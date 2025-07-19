南通盐城巅峰对决！京东3C数码天团为南通打call

【天极网数码频道】2025江苏省职业足球超级联赛(以下简称“苏超”)进入第7轮对决。7月19日，目前排名第一的南通队，在南通足球训练中心如皋基地主场迎战排名第二的盐城队，打响本轮“焦点之战”，同时也是堪称“巅峰对决”的榜首之战。与赛场内的热血相呼应，苏超官方战略合作伙伴京东现场设置了科技值拉满的展台，也成为到场球迷的热门打卡点，比赛当天约有过万名观众参观、互动，让顶尖科技与巅峰足球实现了跨界狂欢，为传统足球赛场增添了赛博朋克的炫目光彩。

赛场外，京东展台热闹非凡、人头攒动。铁杆球迷们纷纷涌向NFC扫码加油区，为自己支持的球队加油点赞，参与互动还能获得京东3C数码提供的解暑好礼;电脑数码区吸引着众多数码控流连忘返，用户纷纷体验新潮AI眼镜，沉浸式感受趋势数码产品带来的科技感。

驻足于长焦区的用户，纷纷体验展区手机性能，尽情体验各类展品。而在3D打印专区，观众不仅能现场参观到硬核的3D打印单品，还能亲自上手，用3D设备打印足球与球鞋，感受科技魅力。

展区C位，无疑是此次京东3C数码为南通战队带来的“最强外援”――机器人和机器狗。宇树2024年推出的人形机器人G1具备超越常人的灵活性，能解锁无限运动潜力。它的表演搭档Go2机器狗是具身智能新物种，标配4D超广角激光雷达，感知系统提升200%。现场，机器人与观众热情互动，击掌、握手，与热情的观众同框拍照。机器狗则展示了自己握手、伸懒腰、倒立、双腿直立行走等花式超能力。为了给比赛球队助威，机器人还与机器狗Go2组队，用3D打印的足球现场表演花式射门。用“赛博足球”向赛场致敬，为这场长三角德比增添十足未来感。此次，京东3C数码携宇树科技机器人惊喜现身苏超，是竞技激情与科技魅力相互融合的一次跨界尝试，也是京东深耕智能机器人产业的注脚之一。

这个夏天，为了给苏超观众带来更多花式观赛体验，京东3C数码推出众多爆款好物与福利政策，让每一份热爱都有硬核加持。从每一轮对决的热血沸腾，到登顶时刻的万众瞩目，京东与每一位球迷一起为苏超呐喊，为荣耀加冕，共同见证赛场上的每一个辉煌瞬间!