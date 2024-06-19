3D打印机成为新趋势 京东618全周期成交额同比增长180%

【天极网数码频道】截至6月18日23:59，“又便宜又好”的2024年京东618成交额、订单量齐创新高，在京东海量低价好物，以及极致服务的加持下，消费者对高品质、高性能的办公外设的需求全面释放，鼠键、打印机、网络设备等办公外设品类迎来快速增长。

在消费观念上，年轻人不再满足于“大众化”，而是追求“小众化”、“个性化”，在键盘上也不例外。京东618全周期，狼蛛F87、MelGeek Made68，VGN V98PRO V2等机械键盘成为618期间销量TOP单品。延时更低、速度更快的游戏鼠标也受到玩家们的欢迎，罗技G GPW3、罗技G GPW2以及雷蛇炼狱蝰蛇V3凭借卓越的性能和畅爽的游戏体验成为游戏鼠标TOP3单品。

打印技术的更迭，让曾经广泛应用于工业领域的3D打印机逐步走向消费者，并应用于家庭场景中。京东618全周期，3D打印成交额同比增长180%，3D打印成交用户同比增长220%。技术日新月异，产品也更新换代，京东打印机以旧换新至高补贴200元，推动换新成交额超千万元。消费者买打印机会同步选购打印耗材，京东618全周期，打印耗材赠送服务产品超过10万份。复杂的设备走向消费者必定需要更加简化的操作流程和零门槛的入门条件，这也为更多的打印品牌提出了更高要求。

网络已经无处不在，反倒使得消费者更在意网络体验。京东618全周期，Wi-Fi7成为当下家庭网络设备消费新趋势，成交额环比增长超100%。其中，小米路由器BE6500 Pro、华为路由BE3 Pro、中兴问天BE7200 Pro成为Wi-Fi7成交额TOP3单品。随着生活、职场中的资料不断累加，使得消费者对网络存储产品需求进一步扩大，群晖DS923+、绿联私有云DXP4800、华为家庭存储4TB成为最受消费者喜爱的网络存储单品。

除此之外，安防、大屏、保险柜等设备也迎来新增长。京东618全周期战报数据显示，双摄监控成交额同比增长85%，便携式快递打印机成交额同比增长52%等等，这些种种为工作提供便利的设备，都在提高工作效率方面发挥重要作用。

尽管618已经结束，但京东3C数码依旧会为消费者提供真便宜的价格、海量优质商品、丰富的活动、以及贴心周到的服务，持续为万千企业、家庭、消费者提供“又便宜又好”的消费体验。