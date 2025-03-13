AMD锐龙9950X3D新品京东首销3分钟售罄 北京首单用户已成功点亮

【天极网数码频道】3月12日22点，AMD锐龙9 9900X3D处理器和9950X3D处理器新品正式开售，售价分别为4599元和5599元。这两款处理器新品在预售期间就因拉满的游戏和专业性能备受玩家期待，开售后首销货量更在3分钟内售罄。家住北京的张先生作为首批下单参与预售且付完尾款的幸运用户，当晚收到了京东采销和AMD CPU业务负责人亲自上门配送的AMD锐龙9 9950X3D处理器，并获得了AMD和京东为首单用户联合送上的幸运礼。

张先生表示：“自己非常幸运能成为首批体验AMD处理器新品的用户，AMD锐龙9950X3D在性能、能效以及多任务处理方面都达到了新的高度”。据悉，张先生是AMD的忠实粉丝，之前使用的产品为AMD锐龙7 7800X3D处理器，对AMD的产品有着深入的了解。在京东为张先生送达新品的同时，张先生还享受了京东提供的装机大师免费上门安装服务。这也让张先生不仅成为了北京地区首位收到这款处理器的用户，也成为首个点亮AMD锐龙9 9950X3D的用户。

京东是本次AMD锐龙9系列新品处理器先人一步的首发平台，京东携手AMD为用户提供了多项专属权益，包括免费上门装机服务、正品盒装带票、检测只换不修、三年质保以及晒单赠送100元京东E卡等。AMD锐龙9 9900X3D和9950X3D处理器正在京东热销中，其中9950X3D处理器首销货源更是在3分钟内告罄，足以看出玩家们对这款性能猛兽的热情追捧!

无论是想要体验流畅丝滑的游戏，还是需要运行大型专业软件，AMD锐龙9新品处理器9900X3D、9950X3D都能满足用户的需求。其中，AMD锐龙9 9950X3D是专为游戏玩家和内容创作者打造的全球领先的16核处理器，配备16个“Zen 5”核心和AMD RDNA 2图形处理芯片。基于第二代AMD 3D V-Cache技术，这款全新的处理器将为台式机游戏玩家带来更加出色的性能表现。具体到参数表现，这款处理器具备16核心和32线程，加速频率高达5.7GHz，基础频率达4.3GHz，总缓存达144MB，总的来看，更多的核心数和更高的频率及更多缓存也将满足内容创作、游戏爱好者等不同群体的实际使用需求。

值得一提的是，新一代X3D处理器将缓存放置在处理器CCD底部，使“Zen 5”处理器核心更靠近散热器，从而在更低的温度下实现更高的时钟频率，为用户提供更好的散热表现及性能表现。目前AMD锐龙9 9950X3D在京东售价5599元。

AMD锐龙9 9900X3D则具备了12核心和24线程，加速频率高达5.5GHz，基础频率为4.4 GHz，总缓存为140 MB。除参数表现存在差异外，AMD锐龙9 9900X3D同样采用了“Zen 5”核心和AMD RDNA 2图形处理芯片，在游戏、创作等多个使用场景中同样可以为用户打造出色体验。目前AMD锐龙9 9900X3D在京东售价4599元。

京东一直密切关注消费者的购物需求，并第一时间带来前沿科技新品，满足广大用户对高品质生活的追求。AMD锐龙9 9900X3D、AMD锐龙9 9950X3D两款处理器因性能十分优秀，早在CES 2025展会中便吸引了许多用户的目光。作为和AMD一直紧密合作的战略合作伙伴，京东早在3月6日便率先开启新品预售，让每一位来京东的用户都能先人一步预定下单，提前锁定这两款科技新品。此外，京东还为用户提供了贴心的服务保障，下单AMD锐龙9 9950X3D处理器和9900X3D处理器的用户均可免费享受京东赠送的上门装机服务，让用户无忧换上心仪的旗舰处理器。

目前，AMD锐龙9 9900X3D、AMD锐龙9 9950X3D处理器正在火热抢购中，后续想要入手的用户记得锁定京东APP搜索“AMD9000系新品”即可直达。