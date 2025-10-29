【天极网数码频道】10月28日，京东3C数码电子教育采销以“首席产品体验官”和“消费者代言人”双重身份，深入步步高学习机研发总部及生产基地，开启“京东采销溯源步步高工厂30周年庆”特别直播。从品牌展厅到品牌直播间，再到品质实验室，京东采销通过全方位探访，深度展现了步步高学习机的创新研发实力与严格的质量控制体系，为用户带来一场沉浸式的品牌与产品溯源体验。

三十载匠心传承，铸就国民教育科技品牌

自1995年成立以来，步步高始终秉持“为爱创造”的初心，陪伴中国孩子共同成长。从早期以800元价格开启无数家庭电脑知识启蒙的“软驱一号”，到2000年顺应英语学习浪潮、风靡全国的原声复读机;从提升查词效率的电子词典，到开创“哪里不会点哪里”便捷学习方式的点读机，再到整合优质教育资源的视频学习机，步步高始终站在教育科技发展的前沿。

2013年，随着互联网技术蓬勃发展，步步高开创性地将指尖定位与AI人工智能技术融入学习领域，正式推出步步高学习机，以科技助力幼小初高学生实现高效学习，成为在京东上热销的学习机产品。

三十年来，步步高始终坚守“为爱创造”的初心，以科技赋能教育，陪伴一代又一代中国孩子成长，成为中国家庭信赖的教育科技伙伴。

科技创新引领，打造智慧学习新体验

在本次溯源直播中，旗舰产品步步高学习机S9集中展现了品牌在前沿科技领域的深厚积累与持续创新能力。该产品深度融合DeepSeek大模型技术，创新打造“AI作业辅导师”与“AI课程规划师”双重智能系统。据步步高学习机产品经理蒋小云介绍，该系统能够实现从学习规划、智能诊断到个性化辅导的完整闭环，真正达成“因材施教”的教育目标。

特别值得关注的是，步步高学习机S9内置经过30年精心打磨的优质教育内容体系。在内容建设方面，步步高与牛津大学出版社、新东方教育科技集团等国内外顶尖教育机构深度合作，构建覆盖各学龄段的完整教育内容生态。针对幼小衔接群体，产品内置免费洪恩APP、1300+牛津分级阅读资源，精准匹配新课标要求，并基于3-6岁儿童发展指南，打造“5P玩中学”早教体系，涵盖108项APP应用。此外，针对小学阶段，S9独家搭载“AI实景互动课本”功能，通过增强现实技术让课本内容“活”起来，为孩子创造沉浸式学习体验。新东方宝典资源1:1还原线下课程，中教、外教、AI三师共练。中学阶段提供九科分层课与高频考点课，精准复习备考，适配不同学习水平。此外做到全能AI辅导，从规划到提分全贯通，家长通过微信转发作业后，系统自动生成可视化“作业地图”，精准规划完成路径和时间，轻松解决孩子拖沓难题，培养时间管理能力。针对孩子不会的题或难题，拒绝直接给答案，通过AI引导式提问激发思考，关联母题并匹配清北学霸名师讲解视频，实现“做一题通一类”的高效学习。

在护眼技术方面，S9采用的类朗伯光刻护眼屏历经四次技术迭代。自2021年首次推出类纸屏护眼学习机以来，步步高护眼技术持续升级，通过特殊光学处理技术，有效消除屏幕眩光与图像干扰，为孩子的视力健康保驾护航。

严苛品质测试，匠心铸就可靠产品基石

卓越的产品体验源于对品质的极致追求。在步步高品质实验室内，京东采销实地见证了每台学习机出厂前必经的严苛测试流程。在跌落测试中，学习机从规定高度多角度跌落在大理石地面，经历10次重复测试后，屏幕完好无损，机身无明显损伤，各项功能运行正常。在护眼实验中，专业人员借助精密仪器检测S9的光学性能，其采用的类朗伯光刻护眼屏通过特殊处理，能有效消除有害眩光，减轻视觉疲劳。在耐用性测试环节，学习机摄像头历经5万次连续升降测试，确保日常使用中不出现卡顿或失灵现象。

此外，工程师还对学习机电池进行针刺、重物冲击等极限安全测试。所有测试均严格执行GB31241、IEC62133、UL1642等国际标准，从源头杜绝安全隐患。

从抗摔性能、护眼效果到耐用性与安全性，这些严苛的测试流程正是步步高产品经受住时间考验、赢得消费者长期信赖的根本保障。

本次京东采销溯源之旅恰逢11.11大促，京东直播间下单步步高学习机S9，即有机会获赠价值399元的步步高词典笔，让消费者在享受品质好物的同时，收获实实在在的优惠。

通过深度溯源，京东采销将步步高对产品品质的执着追求与对技术创新的持续投入展现在用户面前。京东与步步高品牌建立长期深度合作，背后正是品牌的硬核产品实力与真实的用户好评。在此次溯源中，京东采销也亲眼见证了中国教育科技品牌的坚守与对教育的热爱。未来，京东采销还将继续深入产业链源头，以专业的眼光和严格的标准，为消费者甄选更多像步步高这样兼具创新实力与匠心精神的优质品牌和产品，助力中国家庭创造更美好的智慧生活。