第八届京东影像大赛即日起火热开启征集 用镜头丈量世界赢五大洲环球之旅

【天极网数码频道】按下快门，每一帧都是生活中的高光时刻。2025年6月至11月，第八届京东影像大赛如约而至。与往届相比，本届京东影像大赛持续创新玩法，以更丰富的七大投稿主题、让更多热爱摄影的记录者共同参与的相机及手机设备双重赛道、持续6个月的超长赛程、更权威的全球影像顾问评审阵容、五大洲环球之旅等更富意义的奖项……吸引带动更多摄像爱好者开启拍摄行动，力求掀起全民摄影摄像热潮。

与此同时，赛事期间京东更联合索尼、佳能、尼康、松下等大牌为用户带来更多专业相机装备，打开京东搜“京东影像大赛”直达会场可享24期免息、国家补贴15%、大额优惠券等福利，用又好又便宜的购物体验为参赛者提供硬核装备。

参与赢亚非欧等五大洲环球之旅 京东影像大赛大奖重磅升级

京东影像大赛自2017年首届举办，至今已成为行业内备受关注的影像盛事。今年为契合摄影爱好者的广泛兴趣，在主题赛道设置上，共分为七大投稿赛道，用户可围绕平凡、探索、致青春、万物、国色、我的___瞬间、Live一刻等主题赛道进行拍摄投稿，在更广泛的参赛创作空间下捕捉那些稍纵即逝的闪光时刻。

在奖项设置与奖励层面，本次京东影像大赛更是迎来重磅升级。在奖品数量上，设置了金奖、银奖、铜奖、百大优秀作品多重奖项，只为褒奖更多优秀摄影爱好者。而在奖励设置上，相机参赛作品终极大奖更是由奖金晋升为五大洲环球之旅等更有意义的奖品，助力获奖者走遍亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、非洲，用镜头丈量世界，定格世界的每个角落。此外，还有价值10万的相机设备、奖杯、京东影像签约摄影师、作品展出、定制纪念周边、获奖证书等超多奖品等待诸多摄影爱好者解锁。

值得一提的是，本次赛事还特邀荷兰籍世界著名摄影家Robert van der Hilst、前荷赛评委会DJ Clark、荷赛WPP多媒体评委王景春、国内知名时尚摄影师梁栋、知名风光摄影师贺进一作为全球影像赛事顾问。据悉，影像赛事顾问将全程对参赛作品进行专业评审，透过不同的专业视角，为参赛者进行细致点评和指导，遴选出本届赛事最具水准的影像佳作。

在参赛方式上，本届影像大赛多平台参赛也让投稿更加方便快捷。参与者可识别下方图虫、500px渠道二维码参与投稿，也可以打开知乎搜索“京东影像大赛”或小红书搜索“致每一个开拍时刻”进入活动页参与其发布的京东影像大赛活动。本次大赛作品征集时间为即日起至10月9日，并于2025年11月10日-11月17日公示最终获奖名单。

24期免息、国补立减15%，站内超值特惠助力京东影像大赛

在第八届京东影像大赛开启之际，京东也同步带来“致每一个开拍时刻”大促活动。打开京东搜索“京东影像大赛”直达会场，不仅有国家补贴立减15%，还有买相机享24期免息等福利，不论是备受摄影爱好者喜爱的索尼、佳能、尼康等专业老牌相机，还是大疆等炙手可热的新兴装备，都可享超值优惠!

小巧便携的索尼ZV-1F数码相机，内设10种创意滤镜，怎么拍都好看，现在入手享15%国家补贴，两千多即可拿下一款专业相机，想参赛的学生党第一台入门装备选它准没错;佳能PowerShot G7 X MarkⅡ数码相机支持快速连续对焦、机内防抖边走边拍，vlog神器让你稳稳拿捏视频参赛作品;大疆OSMO ACTION 4灵眸运动相机18米裸机防水，助你用另一个视角看世界，定格不一样的美，获奖概率upup，现在入手还可享15%国补、限时立减800元、3期免息特惠。

京东影像大赛作为由京东官方发起的大型综合影像作品征集评选活动，迄今为止已成功举办七届。作为一项备受关注的专业影像赛事，期待在第八届京东影像大赛中，京东联手索尼等知名厂商以更专业设备创造全新摄影体验的同时，也通过赛事为大众提供记录与分享的平台，摄影爱好者们赶紧拿起相机，超丰厚的奖项也许随手一拍就能赢回家。