【天极网数码频道】5月15日，2026中国(北京)国际照相摄影及影像器材展-北京摄影器材展(CHINA P&E)在北京展览馆隆重开幕。京东作为参展商之一，带来了海量摄影摄像及打印机好物，其中闪铸科技与安克创新旗下eufyMake带来的两款创新打印产品成为了全场观众关注的新焦点。

除了体验知名的摄影摄像产品外，“好照片，得‘打’出来”成为许多用户的探展需求之一，他们追求打印带来的实体质感与触感，许多使用尖端摄影器材拍摄的照片，同样需要打印成可捧在手中的真实存在。在闪铸科技的展台前，等待体验Creator5 Pro 3D打印机的观众络绎不绝。现场演示中，打印机将用户拍摄的照片快速打印成高精度的多色立体模型，细节清晰、层次分明，不少围观的观众都在感叹“打印效果真不错”。一位专业摄影师边拍摄边赞叹 “这机器居然能同时打好几个颜色，连细节都清清楚楚，而且几分钟就出来了，消费级3D打印机能达到这样的精度与打印效率实属罕见”。

闪铸科技是全球知名的消费级与专业级3D打印品牌，旗下Creator系列一直以稳定性和多喷头协同技术著称。已于京东抢先发售的全新产品Creator 5 Pro针对传统多色3D打印机换色耗时长、废料多、多喷头校准繁琐等打印痛点，给处了突破性的解决方案，重塑桌面级多色打印体验。打印机内置独立四喷头系统，可实现真正的多色同步打印，换色时间仅需7秒。此外，设备革新了多色换料逻辑，省去繁琐旧料冲刷流程，真正实现零废料损耗。闪铸Creator 5 Pro还支持PLA、PETG、TPU、ABS、尼龙等多种主流线材，实现多材质无缝一体化打印，大幅突破传统打印局限，硬核实现功能性用品定制化高效生产。目前这款产品5月13日至5月26日在京东开放预售，预售价5293元,叠加至高15%国家补贴，到手价4499元。凡在京东预售期间下单的用户，至高可享价值1299元的多重首发专属福利，涵盖限量赠品、晒单有礼、评价有奖、3期免息分期、全网买贵双倍赔差价、上门安装等礼遇。

安克eufyMake在P&E 2026摄影展上展出了立体纹理打印机E1，同样吸引了大批专业观众驻足观望。作为一款专为创客打造的全球领先个人创意工具，安克eufyMake立体纹理打印机E1搭载 ColorMaestro™ AI色彩还原技术，可智能识别材质光学特性，实现高还原度全彩输出。针对用户多种材质打印需求，打印机还支持在玻璃、金属、皮革等300余种材质上进行高精度打印，独创的 Amass3D™ 技术还支持浮雕、油画、皮革等触感纹理的打印，实现突破性“立体质感”。此外，该款打印机体积相比传统立体纹理打印设备缩小90%，搭配多种模块化附件，可让用户可以轻松实现跨材质、多尺寸、多形态的创作打印。通过eufyMake Studio，用户可以体验全自动的打印流程，将传统复杂软件操作彻底简化，使用门槛及维护成本均大幅降低。目前该产品已在京东正式发售，政府补贴价到手12999元，同时下单可赠6期免息，晒单赠200元E卡。

从闪铸Creator 5 Pro突破性的4喷头多色打印技术，到安克立体纹理打印机E1开创性的立体纹理打印技术，P&E 2026摄影展见证了京东携手品牌带来的前沿影像科技，向智能化、个性化方向的跨域式发展。为满足广大用户多元化打印需求，京东线上还推出了众多3D打印爆款产品，感兴趣的用户可以打开京东，搜索“3D打印超级趋势”，直达3D打印活动会场，选购感兴趣的3D打印产品，开启个性化创意“智造”之旅。