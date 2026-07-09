【天极网数码频道】7月10日至12日，BilibiliWorld 2026(简称BW)将在上海国家会展中心开启，京东3C数码将携AI数字人女团十二姬与英雄联盟海克斯大乱斗水友赛亮相。在京东电竞展区，十二姬将献上惊喜演出，Team.SynC-Lume 中坚力量全程驻场燃动舞台;英雄联盟官方主持人骆歆、十月也将轮流坐镇水友赛，随机抽取现场观众组队开黑;B站知名UP主恩祈儿、流萤Zz现场探展互动，神秘英雄联盟coser也将空降展台。展区内还有限定周边现场派送，京东电竞直播间同步抽取万元装备，这份逛展攻略为你划好重点。打开京东APP搜索“BW2026”关注线上入口，了解更多互动玩法与福利信息。

作为本次京东展台的核心IP，十二姬为观众准备了三重互动体验。每日展台小舞台上，十二姬SHOW与Team.SynC-Lume 中坚力量WOTA艺表演登场，为现场持续注入热烈氛围;7月11日14时35分至15时35分，游戏世界5.1H舞台还将呈现“闪耀吧十二姬”特别演出。展会期间，观众可在展台领取任务卡，搜寻散落在展区内的12姬坐标点位，集齐全部形象后返回兑换随机周边一套，先到先得。此外，每日还有2小时专属对话时段，观众可登上京东电竞小舞台与十二姬近距离面对面互动，赢取打卡牌、折扇、徽章、镭射票等限定周边，与心仪角色留下特别的展会记忆。

与此同时，英雄联盟海克斯大乱斗水友赛每日在电竞主舞台准时开战。LPL官方主持人骆歆将率先于7月10日至11日亮相，十月则于7月12日接棒登场，两位主持人将在现场与现场粉丝近距离交流互动。水友赛打响后，两位主持人将坐镇解说席，带来专业级别的赛事解读;到场观众现场分组抽签，还有机会与骆歆或十月组队同台竞技。参与水友赛的召唤师均可获得英雄联盟官方周边，包括全球总决赛鼠标垫、魄罗毛绒、水晶玫瑰亚克力桌摆等精美礼品。

不止于IP与电竞福利体验，展台内还设有潮玩工坊与影像体验区域，为到场观众提供丰富的动手与创作空间。乐立克SNAPMAKER、快造UI 3D打印机、创想三维SPARKX i7、造物时代Z1 AI智能雕刻机等设备悉数亮相，观众参与现场活动即可上手体验互动，并有机会获得烫画机、CNC雕刻机精美3D打印定制周边。正在火热进行中的第九届京东影像大赛也在展台同步设置了十二姬相机互动打卡区，为摄影爱好者与二次元同好提供实景拍摄体验，现场扫码关注京东相机及京东影音研究所小红书账号，还可领取额外好礼。

本次京东电竞展台还有更多现场互动福利。在校学生扫码完成京东APP学生认证，无论中学、高考生还是大学生，均可领取限定吧唧徽章或清凉贴一份。此外，现场观众扫码关注“游戏圈子”与“直播间”，即可参与抽奖，赢取电竞姬显眼包、徽章、冰凉贴、鼠标垫、钥匙扣、镭射票等精选周边。展会全时段内，主舞台每日还将抽取重磅大奖，京东JOY也会随机出没，为现场观众投喂无料周边，让逛展之余收获更多惊喜。

从十二姬互动到水友赛对战，再到潮玩工坊、拍摄体验与多元福利，京东3C数码持续为广大用户打造沉浸式文娱体验。7月10日至12日，上海国家会展中心4.1馆4A48京东展位等你来打卡，现在打开京东APP搜索“BW2026”，锁定直播间与更多精彩，一起燃动这个夏天。