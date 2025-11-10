【天极网数码频道】每一代人都有自己的游戏记忆和青春共鸣。11月11日，由京东装机大师联合AMD、英伟达、华硕三大品牌共同打造的“一代人有一代人的游戏”沉浸式主题展，将在京东MALL北京双井店正式开启。本次活动融合复古情怀与未来科技，不仅设置四大年代游戏展区，更邀请电竞主播“小敏哟”空降现场，带领水友重温经典对战。现场还有Coser走秀、装机大师直播互动及万元免单福利，带领玩家共赴一场跨越时空的游戏狂欢。

现场精心布置四大沉浸式体验展区，带玩家穿行于游戏的光辉岁月。“黄金岁月游戏厅”将再现《街头霸王》《拳皇》等经典格斗游戏，唤醒街机年代的热血记忆;“京东复古网吧”完美复刻90年代网吧场景，《CS1.6》《红色警戒》等经典游戏搭配老式电脑等怀旧道具，打造打卡拍照的青春纪念地。

从复古到未来，“千帧电竞房”展区将集中展示京东装机大师推荐的高性能电竞装备，玩家可现场畅玩《黑神话：悟空》等热门大作，感受丝滑流畅的视觉冲击;“未来已来”展区则聚焦前沿科技，WIFI 7、AR交互游戏、大型赛车模拟器等未来感十足的高精尖装备，让玩家提前触摸下一代电竞的震撼体验。

除了丰富的游玩意趣，活动当天，百万粉丝电竞主播“小敏哟”将空降现场，与玩家展开《绝地求生》(PUBG)、《三角洲行动》等热门游戏的激情对战。AMD、华硕、英伟达、Wi-Fi 7等前沿硬件也将现场亮相，供玩家零距离试用，感受顶尖科技带来的游戏魅力。此外，百款经典游戏角色Coser走秀与宅舞表演将轮番登场，唤醒每位玩家心中的“白月光”，营造一场视觉与回忆交织的狂欢盛宴。

无法亲临现场的玩家也可通过直播同步参与精彩。11月11日下午3点，京东APP搜索“装机大师直播”，即可进入直播间“穿越时空”，云端逛展的同时还有机会赢取万元免单福利。当晚6点，MOD大师邢凯将在“装机讲堂”环节分享独家DIY作品与配件清单，游戏大神还将现场秀装备、讲故事，为观众带来实用干货与动人回忆。

经典永不褪色，未来无限可期。无论你是怀旧经典游戏的爱好者，还是追求前沿科技的电竞玩家，11月11日，相约京东MALL北京双井店，共同穿越游戏的光辉岁月，在重温与探索中，珍藏属于我们这一代人的独家游戏记忆。