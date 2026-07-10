【天极网数码频道】7月10日至12日，BilibiliWorld 2026(简称BW)在上海国家会展中心拉开帷幕，京东3C数码在4.1馆4A48展位，围绕年轻用户兴趣场景打造集IP互动、电竞竞技、科技造物、影像体验于一体的沉浸式体验空间。现场设置“3D造物次元工坊”、十二姬互动区、英雄联盟海克斯大乱斗水友赛、京东影像体验区等四大特色区域，多元玩法吸引众多观众参与，现场氛围热烈。

围绕京东AI数字人女团“十二姬”这一特色IP，京东打造多重互动玩法，让虚拟角色从线上走向线下，与观众开启沉浸式交流体验。活动首日，LPL官方主持人骆歆COS“电竞姬”形象，化身金牌导游，与京东青春采销开启沉浸式巡游，解锁藏在BW现场的十二姬。同时，在每日展台小舞台上，十二姬SHOW与Team.SynC-Lume中坚力量WOTA艺表演登场，为现场持续注入热烈氛围;7月11日14时35分至15时35分，游戏世界5.1H舞台还将呈现“闪耀吧十二姬”特别演出。展会期间，观众可领取任务卡，搜寻散落在展区内的十二姬坐标点位，集齐全部形象后兑换随机周边一套，先到先得。此外，每日还有专属对话时段，观众可登上京东电竞小舞台与十二姬近距离互动，赢取打卡牌、折扇、徽章、镭射票等限定周边，与心仪角色留下特别展会记忆。

作为BW唯一英雄联盟IP展区，京东英雄联盟海克斯大乱斗水友赛每日登陆电竞主舞台，为现场玩家打造高参与度的沉浸式电竞体验。活动期间，LPL官方主持人骆歆于7月10日至11日亮相，LPL官方主持人十月则于7月12日接棒登场，两位主持人将在水友赛开启后坐镇解说席，带来专业赛事解读与现场互动。现场观众还有机会通过抽签，与主持人组队登台竞技，近距离感受电竞对战的热血氛围。参与水友赛的召唤师均可获得英雄联盟官方周边礼品，包括全球总决赛鼠标垫、魄罗毛绒、水晶玫瑰亚克力桌摆等限定好礼。

“3D造物次元工坊”将数字制造技术与二次元文化融合，成为京东展台人气展区。现场通过3D打印、桌面CNC、创意烫印等技术，让用户近距离体验从创意构想到实体作品的转化过程。展区内，3D打印假发以精细纹理还原角色造型，为Cosplay爱好者提供全新的装备创作思路;专为京东AI数字人女团“十二姬”定制的3D打印麦架成为特色打卡展品;星际战机、机械骷髅面具等多款3D打印机甲模型，则凭借精密细节与立体质感吸引观众驻足。同时，展区开放个性化周边制作体验，创想三维SPARKX i7 Combo 3D打印机、SNAPMAKER快造U1 3D打印机、造物时代Z1桌面CNC智能雕刻机、乐立克方形S2烫画机&自动烫画机等设备现场运行，观众可亲手参与3D打印、CNC雕刻、烫印创作，将喜爱的IP元素打造为专属潮流单品，在沉浸式互动中感受科技造物带来的创作乐趣。

除电竞与造物体验外，京东影像体验区同样聚焦年轻用户的创作需求。现场展示大疆Pocket 4、兽无足球无人机等影像新品及热门产品，让用户通过实际体验感受智能设备在记录生活、创意创作中的更多可能。同时，用户还可在现场了解京东影像大赛相关信息，探索更多年轻化表达方式。

与此同时，京东3C数码将展会体验延伸至线上，通过直播间实时连接BW现场，让无法到场的用户也能在线感受展会氛围。活动期间，直播将全程直击现场，笔吧测评室主理人猪王携青春采销惊喜探展，带领用户沉浸式体验十二姬巡游，以及英雄联盟海克斯大乱斗赛事等现场内容。用户参与弹幕互动、赛事竞猜等玩法，即有机会赢取万元电竞装备及BW限定周边。同时，教育优惠专区同步上线，联动校园频道与现场教育认证服务，为学生用户提供专属优惠体验。

从线下展台体验到线上实时互动，京东3C数码持续链接年轻兴趣圈层，让科技产品融入更多潮流、创作与娱乐场景。7月10日至12日，上海国家会展中心4.1馆4A48京东展位等你来打卡，打开京东APP搜索“BW2026”，线上同步解锁更多精彩玩法与福利信息。