【天极网数码频道】今夏跨次元狂欢与电竞热潮即将席卷上海。7月10日至12日，国内顶尖ACGN线下盛会BilibiliWorld 2026(简称BW)将在上海国家会展中心盛大开启，京东3C数码将现场参展，为用户带来一场集齐十二姬IP、英雄联盟海斗大赛、沉浸式互动体验与重磅福利于一体的跨次元电竞狂欢。AI数字人女团十二姬将首度线下全员合体，知名电竞主持人骆歆亲临现场带队巡游，展区内BW限定周边与品牌无料礼赠现场派送，线上京东电竞直播间同步抽万元电竞装备。打开京东APP搜索“BW2026”或“京东电竞直播”，即可共赴这场夏日盛会。

本次展会，京东在上海国家会展中心4.1H馆4A48展位精心打造四大核心主题区域，全方位呈现各品牌专属IP形象与前沿数码潮品。包括屏幕刷新率高达380Hz的HKC电竞显示器，专为游戏玩家和创作者打造的七彩虹电脑显卡及16英寸游戏笔记本电脑，搭载全新设计语言性能再度升级的联想拯救者Y9000P电竞游戏本，以及采用智能热压技术随心烫印衣物的乐立克全自动烫画机和适合亲子互动创作的创想三维SPARKX i7 3D打印机等明星产品，用户可在现场体验互动。

作为本届BW展会备受关注的看点，京东十二姬的线下展会首秀备受期待，观众抵达展位即可开启集邮打卡之旅，寻找十二姬成员、集齐全部形象即可见证专属成团公演彩蛋。知名电竞主持人骆歆也将亲临现场，化身京东电竞数字游戏主播电竞姬巡回互动，与观众零距离打卡交流。

英雄联盟海斗大赛同期也将在电竞主舞台全程开战，海克斯大乱斗高能对决轮番上演，专业选手同台竞技，为现场观众呈现极致的电竞视听体验。到场参与赛事体验将有机会免费解锁专属游戏福利。展区内各类潮流数码体验项目同步开放，3D打印、创意烫画机DIY、大疆Pocket 4设备实地试玩等互动项目可现场参与，观众可亲手打造专属文创好物，沉浸式感受数码科技的潮流乐趣。打卡互动之余，BW限定周边、品牌礼赠等海量福利现场派送，让每一位到场观众都能尽兴逛展、满载而归。

无法亲临现场的用户同样能在线上解锁同等狂欢与丰厚福利。7月9日起，京东电竞直播间将率先开启预热直播，提前剧透展会隐藏打卡路线与独家玩法攻略。展会期间，直播间也将全程直击BW现场，更有笔吧测评室主理人猪王携青春采销惊喜探展，实时跟拍十二姬沉浸式巡游、同步转播AMD舞台虚拟偶像走秀、主舞台精彩表演以及英雄联盟海斗大赛全部赛事，云端即可沉浸式围观电竞盛宴。与此同时，直播间福利同步拉满，用户参与弹幕互动、赛事竞猜，即有机会抽取万元电竞装备与BW限定周边，足不出户解锁超值好礼。

一直以来，京东电竞深耕年轻潮流文娱赛道，持续整合优质3C数码与电竞硬件资源，不断创新沉浸式互动体验玩法。本次登陆BW2026，京东将以十二姬次元IP融合专业电竞赛事与趣味数码互动体验，打破线上线下场景壁垒，持续为年轻用户打造兼具潮流感与参与感的电竞互动平台。

盛夏狂欢如期而至，破次元电竞盛宴蓄势待发。7月10日至12日，诚邀广大爱好者来到BW2026展会现场4.1H馆4A48京东展位，打卡集邮十二姬、围观高燃电竞赛事、解锁专属逛展福利;线上用户打开京东APP搜索“京东电竞直播”即可进入京东直播间，参与弹幕互动，抽取万元电竞装备与限定周边，共同奔赴这场专属夏日的潮流狂欢。