¾©¶«ÍâÉè°ì¹«618¡°¹ú»õÖ®¹â¡±»ðÈÈ¿ª²¥ Áù´ó×Ü²ÃÐ¯½ð°ñ²úÆ·¹²¸°¹ú»õÊ¢µä
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊýÂëÆµµÀ¡¿Ëæ×Å¸ß¿¼ÂäÏÂá¡Ä»£¬ÍòÇ§Ñ§×Ó¶Ô¡°½ð°ñÌâÃû¡±µÄÆÚÅÎÓÌÔÚ£¬¾©¶«ÍâÉè°ì¹«±ãÒÔÒ»³¡±ð¿ªÉúÃæµÄ¡°¹ú»õÖ®¹â¡¤½ð°ñÌâÃû¡±×Ü²ÃÖ±²¥Ê¢µä£¬½«Õâ·ÝÃÀºÃµÄÔ¢ÒâÑÓÐøµ½ÁË¾©¶«618Ö®ÖÐ¡£6ÔÂ16ÈÕ£¬Õâ³¡³ÖÐøÁùÐ¡Ê±µÄ¹ú»õÊ¢µäÔÚ¾©¶«3CÊýÂë²ÉÏúÖ±²¥¼äÕýÊ½¿ªÆô£¬ÖÐÐË¡¢º£¿µÍþÊÓ¡¢±¼Í¼¡¢À×Éñ¡¢¸ñÖ®¸ñ¡¢ÌìµØÎ°ÒµÁù´ó¹ú»õÆ·ÅÆµÄ×Ü²Ã¼¯Ìå»¯Éí¹Å´ú¡°ÌáÑ§¹Ù¡±£¬Éí×Å¹Å×°Ð¯¸÷×ÔµÄ½ð°ñ²úÆ·Â¡ÖØ¸°Ô¼£¬Ò»Õ¹ºËÐÄ¿Æ¼¼£¬Ö»Îª½ð°ñÌâÃû¡£Õû³¡Ö±²¥²»½ö·îÉÏÁËÁù´ó½ð°ñ²úÆ·µÄ³Á½þÊ½×ßÐãÓë¹¦ÄÜÊµ²â£¬¾©¶«¸üÐ¯ÊÖÆ·ÅÆ´øÀ´ÍòÔªºì°üÓê¡¢Ãâ·ÑºÃÎï³é½±ÒÔ¼°Ñ¹ÖáµÄ¡°ÖÕ¼«½ð°ñ½õÀð¡±´óÀñ°üµÈ³¬¼¶¸£Àû£¬ÈÃÏû·ÑÕßÔÚ¸ÐÊÜ¹ú»õÓ²ºËÊµÁ¦µÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÄÜÏíÊÜµ½ÊµÊµÔÚÔÚµÄ¹ºÎï¾ªÏ²¡£
»î¶¯ÒÁÊ¼£¬¡°´«ëÍ¹Ù¡±¸ßÉùÐû²¼Ê¢µäÆôÄ»¡£ÓëÒÔÍùÎ÷×°¸ïÂÄµÄÉÌÎñÐÎÏó²»Í¬£¬Õâ´Î×Ü²ÃÃÇ·×·×»»ÉÏ¿¼¾¿µÄ¹Å×°ÔìÐÍ£¬¹°ÊÖÐÐÀñ¡¢½ð¾äÆµ³ö£¬ÕâÖÖ¶úÄ¿Ò»ÐÂµÄ³ö³¡·½Ê½£¬Ñ¸ËÙµãÈ¼ÁËÖ±²¥¼ä¹ÛÖÚµÄÈÈÇé£¬µãÔÞ¡¢¹Ø×¢¡¢»¥¶¯Á¿ÔÚ¿ª³¡½×¶Î±ã³ÖÐøÅÊÉý¡£ÔÚ¡°¹ú»õ½ð°ñ¡¤Æ·ÅÆÁ¦¡±»·½Ú£¬¸÷Î»×Ü²Ã²»ÔÙÊÇÄ»ºó¾ö²ßÕß£¬¶øÊÇ×ßµ½Ì¨Ç°£¬Ç××Ô½²ÊöÆ·ÅÆµÄ·¢Õ¹Àú³Ì¡¢¼¼Êõ»ýµíÓëÈÙÓþ³É¾Í¡£´ÓÌìµØÎ°ÒµµÄ°²·À¼à¿Ø¼¼Êõ£¬µ½À×ÉñÔÚÍòÎï»¥ÁªÁìÓòµÄÐÅºÅÍ»ÆÆ£¬ÔÙµ½±¼Í¼×ÔÖ÷ÑÐ·¢´òÓ¡¼¼ÊõµÄ¼á³Ö£¬ÒÔ¼°¸ñÖ®¸ñ¶Ô´òÓ¡ºÄ²ÄµÄ¾«ÒæÇó¾«¡¢ÖÐÐËÔÚÍ¨ÐÅÁ¬½ÓÁìÓòµÄÎÈ¶¨¿É¿¿¡¢º£¿µÍþÊÓÔÚÖÇÄÜÊÓ¾õ·½ÃæµÄ¶´²ìÈëÎ¢£¬Ã¿Ò»¸ö¹ÊÊÂ¶¼ÈÃÏû·ÑÕßÕæÇÐ¸ÐÊÜµ½¹ú»õÆ·ÅÆ´Ó¡°×·¸Ï¡±µ½¡°ÒýÁì¡±µÄÍÉ±ä¡£
¶øÔÚ¡°½ð°ñ²úÆ·¡¤Êµ²âÕ¹Ê¾¡±»·½Ú£¬×Ü²ÃÃÇÂÖ·¬ÉÏÕó£¬½«²úÆ·ÐÔÄÜ±ä³É¿´µÃ¼ûµÄÏÖ³¡ÑÝÊ¾¡£ÌìµØÎ°ÒµÓÃÒ»¿î400ÍòÏñËØµÄÊÒÄÚ4GÌ«ÑôÄÜ´ÅÎüÉãÏñÍ·£¬Õ¹Ê¾ÁË¼«ÖçÈ«²ÊÒ¹ÊÓÓëAIÈË³µÊ¶±ðÄÜÁ¦£¬ÅäºÏÉ¹µ¥ËÍ¾©¶¹¡¢E¿¨¼°5ÕÛ³é½±¸£Àû£¬ÈÃ¼ÒÓÃ°²·À±äµÃ¼ÈÖÇÄÜÓÖÓÐÈ¤¡£À×ÉñÔò´ø×Å5GÍøÂçËæÉíWiFi£¬Êµ²â´©Ç½Óë¶àÉè±¸ÎÈ¶¨Á¬½Ó£¬ÏÂµ¥¼´ËÍÌåÑéÁ÷Á¿²¢¶îÍâÓÅ»Ý50Ôª¡£¸ñÖ®¸ñµÄÎø¹ÄÓëÄ«ºÐÔÚÏÖ³¡´ò³öÁËÇåÎúµÄÑùÕÅ£¬ÏÂµ¥Âú¶î¼´Ôù±ãÐ¯Ê½±êÇ©»ú£¬»¹ËÍÉÏÃÅ·þÎñ£¬Ö±²¥¼äÀïAIÖÇÄÜÊó±êÓëÃ¤ºÐ³é½±²»¶Ï¡£±¼Í¼µÄM6766DW¼¤¹â´òÓ¡»úÔòÓÃ¿ìËÙÎÞÏß´òÓ¡Õ÷·þÁË¹ÛÖÚ£¬Õþ¸®²¹Ìù¡¢ÒÔ¾É»»ÐÂ¡¢ÔùÖ½·µ¿¨¶àÖØÓÅ»Ýµþ¼Ó£¬»¹ÓÐÃâµ¥»ú»á¡£
ÖÐÐËµÄU30 Pro 5GÃâ²å¿¨ËæÉíWiFiÄ£ÄâÁËÔ¶³Ì°ì¹«ÍøÂç³¡¾°£¬Âò¼´ËÍÁ÷Á¿¡¢É¹µ¥·µÏÖ¡¢ÑÓ±£·þÎñÒ»²½µ½Î»¡£Ñ¹ÖáµÄº£¿µÍþÊÓ´øÀ´Light V Pro 4KÖ±²¥ÉãÏñÍ·½øÐÐÖ±²¥£¬4K»ÖÊ¡¢¶Ô½¹ËÙ¶ÈÓëµÍÕÕ¶È±íÏÖÒ»ÀÀÎÞÓà£¬´îÅäSmartÐ¡ÔÆÌ¨¡¢M10Áì¼ÐÂó¿Ë·ç³é½±£¬ÏÂµ¥»¹ËÍ¹¤³ÌÊ¦ÏßÉÏµ÷ÊÔ¡£Áù´óÆ·ÅÆÂÖ·¬µÇ³¡£¬¸üÓÐ¡°ÖÕ¼«½õÀð´óÀñ°ü¡±½«¶à¿î±¬¿î½±Æ·´ò°üËÍ³ö£¬½õÀðµÃÖ÷Ò»´ÎÐÔÈ«²¿´ø×ß¡£
´ÓÏÂÎçÁ½µãµ½ÍíÉÏ°Ëµã£¬Õâ³¡³ÖÐøÁùÐ¡Ê±µÄ×Ü²ÃÖ±²¥£¬²»½öÊÇ¡°ÁË²»ÆðµÄ½ð°ñ¹ú»õ¡±µÄ¼¯ÖÐÁÁÏà£¬¸üÊÇ¹ú»õÆ·ÅÆ¼¼Êõ×ÔÐÅÓëÎÄ»¯×ÔÐÅµÄÉú¶¯±í´ï¡£µ±×Ü²ÃÃÇÔÚ¾Þ´óµÄ½ð°ñ¾íÖáÉÏÇ©Ãû¸ÇÕÂ£¬Ã¿Ò»¸öÓ¡ÕÂ¶¼´ú±í×Å¶ÔÆ·ÖÊµÄ³ÐÅµ¡£Ïû·ÑÕß¿´µ½µÄ²»½öÊÇÓÅ»ÝÓë¸£Àû£¬¸üÊÇ¹ú»õÆ·ÅÆ´Ó¡°ÖÆÔì¡±µ½¡°ÖÊÔì¡±µÄÔ¾Ç¨¡£6ÔÂ17ÈÕÍí8µã£¬¾©¶«618áÛ·åîÒ»Ý¼´½«¿ªÆô£¬ÍâÉè°ì¹«¸ü¶à´óÅÆºÃÎï£¬²»ÈÝ´í¹ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â