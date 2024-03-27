上京东网络巅峰以旧换新路由器 一年上千宽带费不打水漂

【天极网数码频道】虽然家里办了千兆宽带，但是懒得买路由器，用运营商送的光猫凑合，但一刷视频、打游戏、线上会议时还是会卡顿，这是许多消费者家庭网络的真实状况。其实，这需要检查一下路由器是不是该换新了，否则买了千兆宽带却没有享受到实际的网速，一年交的上千宽带费等于白花。即日起至3月31日，京东网络巅峰活动期间，京东携手华为、TP-LINK、小米、中兴、Tenda、华硕、锐捷等品牌发起“路由器以旧换新计划”，为消费者带来了千万以旧换新补贴，更提供Wi-Fi7路由器新品和Wi-Fi6路由器爆款优惠，通过以旧换新购买路由器至高可以享受单品高达300元的补贴，部分路由器新品还加赠额外一年延保等实在权益，让更广泛消费者群体以更低的换新成本，实现网速大提升。京东搜索“路由器以旧换新”，即可享受千万以旧换新补贴。

想要换新最新款的路由器，可以关注刚刚发布并在京东先人一步上线的华硕RT-BE88U Wi-Fi 7路由器，这款路由器在端口数量、传输速度、网络安全、组网便捷性等方面均有重大升级，是行业内性能最强、稳定性最高、体验最好的网络设备之一。同时，还提供了AiMesh 随心组网，可使用任意华硕在售路由器进行组网，杜绝WIFI死角，让全屋每一个角落都能畅享丝滑网络。在京东抢先下单的消费者还可享受付定金晒单赠50元E卡、付定金购机升级12期免息、付定金购机赠300元随心组AiMesh体验券、付定金购机赠200元华硕下一代换新补贴、以旧换新至高补贴666元、付定金购机尊享三年质保等权益。

对Wi-Fi 7新技术感兴趣的消费者还可以看看中兴BE7200Pro+，这款新品路由器在原本Wi-Fi 7技术的基础上采用了8核64线程ZHT独立加速引擎，外置高增益8天线，让网络信号强度和覆盖面积都进一步提升，京东价649元，可享3期免息等实在福利。

采用了Wi-Fi7技术的小米路由器BE3600也是不错的选择，在原有Wi-Fi7技术特点的基础上搭载了4路高性能独立信号放大器，让Wi-Fi信号的覆盖面积更广，京东价低至249元，同时赠送一年延保服务，售后无忧。此次活动中，小米不仅为消费者带来了价格新低的新品路由器，更有对讲机等使用装备。有需要的消费者还可入手小米对讲机2S，机身轻薄待机时间长达120小时，工作或者探险都是不错的选择，京东价265元。

知名路由器品牌TP-LINK也在活动中为消费者带来了价格直降的路由器产品，其中TP-LINK 7DR5160路由器采用了MRU+Preamble puncture技术，在抗干扰、低延时方面表现出色，京东价为429元。TP-LINK 7DR5130则在OFDMA技术方面进一步提升传输效率，大幅改善多用户环境下的网络性能，京东价276元。

想要体验子母路由器，可以入手华为凌霄子母路由器Q6E，基于凌霄PLC技术可让电线变网线，即插即用十分方便，京东促销价499元，更加赠一年延保。还可以同时入手一台华为家庭存储4TB，让全屋组网更完善，还能保护家庭数据存储隐私，京东价2599元。有频繁的差旅出行需求，还可以入手华为随行WiFi 3 Pro天际通版年包，1GB流量价格低至0.02元，产品活动期间京东价1068元。

需要升级网速的电竞爱好者可以入手锐捷星耀黑豹电竞路由器X30EPRO，内置的5颗增强芯片让电竞娱乐再也不会卡顿，京东网络巅峰日活动价229元，额外加送一年延保。想要通过AC+AP组网的消费者可以关注H3C全屋Wi-Fi套装，无惧阻隔覆盖全屋网络死角，京东价1919元。

值得一提的是，京东网络巅峰活动期间携手品牌为消费者带来了千万换新补贴，提升网速十分划算。消费者可用家中的旧路由器、手机、数码、电脑等多个品类的电子产品参与以旧换新，最多可用6件旧产品进行折抵。例如：购买一款1000元的新路由器，如果所有用于折抵的旧机估值总和达到1000元，用户可享受300元换新补贴，最终不仅不用花现金购买这款路由器，还可以拿回300元现金，真正为消费者带来了实惠。现在打开京东APP搜索“路由器以旧换新”，除上述网络装备外，还有绿联私有云DX4600、上赞SZ50随身Wi-Fi等爆款产品可享受实在价格，先到先得不容错过。在3月27日至28日，京东网络巅峰还联合京东保险为用户免费赠送全场180天只换不修服务，180天内如果出现商品质量问题，可以享受一次直接换新。