富士X-H系列火爆来袭，一起开启摄影新时代！

【天极网数码频道】富士推出的X-H2S是一款主打速度的旗舰级无反相机，具有强大的追焦、连拍、防抖等优秀属性。而另一款旗舰级机型X-H2则是主打高分辨率和画质，它拥有高分辨率、高画质、8K30P视频拍摄的能力。这两款相机能够为你带来前所未有的摄影掌控力与创作激情，感受充满创新与传奇的摄影体验!

X-H2

富士X-H2搭载了X-TRANS CMOS 5HR传感器，这是一枚背照式4000万像素超高分辨率传感器，其像素数量是上一代产品的1.5倍。处理器是X-Processor 5，其性能超前代约两倍的处理速度，从而能应对高像素图像或是8K视频的拍摄需求。

4020万像素超高分辨率X-Trans CMOS 5 HR传感器采用更强的图像处理算法，既能提升分辨率，又不会牺牲信噪比，让画质得到了有效的保障。拿微距来说通过新一代传感器提供的超高放大倍率，使它拍摄的微距图像可做到纤毫毕现，包括那些人眼看不到的细节都一览无遗。同样在传感器改善像素结构后，能更有效地接受光学，扩展了ISO感光度。

富士X-H2的自动对焦性能也非常出色，基于深度学习技术的AI智能对象检测AF，可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，让拍摄者更加专注于创作。

X-H2在视频拍摄上支持以4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄。由于采用与X-H2S同样的散热设计，这对于有长时间8K视频拍摄需求的摄影师来说是一项非常实用的特性。

X-H2支持三种Apple ProRes编码器ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT，并且考虑到8K视频后期制作的便利性，录制ProRes时，X-H2还支持代理录制，如ProRes 422 Proxy。除了F-Log外，X-H2还支持F-Log2，可以超过13档动态范围完成拍摄，提供更大的后期制作空间。

X-H2S

富士X-H2S采用了全天候的机身设计，整机设有79处密封点，可全面抵御灰尘、湿气，或是在低温-10℃的严苛环境，对于户外拍摄有着极大的帮助。此外，机身采用全新五轴防抖组件，在搭配XF镜头时最高可实现7.0档的防抖效果，大幅度提升出片率。

第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器拥有2616万像素，搭配X-Processor 5处理器的超强性能，并结合增强的高速AF对焦系统，使相机能够轻松应对面部/眼部的对焦功能外，还支持动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车识等动物以及交通工具的识别对焦，并能在最低-7EV的暗光下也能成功对焦。

在高速模式下X-H2S使用电子快门能够实现约40张/秒(无间断连拍)。JPEG格式下能连拍1000张约为30张/秒，RAW格式下也可以达到约20张/秒的速度。而且相机还自带预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄，不会错过重要的拍摄机会。

除了照片拍摄，X-H2S在视频功能方面也有不错的表现，它可以拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ。

视频方面的另一个亮点是新增了F-Log2模式，动态范围拓展高达14档，相比目前F-log提供了更大的动态范围，为后期制作提供更多空间。

XF镜头推荐

XF16mmF1.4 R WR

富士XF16mmF1.4 R WR采用了F1.4的最大光圈设计，在弱光条件下也能呈现超高的图像质量。它还具有微距功能，最小工作距离仅有15cm，让您轻松拍摄出细节丰富的散景效果。此外，高速自动对焦功能、全密封及防尘结构(可在-10°C的低温环境下工作)以及卓越的便携性，进一步扩展了此款镜头的拍摄能力。

XF90mmF2 R LM WR

富士XF90mm F2 R LM WR是一支出色的长焦镜头，等效35mm画幅的135mm与F2.0大光圈与出色的光学镜头一同，为我们带来出色并且有着美轮美奂般虚化的成像。强悍的对焦系统，使我们可以轻松捕获精彩瞬间。更有便携的体积与出色的镜头质量，能够让这支镜头与我们一共出游，一起拍摄下人物与世界之美。

XF8-16mmF2.8 R LM WR

富士XF 8-16mm f/2.8 R LM WR采用了“灯泡”结构(反望远结构)，镜头的前组镜片明显向前突出，典型的反望远结构正式为了超广镜头而设计，这带来了更好的镜头画质。镜头手动光圈调节环的阻尼感非常好，档位特别清晰，变焦环手感倒是很柔和。

XF100-400mmF4.5-5.6R LM OIS WR

富士XF100-400mmF4.5-5.6R LM OIS WR包括5片ED镜片和1片超级ED镜片，14组21片的高性能光学设计，彻底降低望远镜头容易产生的色差，实现高画质。此外，AF采用高速双重线性马达，可拍摄鸟类等高速移动的物体。还配备5档光学防抖功能，且重量小于1.4kg，使手持超望远拍摄更加轻松方便。此外,该款镜头凭借其防尘、防滴、-10℃的耐低温结构，能适应各种室外天气，前置镜头更是采用防水防污的氟涂层，进一步加强了镜头的韧性。

XF50mmF1 R WR

富士XF50mm镜头采用12片光学结构，支持最大F1.0光圈，提供卓越画质与浅景深。快速准确对焦，人脸/人眼识别。稳定视频拍摄，全天候防护，拥有11处密封设计，轻便实用。

XF150-600mmF5.6-8 RLM OIS WR

富士XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR 的焦距覆盖从 150mm 望远到 600mm 超望远(等效 35mm 格式 229-914mm 焦距)。同时也支持望远增距镜，在搭配 XF2X TC WR 的情况下，其焦距可扩展到 1200mm(等效 35mm 格式 1828mm 焦距)。此外，该镜头还具有超声波马达对焦驱动，可以在快速和静音的环境下进行对焦。

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