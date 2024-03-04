3月见！京东3C数码开启广东招商 “春晓计划”20项举措助力商家快速增长

【天极网数码频道】助力商家2024年快速增长，携手商家共创发展机遇。2024年3月，京东3C数码POP招商业务面向广东产业带商家启动招商，重点针对3C数码、手机、配件、音频文教、图书等百余个品类开放普通企业店招商，20项举措助力商家销量实现快速增长。

3月，京东3C数码POP招商业务将联合深圳市电子商务服务中心、深圳市宝安区企业服务中心、广东省电子数码行业协会、深圳市电子行业协会、深圳市平板显示行业协会，深圳市音响行业协会、深圳华强北国际创客中心等组织，在广东举办行业定向沙龙，与众多商家代表展开深入交流，分享行业最新趋势、探讨增长策略，帮助商家把握机遇。

与此同时，京东“春晓计划”全面升级,通过更多流量、更省成本、更快运营、更好服务的20项举措，为所有商家提供全链路服务，让商家通过“简单开店”的方式增加收益，也为消费者带来更多低价商品选择。

值得注意的是，京东3C数码POP招商业务立足商家开店的多元化需求，除“春晓计划”的诸多扶持举措和资源支持外，还将面向广东产业带商家加磅招商政策，包括百余个类目开放普通企业店，不再需要品牌方额外授权即可开店，有效为新商家降低开店难度，推动商家实现从开店到盈利的稳步健康发展。针对部分品类还将推出差异化的激励政策，进一步发挥产业带优势，让商家快速在京东开店赚钱。

直面机遇，共创增长!京东3C数码POP招商活动即将在广东区域火热开展，行业定向沙龙、招商大会等活动即将来袭，欢迎广大3C数码商家关注并参加，与京东一起把握生意机会。