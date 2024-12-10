京东之家“补上‘家’补”：买3C数码国家至高补贴20%

【天极网数码频道】随着2024年岁末临近，京东之家积极响应国家补贴政策，特推出盛大的“补上‘家’补 岁末国补狂欢季”活动，即日起至12月31日，用户到店购物单品类最高可减2000元，国家至高补贴20%，将国家补贴福利惠及更多消费者。自9月起，京东之家及京东数码专卖店等3C数码线下门店就开始积极落地国家补贴政策，截至11月，近1200家门店参与其中，成为国家补贴浪潮中的重要一环。

活动期间，消费者走进京东之家、京东数码专卖店等线下门店，即可享受到实实在在的国家补贴，单品类最高可省2000元。此外，为了回馈广大消费者的热情支持，门店还准备了丰富的礼品，消费者在购买指定国家补贴产品时，将有机会获赠精美的礼盒或手办等礼品。更令人心动的是，成为京东之家门店会员的消费者，还将享受到更多专属的权益和服务，让购物体验再升级。

门店里多重好礼免费送，购买指定国家补贴产品的消费者不仅有机会获得门店精心挑选的精美礼品，更有机会参与刮刮卡互动赢取至高1000元现金奖励，为购物之旅再添惊喜。

此外，针对新店开业，京东之家还特别推出了“新店有礼”活动。在12月21日-22日、12月28日-29日两个周末，绚烂的气球雨和威武的舞狮巡游热力开场，为消费者带来一场场视觉盛宴。同时，开业红包送不停，最高可达2000元，让消费者在享受国家补贴的基础上，再享开业好价和好礼。国家补贴“家”补券的发放，更是让消费者在购物时能够享受到更多的优惠和实惠。

此次京东之家“补上‘家’补岁末国补狂欢季”活动，通过国家补贴政策，不仅为消费者带来了实实在在的优惠和福利，还通过线上线下相结合的方式，为消费者打造了一场全新的购物体验，把3C数码产品以更实惠的价格带给广大消费者，尤其提升下沉市场消费者的生活品质。未来，京东之家将为消费者提供更多优质、便捷的服务和产品，让更多人享受到科技带来的便捷与乐趣。