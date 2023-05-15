营收强势上涨 尼康发布截止2023年3月财年财报

【天极网数码频道】5月11日，尼康截至2023年3月的全财年财报(2022年4月1日-2023年3月31日)正式发布。数据显示，去年全年尼康销售收入总额达6,281亿日元，与上一财年相比上涨885亿日元，同比涨幅高达16.4%;营业利润突破549亿日元，较上一财年增长10%。其中在影像业务方面，尼康持续针对专业用户以及摄影爱好者推出的中高端相机销量强劲，由于半导体缺货导致的零部件供货短缺问题也得到了改善，本财年销售收入与营业利润都迎来显著增长：全年销售收入突破2,271亿日元，同比增长高达27.4%;营业利润高达422亿日元，较去年同期的190亿日元高出232亿日元,同比涨幅高达121.4%。基于整体业绩的优异表现，将集团全年销售收入预期定为6,650亿日元。

在过去的一个财年中，尼康基于广大消费者的多样化需求，推出多款产品以不断扩充Z系列微单机身和尼克尔Z镜头阵营，为尼康创摄者们的创作热情提供更多支持助力。为摄影视频爱好者打造的APS-C画幅/DX格式微单数码相机尼康Z 30让摄影摄像更加触手可及，让每一位创作者都能享受到光影的无限乐趣;尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S、尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S以及尼克尔 Z 400mm f/4.5 VR S等多款长焦镜头则根植于专业摄影师的高端需求，在赛车、体育赛事、野生动物等多个领域都有优秀发挥。此外，尼克尔 Z 26mm f/2.8、尼克尔 Z 85mm f/1.2 S等多款产品也先后与本财年中与大众见面，充分满足从微距到超远摄、从定焦到变焦、从业余到专业的多元化需求，助力影像表达的不断进步。同时，尼康也计划于财年2023继续发布多款产品，用摄影的力量为生活、为世界带来更多精彩。

本财年的故事精彩不断，尼康直营店于2022年6月正式入驻广州，以形式丰富的多彩活动以及专业细致的服务为更多摄影爱好者带来优质体验;上海尼康直营店于2022年11月迎来了一周年庆典;成都尼康直营店也被宣布即将与用户见面。此外，“尼康超级创意营”、“尼康创意营”及“尼康创意营外拍活动”等活动的足迹也遍及西安、南京、成都、杭州、武汉等城市，更有“尼康创意营LIVE课”线上课程，让人们足不出户便能学习更多摄影技巧。“我的尼康”小程序也在本财年中迎来了重大更新，上线“智能推荐”与“成就系统”两个新功能，打造更多元化的分享空间，让摄影更加轻松有趣。

对于已经推出的产品，尼康始终在追求进步，力求为用户不断带来更好的体验。尼康Z 9迎来了2.00版本与3.00版本两次重大固件更新，强化了连拍、自动对焦、视频拍摄等性能。尼康在2022财年时，也发布了尼康Z 7Ⅱ和尼康Z 6Ⅱ的1.50版本固件更新，优化产品功能，提高使用体验。

今后，尼康将进一步在影像领域不断深耕，为全球的专业摄影师与摄影爱好者带来全新的优质产品和出色服务，助力探索影像表达的更多可能性，将摄影的乐趣带到更多人的身边。