京东11.11外设办公总裁驾到 可享真5折真免单直播福利

【天极网数码频道】为让更多消费者享受到“又便宜又好”的购物体验，11月10日晚8点，京东11.11巅峰28小时正式开启，除了为消费者带来更低价的3C数码产品，京东还将携手海康威视、中兴、爱普生、极空间私有云、华硕、奔图、惠普的7位外设办公品牌大佬在11月11日14点京东3C数码采销直播间开启直播，为消费者带来真5折、真免单、千元好物低至11元的惊喜福利。各品牌总裁都带来了最新款的外设办公爆品，观看直播的消费者即有机会以直播专享价入手，下面就一起来看看直播间都有哪些值得关注的内容吧。

原价599元的海康威视4G双摄像头，在直播间中只要390元，这款摄像头拥有4G信号传输功能和双天线设计，同时更高的像素也能及时为消费者提供家中的实时情况，让工作生活更安心，下单赠电源内存卡，值得一提的是，这款产品目前在京东11.11还可享政府补贴15%福利。原价1298元的中兴U30 Air年包版松霜绿直播专享价只要999元，除了更低的价格外，中兴总裁价到的福利还有1111个年包、1111个设备免费送的惊喜大奖。华硕带来的则是ROG月刃2ACE 月耀白鼠标，直播专享价为799元，下单还有机会抽10个半价名额。

极空间私有云总裁不仅带来了极空间私有云 Z4Pro 8G版四盘位NAS网络存储服务器，还带来了2299元的直播专享价和官方两年质保、3期免息的实在福利。爱普生L4268墨仓式打印机直播专享价也低至1469元，看直播还能限量5折抢。还有奔图扛打系列D1无线双面打印机，直播专享价为1104.15元，可享政府补贴15%福利。惠普116W黑白激光打印机则可享政府补贴专享价721.65元，还有新品限量抽免单的实在权益，不容错过。

京东11.11 巅峰28小时还在火热进行中，错过等明年!11月11日的外设办公总裁价到直播，也将通过更有趣、更有料、更实在的内容，为消费者带来“又便宜又好”的京东11.11。