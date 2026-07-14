【天极网数码频道】近日，由京东联合Sandisk闪迪打造的首届“大学生AI+移动存储场景融合创新大赛”圆满落幕。作为国内首个聚焦AI与移动存储场景结合的高校创新赛事，本次大赛覆盖全国20个省份、300余所高校，累计收到超千份参赛作品。经过校园巡回选拔、多轮专业评审及线下决赛的层层比拼，各大奖项悉数揭晓：浙江工商大学参赛团队斩获一等奖;北京工业大学两组选手拿下二等奖;北京工业大学、西安交通大学参赛队伍分获三等奖。此外，大赛还设立了潜力方案奖、创新方案奖、技术方案奖、营销方案奖四大特色奖项，分别由北京工业大学、上海海事大学、上海海洋大学、北京语言大学、华南理工大学等高校的参赛团队斩获。一众优秀学子集中展现了当代大学生对AI技术与移动存储融合发展的创新思考。

针对生成式AI普及后爆发式增长的数据管理难题，赛事鼓励学生立足日常学习、创作、办公真实痛点，挖掘移动存储设备全新形态、功能与使用体验。参赛作品覆盖AI语音转写、文件智能归类、手写资料数字化、本地知识库搭建、数据隐私防护、适老化无障碍存储交互等多个细分赛道，清晰体现出存储行业正在发生核心转变：存储不再仅承担数据存储、传输功能，而是向着具备数据识别、智能管理、按需调用能力的智能载体升级。

当下生成式AI全面渗透学习、办公、内容创作全场景，用户产出的数据体量持续暴涨，图文、音频、视频、模型文件等多模态数据占比大幅提升，传统移动存储设备在智能处理、场景适配、数据安全层面的短板逐步凸显。京东发起本次创新大赛，正是希望依托自身对消费市场的洞察、完整供应链与全域市场资源，联动高校青年创新力量，打通AI技术在消费级存储领域的落地路径，让年轻消费者从产品使用者，转变为行业创新的共建者。

不同于仅停留在概念展示的校园赛事，本届大赛更加关注创意向产品转化的可能性。优秀作品将进入产品创新及需求储备体系，并有机会获得来自京东、Sandisk闪迪产品及技术团队的专业辅导。对于具备市场潜力的方案，双方还将围绕需求验证、产品定义、原型测试、供应链对接和市场推广等环节展开进一步评估，推动学生创意从方案提出走向产品孵化，并探索进入真实消费市场的可能。

赛事期间，一场围绕“AI发展下的趋势与挑战”的深度对话同步展开。京东零售、京东科技、Sandisk闪迪及北京交通大学等多方代表齐聚，从产业全局、技术落地及学术前沿等维度，为AI时代的存储变革与人才培养提供了权威洞察。当前，存储行业正经历深刻的结构性变革：随着用户群裂变、容量跃升、场景分化，存储设备已不再是简单的“数据搬运工具”，而是全面进化为“AI时代的数据安全枢纽”。这一趋势判断与大赛立意不谋而合。同时，赛事也推动了企业人才标准从单一技术能力，向“AI工具驾驭力+场景理解力+跨界协作力”的复合素养全面跃升。“存储正在从‘仓库’变成‘智能体’，而定义它的，不只是台上的行业专家，更是台下每一位正在认真思考的年轻人。”这正是本次大赛的核心价值所在。

作为本次赛事独家合作品牌，Sandisk闪迪全程为赛事开展、学生创新研发提供全方位支持。此次合作也进一步拓宽京东与Sandisk闪迪的合作边界，双方合作从产品销售、用户运营，延伸至行业趋势探索、校园用户共创、青年人才培育等多个维度。京东的供应链优势搭配Sandisk闪迪闪存底层技术、硬件研发积累，形成完整产业配套能力，为优质校园创意的验证、落地提供全方位支撑。

赛事虽已收官，探索并未止步。决赛结束后，参赛选手深入京东总部实地参访，从大数据屏到智能物流仓，将赛场上的抽象构想与产业真实场景精准对位。赛后实践环节，不仅标志着赛事产教融合闭环的正式落地，也为青年创新成果的产业化转化提供了更广阔的平台。

未来，京东与Sandisk闪迪会持续深化战略合作，围绕用户需求挖掘、产品联合共创、校园创新培育、创意项目孵化持续开展多元合作，共同推动移动存储行业从传统硬件产品，向智能化、场景化综合解决方案转型。同时京东将持续释放供应链、市场渠道优势，为青年创新人才提供更多贴近产业一线的实战机会，让更多诞生于校园的AI创新创意，真正落地为实体产品、走进消费市场。