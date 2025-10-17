【天极网数码频道】10月17日，第十九届珠海国际办公设备及耗材展览会(以下简称“珠海耗材展会”)在珠海国际会展中心盛大开幕。展会期间，京东3C数码采销团队前往展会现场、直击展会盛况，并携手格之格、彩格、绘威、北方办公等品牌在京东打印采销直播间、京东3C数码企业购采销直播间开启直播，为广大企业用户带来“注册即享3000元采购补贴、首购耗材满300减50”等多重直播优惠。目前正值京东11.11火热进行中，消费者来京东11.11购买办公耗材产品可享受低至5折起的价格，部分产品还可享政府补贴直降10%，指定产品下单还享“漏墨包赔”服务保障。此外，企业用户批量采购耗材还可享双重权益叠加，包括每满1000元再减20元、封顶减200元，并有机会参与好礼E卡送不停等互动活动，助力企业一站式解决办公耗材采购需求。

作为全球办公设备及耗材领域的行业盛会，珠海耗材展会自2007年首次举办以来，已发展成为该产业中具有高度权威性与影响力的标杆性展会。本届展会汇聚了来自全球110多个国家的超过300家知名厂商，京东3C数码采销团队深度参与其中，不仅借助直播镜头带领导线上观众“云逛展”， 零距离呈现格之格、彩格、绘威、得印等头部品牌的明星产品，也在直播间同步释放了重磅的企业采购权益，助力企业在获取前沿产品信息的同时，享受实实在在的采购优惠。

明星产品集结，采销现场揭秘高效办公新方案

在本次探展直播中，京东3C数码采销带观众依次走访了各大品牌展位，零距离体验最新产品与技术解决方案。从产业龙头纳思达及其旗下知名品牌格之格、极海的展位开始，系统了解了从核心芯片到成品耗材的全产业链布局。随后，团队探访了包括诚威、傲威、欣威、绘威在内的“威系”品牌矩阵，以及亿铂、艾瑞思、众之彩等特色厂商。在彩格展台，京东3C数码采销带观众体验了其智能打印生态。在探访了墨彩、鑫泰等品牌展位后，京东3C数码采销又带观众探访了北方办公旗下得印品牌展位，全面覆盖硒鼓、墨盒等核心品类。

京东采销探访格之格展厅

在格之格展厅内，京东采销团队重点探访了格之格的办公整体解决方案。格之格通过清晰的产品线布局，为用户提供了覆盖多场景、多需求的优中之选。作为通用打印耗材全球销量领先品牌，备受瞩目的明星产品格之格388A硒鼓，不仅是品牌销量冠军，更荣登京东企业耗材热卖榜TOP1。格之格388A硒鼓完善适配惠普m1136、m126a、p1108等多款打印机，产品采用粉仓扩大技术，印量提升1倍，满足海量打印需求。京东11.11期间，采购格之格耗材累计满额即送5000元京东E卡，企业用户还可享受打印机上门保养/维护服务。

绘威展台重点展示了绘威W1680A硒鼓。京东采销介绍，该产品广泛适用于惠普HP Laser MFP 105/115/116/117系列等多款热门企业级打印机，以出色的兼容性和稳定的打印质量，满足企业高频次打印需求。针对企业用户，绘威推出专属优惠：企业客户可享满500减30，首购耗材满300立减50，叠加满额再返10%京东E卡等多重让利。

京东采销探访诚威展厅

彩格展台聚焦智能办公场景，顺应打印智能化与网络化趋势，重点展示了专为米家喷墨打印一体机适配的可加墨墨盒。该产品既能显著降低单页打印成本，更可接入智能打印管理系统，契合当下“打印设备联网调度、耗材状态实时监测”的智慧办公打印趋势。直播现场，京东采销宣布服务升级，为彩格产品免费升级一年质保，京东11.11期间采购累计满额更有机会获赠iPhone17等重磅好礼。

直播尾声，京东3C数码采销团队在北方办公展位深入了解了得印CF500a硒鼓四色套装。该套装专为惠普M281/M254等彩色激光打印机打造，采用高品质碳粉，色彩表现鲜艳分明，且自带智能芯片方便监控碳粉余量。京东11.11期间，企业用户选择得印硒鼓，满额即可至高返赠10%京东E卡，为彩色办公提供高性价比选择。

多维企业权益加码，京东11.11采购福利享不停

京东11.11期间，京东3C数码企业购为企业用户准备了极具诚意的采购权益。除价格优惠外，京东企业购更为企业客户提供了“企业计划购”服务。该服务支持企业一次下单，按需按计划配送，有效避免因周期性采购导致的频繁、重复下单等问题。企业客户可根据实际物资消耗程度自定义采购方案，自由选择按周送、按月送的灵活配送模式，帮助企业建立更加智能化、自动化的进补货机制，大幅提升库存周转效率，实现轻库存乃至0库存的精益管理。

同时，京东企业购还为使用“企业计划购”的企业客户提供先采后付、多买多优惠的套餐折扣等专享权益。企业会员在京东11.11期间下单囤货，叠加品牌、品类专享优惠以及达量返E卡、消费达标自营免运费、企业新人采购补贴等超值福利，可真正享受到“折上折”的采购体验。

本届珠海耗材展会上，京东3C数码采销团队通过现场直播，让企业用户足不出户即可了解最新耗材产品趋势，享受一站式采购服务。京东11.11期间，京东3C数码将继续“以客户为中心”，为企业用户提供更具性价比的办公耗材产品与服务，打造更为高效、便捷且环保的办公解决方案，助力企业降本增效，全面提升采购体验。