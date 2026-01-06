【天极网数码频道】作为全球科技界的年度风向标，国际消费电子展(CES)一直是前沿科技与未来生活方式的集中展示舞台。2026年CES将于美西时间1月6日在美国拉斯维加斯盛大开幕。今年，京东3C数码采销团队不仅携手知名科技内容创作者“影视飓风Tim”带来连续三天、跨越时空的极限探展直播，更将为中国消费者开辟通往全球顶尖科技的“超级入口”，联合品牌合作伙伴带来多款重磅新品的独家首发、超前预约及惊喜拍卖活动，让国内科技爱好者能够第一时间体验全球最新科技成果。

连续三天超长直播，直击拉斯维加斯“科技风暴眼”

北京时间1月7日至1月9日，每天1:00至17:00，一场跨越太平洋的科技盛宴将在京东3C数码采销直播间准时开启。用户只需在京东APP搜索“2026CES”，即可一键预约直播，身临其境感受前沿科技的魅力。直播首日，京东3C数码采销团队将与影视飓风Tim组成探展小队，开启一场紧张的“8小时极限挑战”，深入创想三维、联想、Intel、AMD、华硕&ROG、越疆DOBOT、Rokid等全球科技巨头的展台，第一时间目睹SPARKX i7多色3D打印机的现场演示，联想全球首款横向卷轴屏游戏本的真机体验，以及Intel新一代Panther Lake处理器的性能实测等精彩内容，以专业买手和内容创作者的双重视角，挖掘最具市场潜力的“宝藏新品”。

随后的第二、第三天，京东3C数码采销团队将镜头聚焦于“AI PC”与“智能眼镜”两大核心赛道。观众不仅可跟随采销深入AMD、微星、雷神、机械革命等品牌展台，洞察下一代个人计算的进化方向;还能走近玄景MLVISION、XREAL、雷鸟、INMO、亮亮视野等创新品牌，亲身体验AR智能眼镜如何重塑视觉与交互的未来。直播中，京东3C数码采销还将与AMD、微星、雷神科技等十余位品牌科技领军人物展开深度对话，从联想拯救者产品经理揭秘游戏本趋势，到Intel中国区总经理解析下一代处理器技术，为观众带来前所未有的行业洞察。三天直播，层层深入，京东采销将携手品牌为观众呈现一场完整、深入、生动的CES全球科技前沿巡礼。直播期间，用户参与直播间“同款新品0元抽”活动，还有机会在直播中赢得品牌周边好礼与红包雨。

AI新品京东全球首发，重磅新品一元起拍

京东不仅是科技趋势的传播者，更是尖端3C数码产品抵达消费者的第一站。本届CES展出的多款重磅新品，包括多品牌最新AI笔记本、玄景M6模块化AR眼镜、XREAL 1S空间计算眼镜等前沿科技产品，都将在京东开启“全球首发”或“超前预约”，让中国消费者第一时间与世界同步体验最新科技成果。活动期间，用户还可参与1元购买重磅早鸟权益包，成功购买并登记后，可获得包含实用键盘鼠标、京东E卡及电脑双肩包等在内的超值好礼。其中，购买ThinkPad、雷神、机械师指定2026年新品，可享受专属早鸟权益：购买ThinkPad指定机型可参与抽免单大奖，并获赠LTE无线伴侣、Thinkplus 140W锋行者电源及五年无忧保;购买雷神、机械师指定新款电脑可享抽五折、抽2000元e卡特权，送鼠垫套装。

尤为引人注目的是，京东还将推出“CES全球新品1元起拍”活动，汇集多款最具代表性的展会新品。本次拍品阵容豪华，涵盖智能眼镜、3D打印设备及处理器等多个品类，均可在京东拍卖1元起拍。

其中，智能眼镜爱好者将有机会竞拍雷鸟Air4 Pro智能AR眼镜，这款行业首款支持HDR10技术的观影眼镜可带来沉浸式巨幕体验;以及Rokid带来的Tim签名款AI眼镜，将智能显示与时尚配饰完美融合，暴龙与Rokid的联名款智能眼镜更是潮牌跨界的典范之作;还有INMO Go3 AR智能眼镜，以其轻巧机身和强大AI功能，成为随身智能助手的理想之选。

参与拍卖的3D打印机包括SNAPMAKER U1快造独立4喷头彩色3D打印机，支持多材料大尺寸打印，满足专业创作者需求;创想三维SPARKX i7 3D打印机，具备全自动调平和高速打印特性，配合5秒快拆热端设计提升创作效率;创想三维K2 3D打印机采用伺服高速打印和双丝杆稳定架构，支持16色无缝切换，为专业用户提供强大支持。特别值得关注的是，本次拍卖的压轴之作――全球仅此一件的“AMD锐龙9 9950X3D处理器(LISA SU签名款)”，作为旗舰级处理器更具独特收藏价值。所有拍品均将在京东拍卖1元起拍，为科技发烧友和收藏家提供了以惊喜价格拥有顶尖科技产品的机会。拍卖预约通道将于1月7日零点在京东正式开启，并将于1月8日正式开拍。

想要沉浸式体验CES盛况并抢占科技先机，只需在CES期间打开京东APP搜索“2026CES”，即可一键进入专属会场，预约3天超长探展直播。更重要的是，通过京东购买CES同款新品，用户还可享受“国家补贴”至高立省15%优惠，电脑类产品单件至高补贴1500元，手机、平板、智能穿戴等产品单件至高补贴500元。针对AI眼镜品类，京东还重磅上线了普通眼镜换AI眼镜的“以旧换新”服务，部分AI眼镜可享，还可叠加以旧换新95折优惠。未来科技，触手可及，即刻与京东一起开启你的探索之旅吧。