。

更令人印象深刻的是全流程测试体系――从SPD烧录、高低温压力测试，到3D AOI自动外观检测，每一片内存和固态硬盘都需经历多轮“极限考验”，以远超用户实际使用场景的标准验证产品可靠性。

这次京东和金士顿的合作直播不仅是生产流程的透明化展示，更是金士顿智能制造与京东超级供应链高效协同的体现。京东为金士顿提供了精准的需求规划和排产建议，而金士顿依托柔性产线与自动化仓储系统，能够快速响应市场波动，实现“按需生产、敏捷交付”。这种“需求拉动型”供应链模式，显著降低了库存风险与运营成本，推动金士顿旗下DDR5内存、U盘、存储卡等多个产品线在京东11.11期间跻身品类销量前三。

直播期间，京东采销还为屏幕前的观众带来了诚意十足的专属福利与多款明星爆品。除了五折神券、0元抽大疆Pocket 3及定制金条等惊喜好礼，还带来了覆盖电竞、创作、移动办公等多场景的金士顿存储爆款产品，包括：为电竞玩家准备的金士顿FURY DDR5 6000MHz内存，以海力士颗粒与CL30超低时序保障游戏流畅稳定;面向高性能装机与内容创作的金士顿KC3000固态硬盘，凭借7000MB/s的疾速读写助力系统与素材加载;适合手机、平板跨设备传输的金士顿双接口U盘，以及专为运动相机、无人机设计的256GB高速TF卡，轻松应对4K拍摄与即时存储;还有轻巧便携的XS1000移动固态硬盘，为移动办公与大文件快传提供可靠随行方案。整场直播让观众在见证金士顿精工品质的同时，还能一键下单解锁专属存储方案，真正实现“看工厂、选尖货、享福利”的消费体验。

京东与金士顿的合作始终立足于长期主义。自2009年达成战略合作以来，双方连续多年推出多款定制爆品，并于2023年达成3年金士顿在京东累计销售额8亿美元的目标。同时，双方共同致力于开发和销售高性能产品，满足客户对高速存储产品的需求。从消费洞察、产品定制、智能制造到全渠道履约，京东发挥超级供应链优势，打通从工厂到用户的关键链路，为存储行业提供了可复制的数字化转型路径，推动“中国智造”向高可靠性、高附加值方向持续进阶。

未来，随着AI计算、电竞产业与个人数据存储需求的持续爆发，京东将持续深化与金士顿等全球顶尖品牌的战略协作，以供应链升级驱动产品创新，让更多用户享受到更高效、更可靠的高品质数字生活。