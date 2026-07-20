【天极网数码频道】近日，各地高考录取通知书陆续送达，2026年高考正式进入放榜录取阶段。从查分时的紧张到拆开通知书那一刻的欣喜，无数学子和家庭迎来了期盼已久的答案。对于即将奔赴全国各地求学的准大学生来说，着手准备一套大学所需的数码装备，也成为这个夏天的重要日程。京东教育优惠专场现已全面上线，覆盖平板、手机、笔记本电脑、相机等多元品类，针对学生群体推出专属直降、加赠好礼等多重福利，助力新生以高性价比一站式焕新开学装备。打开京东APP搜索“教育优惠”，完成学生认证即可领取专属补贴，轻松解锁开学好价。

步入大学校园，一部性能与影像兼备的手机，既是日常通讯的刚需，也是记录青春高光的载体。一加Ace 6T搭载第五代骁龙8旗舰芯片与165Hz超高刷电竞屏，性能强劲、续航拉满，适配入校出行与日常使用多重场景，学生购机加赠双肩包。荣耀600 Pro 16GB+512GB 版本行业首发全焦段4K Live直出，搭配2亿超清大底影像与8000mAh青海湖大电池，影像与续航表现出众，学生专享直降300元。华为nova 16 12+256GB版本配备红枫原色镜头与7000mAh巨鲸大电池，支持100W超级快充，色彩还原精准、续航持久护航，学生优惠直降100元。

笔记本电脑是大学学习、创作与娱乐的核心装备，多款热门机型均享学生专属补贴。联想小新Pro 14搭载第三代酷睿Ultra处理器与天禧个人超级智能体3.5，显卡性能全面提升，兼顾专业学习、内容创作与休闲娱乐，学生直降300元。华硕天选7 Pro酷睿版采用轻甲美学设计，薄至1.79cm、轻约2.25kg，同时搭载300Hz高刷大屏与可扩展双插槽大存储，兼顾便携与性能，学生专享直降300元。惠普战99 AI笔记本搭载新一代英特尔®酷睿™Ultra 7 255H处理器，内置战AI一站式智能平台，专业级创作引擎适配设计、编程等多元专业需求，学生优惠直降500元，是深度创作与专业学习的优质选择。

作为日常学习与休闲的核心设备，平板凭借便携性与多功能性成为不少新生的必选，多款热门机型均享专属学生优惠。小米平板7S Pro搭载玄戒®O1旗舰处理器，搭配3.2K高清护眼屏幕，兼顾多任务流畅运行与专业护眼能力，长时间网课、刷题更舒适，学生优惠直降100元。联想小新Pro GT 13，支持天禧AI PadClaw端侧一键部署，大幅降低使用门槛，并配有学习场景专属笔记整理Skill，是高效学习的得力助手，学生直降200元。

想要用更高清的画质定格录取喜悦、记录入学瞬间与校园生活，一台专业相机能为大学时光留下更具质感的纪念。尼康Z50II搭载EXPEED 7影像处理器与约2090万有效像素，支持11种优化校准与20种创意优化校准，高亮度电子取景器亮度为Z50的约2倍，可侦测人、狗、猫、鸟等9种类型对象，4K视频支持5.6K过采样，学生优惠后到手更划算。

京东3C数码通过专属学生补贴切实降低数码焕新成本，为准大学生打造一站式、高性价比的装备采购体验。即日起，打开京东APP搜索“教育优惠”，完成学生认证即可解锁全部专属福利，为即将到来的大学生涯备好全套装备，从容开启崭新旅程。