能让风光摄影师爱不释手的好相机

【天极网数码频道】提到器材，对很多摄影爱好者来说，参数配置自然是绕不过的问题。尤其是传感器的大小，是很多购买者的第一考虑要素。通常来说传感器越大画质越好，因此全画幅相机成为了目前很多人的选择。但其实，有着比全画幅更大传感器的富士GFX50S II是非常不错的选择。

身为中画幅相机富士GFX50S II有着大于全画幅约1.7倍大小的传感器，43.8mm*32.9mm的尺寸承载了约5140万的有效像素，单个像素大小达到5.3um，因此能够带来更出色的分辨率显示、动态范围以及噪点控制，能够实现极具梦幻感的浅景深效果。

有人说中画幅相机体积大，而GFX50S II的整机尺寸约为150*104*87mm，重量仅为900g。便携的机身内装有全新设计的快门单元以及五轴防抖系统。在耐用性方面这款相机的机身采用了高强度镁合金，镜头卡口基座周围厚度增加，载重更大，机身也会更加牢固。

如果你担心手持拍摄会抖，那内置的五轴防抖(IBIS)系统会让你安心很多。该(IBIS)系统可提供约6.5档的五轴防抖性能。在户外手持拍摄时，即便不借助三脚架也能拍出高合焦率的照片，同样也适用于弱光环境下，慢速快门的拍摄需求。

而且大传感器相机在弱光环境下的对焦性能也要足够强大，搭配合适的镜头能够将对焦速度提升至约0.02S、将低光照AF提升至约-3.5EV。另外，眼部识别AF与脸部识别能进一步提升人像拍摄品质，侧脸等难以识别的面部状态也能高品质捕捉。

总体来说，富士GFX50 II是一款非常优秀的中画幅相机，无论体积还是画质都将会是你最优的选择。

购买链接：

https://item.jd.com/100014429407.html

样张鉴赏：

摄影师：Pete Elliott，1/200，F8，ISO160

摄影师：Junji Takasago，F8，1/640，ISO800

摄影师：Tommy Simonsen，F10，1/400，ISO50