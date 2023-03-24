《网络谜踪 2》摄影指导Holleran使用索尼A7S3+FX3，开创电影新模式

《网络谜踪 2》(Missing)讲述了一个年轻女孩(June)在母亲度假时神秘失踪后，寻找真相的故事。影片通过她使用的各种设备(从手机、安全摄像头和电脑摄像头)的角度详细描述了琼的搜索过程。

当被问及是什么吸引Holleran拍摄《网络谜踪 2》时，他回答说：“对我来说，我总是被电影所吸引，尤其是那种突破技术界限、涉及创新、处于技术前沿的项目。我喜欢这样的探索，因为它丰富了我的知识，它让我接触到新事物，它让我成为一个更好的电影制作人。所以，为一个拥有伟大背景的项目工作并站在有史以来最大的Screenlife电影的最前沿是一个轻而易举的事情。

Screenlife电影是一种较新的电影类型，它从屏幕的角度讲述故事，无论是手机，电脑还是监控。这是制作发展趋势的一部分，因为在这些屏幕中帮助捕捉了大量现代日常生活。虽然像《说唱女团》(RapSh!t)这样的作品在讲故事时利用了屏幕，但Holleran认为《网络谜踪 2》是迄今为止最大的Screenlife电影。那么，Screenlife电影究竟是什么？

首先，Holleran分享了他想要实现的视觉目标，“我们希望摄影机能够移动。我们希望演员能够拿起笔记本电脑，四处走动并与它交谈。我们希望他们能够把手机拿在手里，带着手机四处走动。我们想从Apple Watch的角度做一个序列。我们希望从红外摄影机看到东西。我们希望运用监控摄像头和倒车摄像头，并将现实世界中存在的所有这些不同摄影机视角添加到Screenlife类型中。

接下来，是设备的选择。在测试了一个多月的摄影机之后，Holleran分享了他为什么选择索尼A7S III和FX3的组合作为主要主力。“突然间，我变得很清楚，几乎每台摄影机都不适合这部电影。大多数摄影机因为体积太大不能使用。我们需要一些能拍摄低光的东西。索尼摄影机是唯一能做到这一点的设备，而且它很小。

意外情节线的意外解决方案

从预告片中，我们看到了手机、笔记本电脑等的镜头。Holleran分享了一个意想不到的解决方案，让使用数字电影摄影机时，这些镜头可以看起来栩栩如生，而这个答案可能会让你大吃一惊。为了保持对图像的视觉控制并重现预期屏幕的外观，Holleran让演员来构图自己――就像他们自己使用手机或摄像头时一样。“在操作摄影机方面，我在整个制作过程中都没有碰过摄影机。这一次，我需要指导演员如何塑造自己。这需要我花费很多精力，比如告诉他们需要站在哪里，为什么灯光是这样的，他们必须看画面的哪个部分，所以看起来他们实际上是在看屏幕而不是摄影机。

值得一提的是，有一个镜头被证明是最具挑战性的场景之一。Holleran分享了他的团队如何思考这个特定的镜头。“有一个镜头，女主角斯托姆必须关闭笔记本电脑，然后重新打开。这被证明是整部电影中最具挑战性的镜头之一，因为我在笔记本电脑后面有一个摄影机，它没有与笔记本电脑一起关闭。因此，我们必须创建一个新的装备，让摄影机实际上可以随着笔记本电脑屏幕移动，但要确保它不会太重，以至于笔记本电脑会自动关闭。

Holleran继续说道：“这个装备需要连接一台可以工作的笔记本电脑，让我们可以它向笔记本电脑发送视频通话，这样他们就可以通过屏幕与另一位演员交谈。然后我们必须通过不同的数字编码和主机在笔记本电脑上创建这个网格系统，这样我们就可以告诉他们，'嘿，你现在正在看第一个框，'因为她在电影中正在与这个更大的计算机屏幕进行交互，所以我们必须能够给他们视觉引导。我们还必须能够让另一个演员在屏幕上直播，并确保他们可以在笔记本电脑上打字。”

将自动对焦应用于电影

现在，当你想到电影时，你可能不会想到自动对焦。Holleran解释了他的团队如何利用自动对焦技术来增强故事讲述能力，并在演员操作安装了复杂装备的摄影机时保持电影般的外观。

“我们必须有自动对焦镜头和接受自动对焦镜头的摄影机，这对于Sony的摄影机来说是一件很酷的事情，我们可以从iPad上控制焦点。我们可以在演员移动摄影机时用滑块调整焦点。特别是对于笔记本电脑场景，我们无法在这个装备上安装对焦设备，因为它会变得太重。因此，自动对焦在这种设置中有很大帮助，“Holleran解释道。

当浅景深不是一种选择

作为一部Screenlife电影，Holleran不能使用浅景深，因为许多日常的屏幕镜头需要用到广角。“我不得不用F-12，F-14拍摄，但这意味着光圈非常封闭，这也意味着我没有足够光线照入摄影机。所以到了晚上，我什么都拍不出来。它会是黑色的，完全是黑色的。即使在白天，大多数场景也会太暗。我可用的照明量不足以照亮场景。因此，这在拍摄之前就成了一个严重的问题。

Holleran和他的团队继续以适应和创新为主题，解释了他如何使用索尼摄影机克服这一特殊挑战，“唯一的解决方法是在索尼 Alpha 7S III 和 FX3 上拍摄，因为它们具有双基础ISO，所以我们在12800 ISO下拍摄了整部电影。我不知道有多少电影这样做了，因为这是相当冒险的。当你以高ISO拍摄时，它会引入很多噪点。因此，我们必须进行一些测试和投影测试，以确保图像在屏幕上保持不变。它做到了，这证明了索尼传感器，我成为了它的粉丝。

让镜头看起来像是属于现实生活

您可能想知道，“如何将专业摄像机的镜头转换为来自 iPhone、笔记本电脑、监控摄像头、可视门铃等的视频？”以下是Holleran的团队如何实现这一转变的答案。

“例如，我们试图选择看起来像是属于它们的镜头，并与摄影机的视野完美匹配。因此，我们必须研究这些设备的镜头。你希望每个摄影机角度都具有实际现实生活中摄影机的视野和范围。但我们希望以高质量的画质捕捉它。

现在，不要让最终产品在图像质量方面蒙骗了你。Holleran使用尽可能高的质量来捕捉每个场景。为了使每个视图尽可能真实，Holleran 选择在后期对特定图像进行降级处理。他说，“很多都是在视觉效果中完成的。我们会在后期剪辑中添加噪点并插入图像。还会添加彩带和一些扭曲或失真，以便它更准确地匹配这些现实生活中的相机。然后在颜色方面，我们在以下方面进行了下一步，第一，确保它们都匹配并且它们在剧院里看起来不错，但它们也感觉像是现实世界的一部分。”

Holleran 分享了拍摄银幕生活电影最困难的创意挑战之一，“你必须在大脑中切换，从传统电影摄影转向技术创新。你必须从它们在现实世界中的工作方式来考虑相机，而不是你希望它们如何寻找电影。”

挑战 = 成长

虽然June在《网络谜踪 2》中必须克服无数障碍，但Holleran必须克服同样多的障碍才能创作这部电影。听听他接受讲述这个故事的挑战后的想法。

“这部Screenlife电影教会了我很多关于如何放弃对镜头设置的手动控制的知识，这在摄影界通常是非常特别的事情。对我来说，这是一个具有挑战性的实验，学习如何更好地沟通，学习如何引导人们完成我的流程，我正在寻找什么以及为什么它很重要。作为电影摄影师，能够解释你为什么要做某事，它应该如何工作，以及如何让其他人参与其中是非常有益的。从这个意义上说，对我来说，这是一个很棒的实验，我认为这让摄影师在工作中做得更好。

当被问及最后的建议时，Holleran分享道：“我想说的另一件事是，我认为挑战自己永远不要拍两次同一部电影总是好的。它经常让我走出自己的舒适区，但它也让事情变得有趣，让艺术性始终伴随着我，最终使这成为一个终身学习的过程，而不是一个填色绘画的工作。我认为这就是艺术性所在。