懂产品，更懂你：京东采销出圈背后，是对专业价值的坚守

【天极网数码频道】风起云涌的互联网江湖正在书写新的故事。看似“潦草”的直播间、简单质朴的红马甲，全面又专业的讲解，不收坑位费和达人佣金的直播机制，这些要素的组合掀起了直播电商的新风潮。

初次出现在镜头前的他们，专注于不同的领域，操盘不同的品类产品，但有一个相同的身份标签――京东采销。从幕后“专家”到台前“主播”，从此前与大众素未谋面，到如今走红网络，京东采销突破传统直播模式，回归产品，回归价格，回归专业，以清流般的直播风格迅速收获无数拥趸。

在会议室“改造”的直播间里，没有明星，没有大主播，有的只是一群充满热情有十分值得信赖的年轻人，他们用最朴实的话语和最真诚的低价，给用户带来了前所未有的购物体验，这是京东与用户深度链接的生动写照。

小小耳机，也有十八般武艺

一个小小的耳机，从设计生产到上架销售，背后会有什么样的故事？

随着用户对耳机的需求逐渐变得多元化、个性化，不再满足于单纯的音乐播放和接听电话功能，用户对音质、降噪效果、佩戴舒适度、外观设计等方面都提出了更高的要求。

为了满足这些日益强烈的用户需求，耳机品类正在经历一场深度的变革。汤丰旭是京东开放式耳机品类的采销，也是这场变革的亲历者。“其实很多人都不知道，现在市面上除了头戴式耳机、真无线耳机这些常见品类，还有针对运动、睡眠等场景特别推出的游泳耳机、睡眠耳机等等。”聊起专业领域的话题，汤丰旭滔滔不绝。

针对不同消费场景，各大品牌纷纷推出细分产品，如运动耳机、游戏耳机、降噪耳机等，以满足用户在特定场景下的特殊需求。同时，在产品设计和功能上也不断创新，比如采用更高级的音频处理技术、使用更舒适的材质、加入智能感应功能等，以提升用户的使用体验。

“不同功能的耳机给用户带来的使用体验是截然不同的。拿我自己来说，我是特别喜欢运动的一个人，每周都会坚持跑步，大量流汗之后普通的真无线耳机会产生电流音，而开放式耳机则没有这个问题。”出于专业的敏感度，汤丰旭尤其注重对各个品牌各种细分功能耳机的介绍，并致力于在工作生活中亲身体验，汤丰旭还是个游泳爱好者，他在直播中提到，“游泳耳机的神奇之处在于，它可以让泳池中的水像天然的音箱一样，让你在游泳时拥有空旷又有质感的听音体验。”

汤丰旭(正中)在直播中讲解耳机

令汤丰旭感到骄傲的是，这些极具个性化的功能技术均出自国产。“我作为采销，有责任让更多用户认识并记住这些‘国货之光’的品牌，开放式耳机作为我们的主推品类，也给予了更多的资源支持。”汤丰旭认为，3C数码产品除了卷价格，还要卷技术，不能让只追求简单低价伤害了品牌创新发展的积极性。京东作为连接品牌与用户的桥梁，一方面可以通过与品牌紧密携手，在京东采销直播间为用户带来优质、高性价比的耳机产品，另一方面，用户在直播间的持续购买，也会成为品牌持续投入技术创新的源动力，打造技术壁垒，“狼性”与“温度”并存，如此以往形成“正循环”，推动行业健康向前。

这是汤丰旭所期待的，也是他正在为之努力的。

游戏之外，是爱与陪伴

在吕佳滨这个80后眼里，游戏掌机一度都只是消磨时间的“玩物”，直到2016年加入京东操盘游戏设备后，吕佳滨的观念发生了转变。

“刚毕业的时候我也会玩任天堂的Wii、索尼PSP-2000，但是真正学习了解游戏掌机是成为采销之后开始的。”吕佳滨谈到，自己入手PS5之后的感触尤为深刻。“它不再单纯是我一个人消磨时间的工具，我还会和女儿一起玩，她今年9岁了，我们会一起讨论游戏中的人物画面是如何设计的，情节是如何设置的。我突然就意识到，游戏掌机它不只是一个娱乐工具，也是家庭之间情感交流、寓教于乐的一个载体。”

事实上，游戏掌机本身并不是一个新的品类，随着硬件发展、渠道革新，处理器的功能越来越完善，市场对便携游戏机的需求正在与日俱增。由己及人地思考过后，吕佳滨和团队认为游戏掌机在家庭场景中蕴藏着巨大潜力。“我们开始对用户需求进行调研，并通过C2M反向定制模式与联想、华硕等品牌共建，联想的可拆卸手柄就是我们基于用户在多场景使用需求下探讨落地的。”吕佳滨介绍道。

吕佳滨正在为12.12采销直播准备选品

京东采销虽然大多数时候是隐居幕后的，但他们却是聆听用户声音最多的角色。“从用户的反馈来看，我们了解到大家对大容量存储的高需求，因此我们反推品牌生产1TB以上存储容量的掌机，提供存储空间扩展服务满足大家的需求。”

得益于长期以来积累的3C数码用户，京东与品牌和供应链上下游一直保持着最紧密的联系，再加上京东百亿补贴等促销活动，成为品牌打造爆款的秘诀之一。12月初，索尼PS5主机轻薄版上市之初就得到了用户的积极反馈，并一举拿下京东金榜盛典游戏机金奖。

谈及京东采销这股直播界的“泥石流”，吕佳滨表示，游戏品类的产品特性与采销直播这种形式十分契合，游戏需要体验，而专业的采销人员通过与用户面对面沟通可以让玩家更真实地了解产品特点，毕竟他们是最懂产品、最懂用户的一群人。

用智能硬件，解锁“硬核”生活

智能穿戴时代来临，智能手表已经从单纯的时间显示工具，逐渐演变为人们生活中集成了健康管理、信息提醒、娱乐等多种功能的得力助手。尤其在健康潮流席卷的当下，智能手表、智能手环等具备人体健康指标监测功能的智能硬件产品被越来越多的用户所接受。

常少怡作为京东智能硬件产品采销的一员，一直都奔波在智能硬件产品的第一线，在各个城市之间出差、调研是她工作的常态。“从业务表现来看，健康和运动是用户今年高度关注的两个关键词，这也是智能手表成为趋势品类的重要原因。”

常少怡介绍，为了让品牌推出更受用户欢迎的产品、帮用户拿到更低更实惠的价格，采销团队会第一时间收集用户评论反馈，以最快的速度将前线产品销售表现反馈给品牌厂家，以便于新产品上市后的优化。

值得一提的是，用户在选购智能手表时除了关注功能性，“悦己”需求持续增加。“往常智能手表可能大多是黑色、偏笨重的设计，今年大家选择曲面屏、可更换表带、礼盒版产品明显多了起来。”

京东采销直播一边俘获用户芳心，一边得到了品牌方的高度认可和支持。回忆起今年京东11.11期间自己的直播经历，常少怡坦言，“我们没有佣金、没有坑位费，直播时给用户全面地介绍产品，用户信赖下单的同时，品牌方也看到了京东采销直播带来的强大势能，我们就可以为用户争取更多优质的产品、更实惠的价格。”

说到底，京东采销直播的底气来源于他们“无坑位费、无佣金、无套路”的“三无”特色，更来源于他们常年在采销一线摸爬滚打积累的专业经验。

常少怡(左二)直播时为用户带来真五折爆款产品

一个好的采销，就是以更优的价格找到更好的产品从而满足用户需求。而真正的低价不是简单的价格战，是建立在高效供应链基础上的综合实力。正如京东集团CEO许冉此前所言，低价是一种系统化的综合能力，其根基在于供应链，低价表象的背后，是立足于供应链更低的运营成本和更高的运营效率。

京东采销直播的走红，让京东除了百亿补贴等举措之外，又拥有了一个抢夺低价心智的“杀手锏”。更重要的是，这种低价是一种可持续的低价，是厂商、渠道、用户三方的共赢状态。

当下，京东12.12的帷幕已经拉开，众多数码影音好物6期免息、至高24期免息、PLUS会员至高满减600元、爆款直降千元、以旧换新至高补贴840元等优惠蓄势待发。与此同时，京东采销也将再一次走到台前，无论是以直播形式为用户“激情”介绍低价爆款，还是以短视频形式为用户对比讲解产品的性能参数，他们都将以自己深厚的专业功力，为用户创造更具极致性价比的消费体验。