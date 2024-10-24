京东11.11福利加磅 24日晚8点爆款耳机音箱五折开抢

【天极网数码频道】京东11.11福利再次加码，为耳机音箱产品爱好者们带来了一场品牌爆款五折抢购活动，10月24日晚8点，多款热门耳机音箱产品将以真五折的价格震撼上线。

对于广大游戏爱好者来说，一款优质的游戏耳机无疑是提升游戏体验的重要装备。ROG棱镜精英版游戏耳机，作为ROG系列的明星产品，凭借其卓越的音质表现和专业的游戏定位功能，成为了众多游戏玩家的首选。其采用了环绕7.1音效技术，为玩家提供了身临其境的游戏音效体验。无论是射击游戏中的枪林弹雨，还是竞技游戏中的热闹战场，这款耳机都能精准地呈现每一个声音细节。在日常价499元的基础上，10月24日京东音频11.11直接给出了真五折优惠，仅需249元就能将这款集音质与颜值于一身的游戏耳机带回家。

而在家中，一款智能音箱则是提升生活品质的不二之选。小度智能音箱乐想版凭借其小巧的机身和强大的智能功能，成为了众多家庭的心头好。无论是播放音乐、查询天气，还是控制智能家居设备，小度都能轻松搞定。10月24日晚8点，京东音频11.11真五折到手价仅49元，让你在享受科技带来的便利的同时，也能感受到实实在在的优惠。

对于喜欢户外运动和旅行的朋友来说，一款轻便且音质出色的蓝牙耳机绝对是必不可少的装备。索爱(soaiy)SL25蓝牙耳机凭借其深邃低音、降噪通话与超长待机150小时的表现，成为了众多耳机爱好者的品质之选。24日晚八，这款日常价169元的蓝牙耳机仅需79元就能轻松拥有。如果你对音质有着更高的要求，那么三星Samsung Buds FE智能主动降噪真无线蓝牙耳机绝对值得一试。这款耳机不仅拥有时尚的外观设计，更搭载了三星先进的主动降噪技术，能够为你带来纯净无杂质的音乐享受，京东耳机音箱11.11真五折到手价仅需299元。

漫步者(EDIFIER)Comfo Fit II开放式蓝牙耳机，以其独特的开放式设计，让消费者在享受音乐的同时，也能清晰地感知外界的声音，确保在户外运动时的安全。同时，其舒适的佩戴体验和出色的音质表现也让它成为了众多音乐爱好者的心头好。10月24日晚8点，这款日常价499元的耳机5折现货开枪，仅需249.5元就能轻松享受高品质音质体验。

京东耳机音箱11.11正在如火如荼地进行中，多款大牌耳机音箱产品五折抢购的优惠机会难得。打开京东APP搜索“耳机音箱五折抢”，直达活动会场，以最划算的价格挑选一款心仪的产品，实现音乐自由。