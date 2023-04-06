DPReview尼康CP+专访：人人都可以成为内容创作者

【天极网数码频道】2023年2月23日，全球最大的影像器材展会之一的日本国际摄影器材与影像展览会“CP+ 2023”于日本横滨正式开幕。在为期三天的展会结束后，来自DPReview的编辑Dale Baskin前往日本东京拜访了尼康的总部，会见并采访了尼康UX企划部(影像事业部)经理Keiji Oishi。

尼康UX企划部(影像事业部)经理Keiji Oishi先生

在此次采访中，Dale Baskin从相机行业现状、尼康影像领域的发展情况、Z 9的设计过程、尼康在视频市场的规划、Z fc和长焦镜头等产品的开发理念等多个角度出发，了解了Keiji Oishi先生本人与尼康在这些方面的看法。Keiji Oishi根据Dale Baskin提出的问题，逐步介绍了尼康对当前相机行业和自身发展状况的看法，以及Z 9等产品的开发过程与设计理念，并着重强调了视频在尼康未来发展中的重要性。

以下是本次采访的文字内容：

Dale Baskin：

您对当前相机行业的总体状况有什么看法？

Keiji Oishi：

2022年，世界经济受到了巨大的影响，尼康也不没能幸免。在供应链方面，我们遇到了一定的问题。但通过公司运营，我们成功与我们的计划保持一致，将负面影响降到了最低。当然，我们在2023年仍需要保持谨慎，继续努力，以保证最大限度降低消费者受到的负面影响。

就整个相机行业而言，尤其是在中高端的产品领域，我们已经发现了总体需求的触底反弹。因此，我们采取了以中高端微单相机与镜头为核心的产品战略。

近年来，在年轻一代中，用手机或相机进行创作记录已经成为了不少人的日常习惯。摄影已经成为了日常生活中不可分割的一部分。在我个人看来，无论是在视频创作还是照片创作领域，人人都可以成为内容创造者。随着这一趋势的不断深化发展，越来越多的手机用户正在寻找更高质量的摄影设备，来帮助自己从无数创作者脱颖而出。在社交网络目前的趋势下，年轻用户对视频功能的需求不断提高，而重视视频相关设备性能的用户比例也在不断上升。

Dale Baskin：

尼康在从单反相机到微单相机的转换的过渡发展如何？Z卡口相机和镜头的使用率是否达到了尼康的预期？

Keiji Oishi：

从Z卡口产品的销量来看，当前的使用率非常好。根据我们的评估，目前从单反到微单的转变非常平稳，完全符合我们的预期。尼康的微单相机收获了不少消费者的青睐。这一切不仅仅要归功于我们的旗舰产品尼康Z 9，包括Z fc和Z 30在内的整个Z系列相机都功不可没。

当然，我们也非常重视镜头群的完善，已经建立了一个比较完整的镜头群体系。我们目前有36支已发布的微单镜头。我们也向一些其他镜头制造商开放了Z卡口，他们也已逐步开始发布一些新产品。有了如此丰富的镜头阵容，我们尽可能满足了从入门用户到专业摄影师等各个层级的需求，为整个尼康的微单产品系统打下了牢固的基础。

在大力开发微单产品的同时，我们也认识到仍有一部分用户喜欢单反相机，因此我们也将继续为他们提供支持。

Dale Baskin：

Z9是一款令人印象深刻的相机，也是DPReview的2021年度产品。开发这样一个复杂的产品，最具挑战性的部分是什么？

Keiji Oishi：

首先，我想要感谢DPReview的认可。我们很荣幸能获得这一奖项。

Z 9代表了尼康对旗舰相机的看法。每一位参与开发的尼康员工都有着一个很高的目标，即设计一台超越D 6的相机。

Z 9的设计完全是从零开始。开发团队的第一件事就是抛弃所有旧有的想法与设计，从一张白纸开始。相机的功能与设计是最为基础的部分，但也是最需要时间与精力的一个过程。作为我们的全新旗舰产品，在其规格的决定上必须慎之又慎。整个开发设计中，我们进行了无数次的确定、废弃、再确定。

在这个不断循环中，我们始终坚持着一个精神，那就是也许当前的设计已经完全力压我们现有的所有产品，但只要仍然有进步空间，就代表其不足以成为尼康的旗舰相机，更不足以打动我们的粉丝，那无论如何我们都必须回炉再造，设计出更好、更优秀的产品

在这一精神下，我们对产品的设计没有任何妥协与保留。我们很高兴我们的努力没有白费，尼康Z 9已经获誉无数，深受用户认可。

Dale Baskin：

尼康从专业用户那里收到的关于Z 9的最常见的反馈是什么？

Keiji Oshi:

摄影师们认为，Z 9在四个方面实现了创新。第一是取消了机械快门。没有机械快门意味着其非常适合需要保持安静的摄影场合，这是我们在设计之初就已经注意到的。而且，取消机械快门也有助于提高Z 9的耐用性。

第二个则是“实时取景器”的设计。它消除了连续拍摄中两张照片之间出现的遮挡问题，我们认为这是提升专业摄影师拍摄体验的关键一环。换句话说，通过实时取景器，摄影师们可以看到真实、生动的拍摄画面。

第三点则是主体侦测了。我们基于单反相机的3D跟踪自动对焦系统，开发了一个青出于蓝而胜于蓝的3D跟踪自动对焦，共能识别超过九种类型的主体。它能帮助摄影师专注于摄影之中，提升其使用体验。

第四点则是Z 9的强大视频性能。除了静态摄影之外，我们也收获了不少对其视频性能的积极反馈。

我们希望随着时间的不断推移，也能不断更新加强其性能。发售以来，我们已经进行了两次固件更新，在自动对焦、预拍抓拍、8K/60P RAW等功能方面对其性能进行完善。将固件更新前的Z 9与更新后的Z 9进行对比，可以惊喜的发现它的提升巨大。我们计划继续为那些我们的粉丝带来更多兴奋与惊喜。

Dale Baskin:

尼康在设计紧凑的、价格亲民的长焦镜头方面做出了巨大努力。这些镜头的主要目标用户是？

Keiji Oshi:

长焦镜头用户的传统需求是其高质量。同时也有部分用户明确表示，他们希望有更加紧凑的长焦镜头，即使这一点需要牺牲部分光圈范围(尤其是在相机ISO性能提高的情况下)。他们还希望价格能够更加实惠。F卡口的AF-S 尼克尔 500mm f/5.6E PF ED VR就是这一类型的镜头，并受到了用户们的喜爱。根据上述的反馈和需求，我们为Z卡口设计了尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S和尼克尔 Z 400mm f/4.5 VR S两支镜头。

这类镜头的目标市场往往是野生动物、赛车或飞机等摄影场景。但得益于这些镜头的轻量化，它们可以较为轻松地被携带到各种地方，我们相信它们可以用于更广泛的场景，拍摄更多主题。

Dale Baskin：

设计这些紧凑型长焦镜头最具挑战性的部分是什么？在哪些部分进行了取舍？

Keiji Oshi：

我们不希望在追求更紧凑的尺寸时牺牲镜头的光学性能。为了做到这一点，我们非常仔细地考虑镜头的设计，优化了镜片的位置顺序和材质。另外，通过努力，我们通过诸如如在制造过程中使镜片变薄，以及采用轻质材料，如镁和模压塑料的机械部件等举措，帮助实现产品轻量化。此外，通过对镜头结构强度进行模拟，我们能够优化零件的厚度和形状，在轻量化方面锦上添花。

Dale Baskin：

为什么尼康如此注重Z 9的视频性能呢？

Keiji Oshi：

纵观我们的传统的用户群体，我们意识到我们的一部分用户是混合型摄影师，对视频和照片性能都有需求。同时我们也发现，从专业摄影师到业余爱好者的各个层级中，混合型摄影师的比例都在逐步上升。

因此对我们而言，提高微单相机的视频性能是非常重要的，尤其是Z 9。我们为其研发了一个全新的处理器和传感器，以确保它有配得上旗舰机的视频拍摄能力。

许多人认为尼康仅专长于照片拍摄领域，为此我们进行了大量调查并采访许多视频拍摄者，以了解他们对产品能力的需求。作为这一努力的结果，视频能力出色的尼康Z 9应运而生。

Dale Baskin：

是否有其他领域的人使用Z 9来拍摄视频？

Keiji Oshi：

从单反时代开始，尼康就一直以其经久耐用而享誉全球。而我听说已经有用户评价说Z 9凭借耐用性，可以胜任在恶劣环境中拍摄纪录片的任务。

Dale Baskin：

Z 9的视频功能是否预示着尼康打算着重强调其视频市场的地位？

Keiji Oshi：

我们确实打算加强我们在视频市场的地位。

但我们知道，仅靠相机机身的开发是远远不够的。我们知道还有其他方面需要顾及，如考虑视频录制需求的镜头系统、更全面的配件系统、更舒适的编辑体验等。也就是说，我们需要开发一个完整的视频生态系统。

尼克尔Z镜头自问世以来，就考虑到了无声操作和对焦呼吸效应。至于配件方面，我们已经与配件品牌建立了合作关系，并发布了自己的手柄――MC-N10。

我们认识到，视频市场充满了各种机遇。这是一个很大的市场，有着多元化的各类需求。因此我们将继续倾听用户心声，并将努力回应这种需求，敬请期待。

Dale Baskin：

Z fc唤起了人们对尼康胶片单反相机的怀念。Z fc的主要目标用户是哪些人群？

Keiji Oshi：

首先，请让我先退一步解释一下Z fc的最初概念：一个可以随身携带的相机，一个外观设计出众且拍摄体验良好的相机。

历史悠久的尼康FM 2为其外观提供了灵感。我们确实觉得这将吸引胶片时代的用户和尼康的粉丝。但同时，我们认为年轻人也会喜欢它的设计。

我们也已经听到一些年轻摄影师反馈说他们喜欢用Z fc来进行拍摄，即使他们从未经历过胶片时代。对我们来说，听到这一点是相当有意义的。

Dale Baskin：

请问Z fc为什么采用了ASP-C画幅的设计而不是全画幅？目前尼康是否有开发全画幅版本Z fc的想法呢？

Keiji Oshi：

在Z fc这个名字中，“c”代表着休闲(casual)。因此正如它的命名象征的那样，我们希望用户能够随时随地自由地使用这台拥有经典复古造型的相机。基于这一点，我们希望Z fc可以吸引更多的的休闲用户。为此，小尺寸和较低的价格尤为重要。所以，当我们考虑其规格时，选择将其设计为APS-C画幅。

Z fc是这一设计风格下的第一个产品，希望为它的用户带来快乐。同时，Z fc也可以用来展现使用者的个性。我们希望继续听取用户的反馈，做出更多的尝试。

以前，我们有复古风格的单反相机D f。当然，我们也收到了许多用户关于全画幅版本的Z f c的意见。虽然我不能说太多，但是我可以透露一点，那就是我们已经注意到了用户的这些呼声，并将继续密切考虑如何满足这一需求。

Dale Baskin：

你个人会对使用全画幅的Zf c感兴趣吗？

Keiji Oshi：

(大笑)就我自己来说，两者各有优势。这点完全取决于使用相机的方式。实际上，我自己也有一台D f。我觉得微单版本的D f会很有吸引力。

Dale Baskin：

良好的人体工程学一直是尼康设计的一个标志。为什么良好的人机互动这么重要，尼康又采取了哪些措施来确保这一点呢？

Keiji Oshi：

非常感谢你认识到这一点，我们确实一直非常注重这点。

在摄影中，人体工程学是非常重要的。因为摄影往往需要摄影师捕捉 "那一瞬"。一切都发生在一瞬间，如果你错过了这个时机，就很难拍出满意的作品。因此优化按钮和功能的布局，来帮助摄影师与相机“人机合一”至关重要。

我们一直在综合考虑专业摄影师的意见。他们的反馈也长期支持着我们的产品开发，而我们也试图用更出色的产品回馈他们。这已经成为我们设计产品的一个指导原则。

在整个Z 9的设计过程中，我们特意邀请了专业摄影师试用原型机，以获得他们的反馈。试用一直尽可能地持续到了开发的末期。

Dale Baskin：

目前人工智能技术已经应用于自动对焦系统。除了自动对焦和主体检测，您认为人工智能在未来还能在哪些方面帮助摄影师？

Keiji Oshi：

AI不仅仅帮助改善了主体检测和自动对焦。它在整个系统和任何其他可能对有效捕捉图像有用的信息的收集方面都有着重要的作用，如曝光或白平衡。

除了提升自动主体和场景检测能力，它还可以帮助图像捕捉向着自动化的方向发展。有可能实现我们今天所无法想象的图像捕捉方法，并带来超越我们期望的成像体验。我们将在技术层面继续努力，让摄影师能够进一步专注于构图和拍摄时机的把握。

Dale Baskin：

2023年是《DPReview》创立的第25年。你认为在过去25年里，摄影最重要的变化是什么？

Keiji Oshi：

我想可能很多人都同意我的观点，那就是从胶片到数码的转变。

如果回顾一下尼康的历史，我们于1999年推出了D 1，在价格这一点上做出了贡献。那时，单反相机极度昂贵。然而，D 1的价格低于100万日元，这点十分关键。从胶片转移到数码，完全改变了整个摄影行业。

胶片使用起来有一定的难度，这使得摄影只局限在小部分技术卓越的人群当中。但数码技术的成熟打破了这一局限。数码在保留技术人群的经验价值的同时，尽可能降低了摄影的门槛。摄影成为了任何人都可以随意享受的爱好。而现在人们在日常生活中使用智能手机进行拍摄正是上述这点的一种延伸。