京东3C数码七夕带来耳机、音响礼盒新品 覆盖游戏、运动等全场景

【天极网数码频道】七夕将至，不少人开始为心爱之人挑选兼具情意与品质的礼物，兼具陪伴感、实用性与颜值的音乐设备愈发成为热门选择。值此浪漫时节，京东3C数码在七夕期间推出ROG、Bose等品牌的多款新品礼盒，涵盖电竞外设、耳机、音响等品类，满足游戏玩家、时尚达人、睡眠需求者等不同群体的品质追求，多款礼盒爆款直降，还有部分至高支持白条12期免息，还额外赠送999黄金手机贴等周边礼品，打开京东APP搜索“天生来电CP ”关键字即可抢先下单，开启七夕专属品质之旅。

专为游戏玩家打造的ROG白色电竞装备礼盒，包含棱镜2月耀白耳机、月刃2 RGB月耀白鼠标、夜魔X键盘及冲锋甲2 XXL极地灰鼠标垫，纯白外观搭配RGB灯光，展现独特电竞美学。无线三模连接、高精度传感器等配置，满足游戏场景下低延迟、高精准的操作需求。8月21日至29日期间，到手价4499元，享白条3期免息。Bose魔卡少女樱联名礼盒，以花瓣粉新色吸引动漫爱好者，经典消噪技术结合超凡音质，IPX4防水适合运动户外，单次8.5小时、总29小时续航满足长时间使用，礼盒含消噪耳塞、镭射透卡等周边，1219元享3期免息，下单即赠plus年卡。华为FreeClip七夕限定蝴蝶款配饰耳机礼盒主打时尚，耳机开放式设计不入耳道，5.6克轻盈机身，适配日常、办公、运动场景，活动期间爆款直降。

声阔睡眠耳机带来七夕礼盒，其中SleepA30耳机三重降噪应对人声、电视声等噪音，AI脑波疗愈，科学引导深度睡眠，到手价1319元，晒单返100元。韶音OpenDots ONE耳夹耳机礼盒中，耳机产品采用动钛弧设计，IP54防尘防水，40小时续航支持无线充电，杜比音效带来清晰聆听，8月25日至31日，下单立省200元。Bose Ultra开放式耳机京东限定钻扣礼盒，内含Bose Ultra开放式耳机一对及京东限定钻扣一对，耳机沉浸空间音频技术实现“戴耳机也能听到你”的效果，1689元享6期免息。

猫王王者荣耀音响双麦礼盒集音箱、FM收音机、移动KTV于一体，3100mAh电池蓝牙模式9.5小时、FM模式15小时续航，上新到手价539元享3期免息。漫步者×周大生M285声声金彩联名礼盒复古便携，赠送999足金认证专属手机贴，601.2元享3期免息，晒单送2000京豆。漫步者×周大生金声好运限定礼盒，结合AI智能耳机与黄金耳饰，耳机耳夹式设计不挑耳形，支持IP56级防尘防水，到手价1688元享12期免息，晒单送5000京豆。

此次京东3C数码七夕节活动汇聚多品类新品礼盒，覆盖游戏、音乐、睡眠、运动等多场景需求，无论是追求极致电竞体验的玩家、热爱动漫联名的时尚达人，还是注重睡眠质量的用户、偏好开放式聆听的运动爱好者，都能找到心仪之选。打开京东APP搜索“天生来电CP ”关键字，即可抢先下单，享受免息、赠品、补贴等多重福利。