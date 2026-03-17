【天极网数码频道】当前，全球人工智能与供应链深度融合加速，中国制造业正迎来数字化转型的关键攻坚期。产业格局重塑的机遇背后，制造业客户在生产协同、研发设计、供应链管理等场景中的需求更趋复杂。在此背景下，京东3C数码政企业务依托一体化供应链核心优势，构建覆盖企业经营全场景的服务能力，并推出《益千行百业，AI重塑未来办公》系列视频，以制造业为核心案例，诠释京东3C数码产品如何激活企业全链路生产力，推动采购从“成本中心”向“战略价值中心”跨越，最终驱动企业数字化转型落地。

从生产车间到办公空间，京东3C数码政企业务推动3C数码产品深度渗透制造业全环节，成为支撑企业高效运转的基石。以联想的高性能算力设备为例，它们直接服务于制造业的研发创新，为企业在产品设计、仿真测试等关键环节提供算力支撑;Intel的核心芯片技术则从底层筑牢智能制造的根基，保障工业级设备稳定运行与海量数据高效处理;而罗技的智慧协作设备聚焦办公协同，通过重塑沟通效率边界，帮助企业打通跨部门、跨地域的协作壁垒。这三个案例揭示了一个共同趋势：京东正通过整合头部品牌资源，让看似分散的3C数码产品在制造业的研发、运行、办公等关键场景中形成协同效应，构建起覆盖企业全链路的设备支撑体系。

不止于生产环节，京东3C数码政企业务更以全场景解决方案，推动企业数字化转型全方位落地。针对办公场景，提供一站式办公用品解决方案，从桌面设备焕新到文印耗材管理，通过精细化管理有效控制文印全周期成本，让每一分投入都产生可衡量的价值;针对会议协同痛点，定制化智慧会议场景方案，以智能设备赋能高效讨论，让每一次沟通都转化为实际价值;针对员工关怀需求，搭建一站式员工服务平台，涵盖旗舰手机、潮流数码等海量优质自营商品，为企业提供多元化福利选择，实现员工满意度与福利采购人工作效率的双重提升;针对生产辅助场景，进一步延伸服务边界，提供安防监控、考勤设备、服务器、线缆、网络设备等全品类解决方案，帮助企业保质保时完成高效作业。

这一系列全场景服务的背后，是京东3C数码政企业务对企业采购“不可能三角”的突破：通过搭建数字化采购体系，将“成本、效率、质量”的传统矛盾转化为相互支撑的“黄金三角”，既通过集中采购与精细化管理降低成本，又以全链路服务提升采购效率，更依托品牌合作保障产品质量。这种模式让采购从单纯的成本支出环节，转变为优化企业资源配置、驱动企业增长的战略价值中心，为数字化转型注入核心动力。

此次《益千行百业，AI重塑未来办公》系列视频的推出，正凸显京东3C数码政企业务以场景化服务赋能企业数字化转型的核心价值。未来，京东将继续聚焦多行业数字化转型痛点，通过搭建数字化采购体系，为企业提供一站式、定制化、智能化的解决方案，助力企业在降本增效中实现高质量发展，让每一次采购选择，都成为企业前行的方向。