携手共创高质量增长 京东3C全渠道商家交流会落幕

【天极网数码频道】随着经济发展，我国消费市场正展现出前所未有的活力与多样性，多层级的消费结构并存，为各行各业带来了新的增长机遇。特别是在3C消费电子领域，结构升级与品类细分化的趋势日益明显。8月15日，2024年京东3C数码全渠道中区商家交流会在武汉顺利召开，近100家门店商家与联想、Intel、荣耀、科大讯飞、攀升、华硕等品牌厂家参会交流，共同探讨京东3C数码全渠道更为广阔的发展前景。

大会深入分析了当前3C消费电子市场的最新趋势和消费者洞察，为参会商家提供了宝贵的参考信息。京东3C数码全渠道业务负责人表示，当下消费人群的年龄结构正在发生深刻变化。京东之家、京东电脑数码专卖店、京东手机数码、京东数码等京东3C数码门店作为连接消费者与产品的桥梁，积极适应市场变化，正通过引入更多符合单身经济和银发经济需求的产品，如智能宠物用品、老年人友好型电子产品等，满足不同年龄层消费者的个性化需求。同时，京东3C数码门店通过引入更多创新、个性化的产品，以及提供优质的售后服务和购物体验，赢得了年轻消费者的青睐。年轻一代消费观念的转变和多层级消费人群结构的并存，为市场带来了新的增长机遇。

为助力商家实现高质量增长，京东3C数码全渠道业务在大会上宣布了一系列赋能门店的举措。首先，京东将充分发挥其供应链优势，为门店商家提供稳定可靠的产品供应，特别是在新品首发方面，将持续发挥“先人一步”计划优势，保障新品全渠道供给，让商家能够率先获得新品资源并享受相关权益。其次，京东将为门店提供全方位的流量支持。通过京东APP搜索推荐、直播以及O2O到家等超级公域流量引流，更有O2O新店专享权益，可享受3个月的专属扶持政策，包括账号模式运营、专属运营培训指导、专属流量投放及优惠券等，有效提升门店的流量和曝光度，帮助商家吸引更多潜在客户;与此同时，京东的O2O到家模式打破了时间与空间的界限，不仅满足了消费者的即时需求，还帮助零售商、品牌商实现了数字化转型升级。

此外，京东3C数码全渠道业务还将为门店提供增值服务保障，包括金融服务、保险服务以及产品回收增利等。这些服务不仅为商家提供了更多的盈利渠道，也进一步增强了消费者的购物体验，提升了门店的整体竞争力。值得关注的是，本次大会开始前，许多商家参加了“京”益求“经”研学营，实地走访了位于武汉的2家京东3C数码门店，沉浸式研习交流了线下门店的运营模式，收获颇丰。

随着本次大会圆满落幕，京东3C数码将继续深化全渠道业务的战略布局和发展模式，打造高质高效的数智化供应链能力。同时，京东还将携手更多品牌伙伴和门店商家，以高品质的产品和服务实现更快速的市场拓展和品牌建设。通过不断创新和升级服务模式，京东3C数码正在推动线下实体商家加速数字化转型，实现生意的健康可持续增长。