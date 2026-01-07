【天极网数码频道】美国拉斯维加斯时间1月6日，全球科技界的年度盛事――国际消费电子展(CES 2026)正式拉开帷幕。与往年不同的是，今年中国消费者与前沿科技之间的距离被大幅缩短。全球AI新品京东首发，作为连接全球科技品牌与中国市场的“超级接口”，京东不仅派出3C数码采销团队与知名科技内容创作者“影视飓风Tim”深入CES现场，开展为期三天的超长直播探展，更联合多家头部科技品牌推动多款重磅AI新品京东首发，用户通过京东APP搜索“2026CES”即可入手CES同款新品，享受这场从拉斯维加斯展台直达手中的“零时差科技盛宴”。

全球AI新品抢先看，京东沉浸式探展直播第一视角带你畅览CES

在CES首日，京东3C数码采销团队与Tim组成的探展小队化身“科技买手”，开启了这场紧张的三天采销直播探展极限挑战。镜头跟随他们的脚步，在第一天实时穿越创想三维、联想、Intel、AMD、华硕&ROG、越疆DOBOT、Rokid等科技品牌的展台。

Intel展区最引人注目的是搭载Panther Lake处理器的演示平台。京东3C数码采销亲自操作本地AI图像生成任务，在完全离线的环境下，设备在10秒内完成了高清图片渲染。新处理器在相同功耗下性能提升显著，收获了现场观众的频频称赞。联想展台中央，全球首款横向卷轴屏游戏本成为焦点。在京东3C数码采销的操作下，屏幕从16英寸流畅地扩展至23.8英寸带鱼屏，展开过程中屏幕保持完全平整，画面无缝延展。现场体验者表示：“这就像随身携带了一个可伸缩的电竞屏幕。”

创想三维展区内，SPARKX i7多色3D打印机正在实时演示从数字模型到实体产品的全流程制作。当彩色立体模型从打印平台缓缓升起时，周围观众发出阵阵惊叹。越疆DOBOT的展台因机器狗RoverX1的精彩演示在现场引发关注，在京东3C数码采销的指令下，RoverX1灵活地绕场行走，尤其是它的跟随功能，能够智能识别并跟随指定人员，在拥挤的展馆中自如穿行，展现了出色的环境感知能力。

而在AMD展区，最新发布的新款锐龙7 9850X3D处理器成为全场焦点。这是目前速度最快的AMD游戏处理器，将于第一季度在京东发售，其最高加速频率提升多达 400 MHz，流畅的视觉效果和优越的性能表现令人惊叹。随着探展的推进，Rokid展台的AR智能眼镜体验区排起了长队。体验者戴上智能眼镜后，可通过手势操作完成实时翻译、信息查询等功能。现场一位外国参观者体验了中文菜单翻译功能，眼镜直接将菜单内容以AR形式投射在现实场景中，准确率令人惊喜。

全球AI新品京东首发，1元早鸟权益包等重磅福利助力用户追新

这场充满现场感的科技直播，不仅是视觉盛宴，更是京东全球新品首发模式的生动体现。探展过程中亮相的多款新品，包括多品牌最新AI笔记本、玄景M6模块化AR眼镜、XREAL 1S空间计算眼镜等前沿科技产品，都将在京东开启“全球首发”或“超前预约”。

活动期间，用户可在京东购买CES新品的“1元重磅早鸟权益包”，成功购买并登记后，可获得包含实用键盘鼠标、京东E卡及电脑双肩包等在内的超值好礼。其中，购买ThinkPad、雷神、机械师、华硕指定2026年新品，还可享专属早鸟权益：购买ThinkPad指定机型可参与抽免单大奖，并获赠LTE无线伴侣、thinkplus 140W锋行者电源及五年无忧保;购买雷神、机械师指定新款电脑可享抽五折、抽2000元E卡特权，送鼠垫套装;购买Intel新品华硕无畏Pro16，则可于新品上市后凭早鸟权益领取四重好礼，含价值288元咪咕会员卡、20元京东E卡、华硕都市背包及a豆无线鼠标。

此外，用户在京东购买CES同款新品还可享“国家补贴”，至高省15%。针对AI眼镜品类，京东还重磅上线了普通眼镜换AI眼镜的“以旧换新”服务，部分AI眼镜可享，还可叠加以旧换新95折优惠，大幅降低追新门槛，让前沿科技触手可及。

针对多款最具代表性的展会新品，京东还推出了“CES全球新品1元起拍”活动，涵盖智能眼镜、3D打印设备及处理器等多个品类，均可在京东拍卖1元起拍。创想三维K2 3D打印机搭配稀缺款乐高、AMD锐龙9 9950X3D处理器(LISA SU签名款)、暴龙与Rokid联名款AI智能眼镜等稀缺尖货均将于1月8日10点起陆续开拍。

发挥超级供应链优势，京东携手品牌打造“全球AI新品京东首发”新生态

从展台惊艳亮相到消费者轻松拥有，京东在CES 2026的深度参与，标志着“全球首发”正被赋予全新的内涵。这远非一次简单的“直播带货”或“跨境采购”，而是一场整合了京东超级供应链、用户市场洞察与生态共建的系统创新，其核心目的是让前沿科技真正快速走向大众。

京东凭借其“超级供应链”与规模效应，大幅降低了全球高端科技产品的体验门槛。同时，京东CES探展直播将线下体验线上化，在真实场景中测试3D打印速度与质量、体验卷轴屏的多形态切换、操作机器狗的交互响应，第一时间解决了消费者对新技术产品的认知与信任壁垒。

京东构建了一个“市场验证-用户反馈-产品迭代”的高效闭环。京东不仅是销售渠道，更是品牌洞察中国用户、优化产品定义的核心伙伴。京东能帮助品牌精准识别产品功能痛点和用户真实需求。例如，中国用户对AI PC在本地化应用、长续航、跨设备协同等方面的强烈偏好，已通过与品牌的联动和C2M反馈机制显著影响了多家品牌的产品规划。品牌新品选择在京东首发，不仅能快速触达目标用户，更能获得宝贵的市场风向标，快速指导产品功能的更新迭代。

此前，京东已联合英特尔、AMD、联想、华硕等产业链伙伴启动“AI换新加速计划”，从硬件、软件到服务构建协同生态，推动AI技术走进千家万户。透过CES 2026可以看到，全球AI新品京东首发已超越单纯的时间抢先，正演进为一种体验更优、服务更全、与消费者距离更近的方式。京东正以其超级供应链能力，成为全球科技进入中国市场的“首站”与“主场”，让全球顶尖科技不仅可被“看见”，更能被中国消费者轻松“拥有”。更多CES AI新品信息，锁定京东“2026CES”，即刻畅享未来科技新体验。