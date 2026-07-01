【天极网数码频道】暑期来临，学生群体迎来专属的夏日休闲时光。7月1日至7月31日，京东“3C数码放暑价”活动正式启动，以多重优惠和互动玩法，助力用户更高效完成设备换新。即日起，打开京东APP搜索“3C数码放暑价”，即可进入会场选购。

本次活动持续一个月，包含五个阶段，覆盖学习成长、出游升级、高考放榜、体育观赛与电竞娱乐等核心需求：7月1日至7月7日围绕中小学生成长学习与兴趣消费，推出限时秒杀5折抢购及“1分钱抽IP集卡赢周边”等权益,同时，面向中小学生IP兴趣人群推出抽IP盲盒及线上拼豆大赛，面向图书阅读人群，通过落地杭州书博会与名家签售等活动强化线下文化场景联动。7月8日至12日为出游季，聚焦暑期出游装备升级需求，推出国补叠加以旧换新低至4折权益。7月13日至20日为高考放榜季，教育优惠叠加国补至高优惠3500元。7月17日至20日为运动季，正值世界杯决赛阶段，推出国补叠加以旧换新低至4折、抽万元看球全家桶、“随时随地看球”创意玩法等福利。7月21日至7月31日进入电竞游戏季，带来国补叠加以旧换新低至4折、抢稀缺电竞尖货等权益，并推出夏日电竞企划巡游，结合BiliBili World、ChinaJoy打造线下差异化展区。在此基础上，京东面向全体用户开展“37度抽免单”玩法，即当用户所在地当日最高气温达到37度即可参与抽免单活动。

配合上述丰富多元的互动玩法，京东同步带来覆盖多场景需求的硬核数码好物，满足不同人群出行、娱乐与学习等场景的多样化需求。暑期出游热度持续升温，越来越多用户希望用更轻便、智能的设备记录旅途中的精彩瞬间。雷鸟V4 AI智能眼镜依托第一视角拍摄能力与AI影像协同机制，真正实现更趋近“无感”的影像记录;富士X-Half相机通过经典的胶片模拟与风格化滤镜强化画面风格，将日常街景与旅途见闻转化为具有主动审美的视觉表达。而搭载强悍芯片的Apple iPad Pro 11英寸M5化身为移动创作中枢，支撑起旅途中Vlog剪辑、图像处理与多任务并行操作，实现内容后期与即时发布之间的高效衔接;荣耀X80 Pro Max 8+128GB则以超长续航、硬核防护机身与稳定通信能力全面覆盖拍摄、导航与联络等关键环节，确保旅程始终在线。

对于更偏好宅家休闲的学生来说，一套性能稳定的数码装备能显著提升假期体验。外星人Alienware星刃15.3游戏本的高刷电竞屏，在长时间高强度对战中始终维持画面流畅，带来更极致的酣畅游戏体验;联想来酷斗战者锋7000游戏台式电脑则强化AI算力与桌面级性能，在多开任务、3A游戏与重度生产力场景中提供更高稳定性与扩展空间。荣耀WIN RT游戏手机凭借高刷电竞体验与AI游戏调度，使用户在碎片时间也能秒进高性能对战状态;而惠普战66 AI轻薄本14英寸则作为日常生产力的有力补充，在多任务处理与移动学习场景中提供均衡的性能支持。

面向中小学生家庭，暑期既是假期学习的重要窗口，也是家长关注孩子成长与安全看护的关键阶段，智能学习设备与儿童智能穿戴产品是实用选择。科大讯飞AI英语宝EBOX通过“诊-学-测”闭环体系与AI精听训练，全面覆盖词汇记忆、语法理解与听说评测等学习环节，有效强化假期学习;而聚焦于儿童安全与成长管理的小天才Z12小黄人与大怪兽联名款儿童智能手表，则依托精准定位、健康监测与互动提醒，帮助家长更及时了解孩子状态，也让孩子在暑期活动中获得更多安心陪伴。

这个夏天，京东“3C数码放暑价”将以多重优惠、互动玩法和场景化产品推荐，打造贯穿7月的暑期数码换新活动。现在打开京东APP搜索“3C数码放暑价”进入会场选购，以更优惠的价格入手学习、出游、游戏和创作等暑期装备，让3C数码产品成为假期成长与探索的实用伙伴。