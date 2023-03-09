HTC董事长曝光苹果头显发布时间，不担心与其竞争

【天极网数码频道】近日，HTC董事长兼CEO王雪红在接受采访时透露了苹果头显设备的发布时间，其表示苹果最快将在今年年中推出自己的混合现实头戴设备，并称不担心与苹果竞争。

王雪红在MWC世界移动通信大会上接受采访时向外界透露了这一信息，而苹果将要推出混合现实设备的消息也由来已久，这也是苹果首次真正踏足虚拟现实领域的消费级产品，而非个别功能迭代。王雪红表示：“我认为最早的发布日期可能是今年年中或晚些时候。苹果可能会优先考虑混合现实头显，而不是增强现实眼镜。”

过去，HTC曾是安卓阵营红极一时的智能手机品牌，但后继无力导致智能手机业务整体出售给谷歌，转而投向虚拟现实领域。根据市场研究公司Counterpoint Research的数据显示，2022年第二季度HTC XR设备出货量超过10万部，比去年同期增长了158%，不过纵使如此，整个虚拟现实市场依然是小众市场。

苹果通常会在某一领域成熟之后才会高调入局，不过背后也有苹果多年研发技术的支撑。这次苹果入局虚拟现实市场，一方面是苹果内部的战略方向，毕竟这两年元宇宙概念的兴起注定让苹果无法忽视这一市场。另一方面苹果强势入场，也能起到带头作用和鲶鱼效应，让这个本就生机无多的市场焕发新的活力，毕竟市场有竞争才有热度。王雪红也表示：“苹果、Meta、三星和其他公司在该领域的行动将促进混合现实设备的整体普及，这会让HTC受益。这确实证明了我们的方向是正确的，竞争总是好的。”

作为苹果首款虚拟现实设备，苹果可谓用心至极。为了提前布局整个生态软件与技术，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。苹果将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，塞进苹果其他设备中进行验证。去年发布的iOS 16上的锁屏技术，就是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

有消息表明，苹果苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOS系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

此外，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

作为头部科技公司，苹果入场会给这一领域注入一针强心剂，也让更多消费者得以关注该领域，但即使如此，目前虚拟现实领域所面临的生态困境依然存在，内容缺乏导致虚拟现实设备容易吃灰以及消费市场缺乏拥有长尾效应的实际应用承接这一设备，都是目前虚拟现实设备的硬伤，不过凭借一己之力打造了苹果生态的苹许有能力改变这一切。