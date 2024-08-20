京东游戏手柄成交量同比增长超6倍 《黑神话：悟空》引发游戏装备销售热潮

【天极网数码频道】万众期待的《黑神话：悟空》已全球正式上线，无论正在进攻“虎先锋”还是刚刚被赋予“天命人”的身份，更趁手的装备一定能让“西行之路”更加省心。为让广大玩家享受更加完善全面的游戏体验，8月20日《黑神话：悟空》京东小魔方开业盛典正式开启，来京东搜“黑神话联名上新”即可领取京东APP《黑神话：悟空》主题皮肤，下单抽送《黑神话：悟空》游戏兑换码，还有领取大牌专属会员券及海量官方联名周边可享优惠价格，目前在京东，《黑神话：悟空》官方联名产品已受到大批消费者高度青睐，销售表现十分出色。值得一提的是，此前热度超高的《黑神话：悟空》实体收藏版和《黑神话：悟空》实体豪华版共计3万套也已在京东售罄，受到了广大玩家的一致好评。

致态TiPlus7100固态硬盘《黑神话：悟空》联名款就因出色的存储性能表现和考究的外观，获得了成交额环比增长超100%的优异成绩，此外游戏显卡整体成交金额同比增长超200%，其中七彩虹联名显卡已售罄。游戏手柄成交量同比增长超6倍，黑神话联名游戏手柄累计售出超5万只，其中飞智八爪鱼4《黑神话：悟空》联名款开售1分钟成交量破万，八位堂《黑神话：悟空》联名款开售当天成交量超3万只。想入手上述爆款产品的消费者记得火速下单，机会不等人。

键鼠、显示器、DIY产品、游戏机、联名服饰等畅玩《黑神话：悟空》的必备电竞装备在京东也都能轻松买到。《黑神话：悟空》京东小魔方开业盛典就联合罗技、致态、PlayStation、飞智、GIGABYTE等品牌共同带来了领取大牌专属会员券的实在权益，成为会员后下单游戏装备更加划算。例如海信《黑神话：悟空》官方合作显示器、吉考斯工业《黑神话：悟空》联名系列《心猿》服饰等多种官方联名周边产品，性能出色外观考究，加深电竞氛围的同时还能提升游戏体验。

还想直接入手台式机的玩家，可以关注在京东抢先开启预售的联想拯救者刃7000K 《黑神话:悟空》联名定制款游戏主机，该款产品搭载了14代酷睿i9超强性能的CPU，最高可达190W的超桌面级性能释放让游戏更流畅，同时基于RTX4070TiSuper 16GB 强大显卡，游戏体验更惊艳。现在下单9月1日0点即可支付尾款，可享6期免息福利，下单赠送拯救者电竞鼠标，货量稀缺有限，先到先得!

除了硬件要更新，软件主题更新也不能落下，此次活动中玩家们日常多次用到的京东APP也能换新《黑神话：悟空》主题皮肤。只要打开京东APP后搜索“黑神话联名上新”，下滑点击“立即领取”，手机中的京东APP就能轻松换新《黑神话：悟空》主题皮肤，感兴趣的消费者现在即可尝试，让自己从内而外融入《黑神话：悟空》的故事氛围当中，更加沉浸的探索游戏世界。

还没来得及购买游戏装备及游戏的消费者也不用担心，《黑神话：悟空》京东小魔方开业盛典中海量游戏装备现货开售，无论是想要DIY台式机，还是入手一款PS5游戏机，或者换新一款游戏本都能以最快速度收货，下单时更有机会抽取到游戏兑换码，无论是《黑神话：悟空》丰富的联名周边还是省心省钱的购物体验，8月20日的京东都值得关注。