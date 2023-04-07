你好，成都！尼康直营店（成都IFS店）如约而至

【天极网数码频道】尼康宣布尼康直营店(成都IFS店)即将正式开业。继上海和广州的两家直营店之后，尼康将再次打造沉浸式光影天地，为更多广大摄影爱好者与专业摄影师带来优质的产品与服务，将摄影的魅力传递到更多城市。

将要和大众见面的尼康直营店(成都IFS店)位于成都市锦江区的IFS国际金融中心五层。成都直营店将延续“创作者通道(CREATOR’S GATEWAY)”及“支持创作(EMPOWER TO CREATE)”的理念，旨在拉进尼康与更多摄影创作者们间的距离，打造一个集摄影、学习、交流、休闲等功能于一体的多元化空间，通过精彩纷呈的活动传递尼康世界观，在交流共享中为摄影注入更多新鲜活力。

作为中国西南地区的第一家尼康直营店，尼康直营店(成都IFS店)在采用与上海、广州直营店相似的曲面和光圈造型设计的同时，以别具一格的设计将摄影元素和地域特色有机融合，带来耳目一新的摄影体验。此外，成都直营店还将引入产品体验区、创作灵感画廊、长焦体验区、视频互动区及线下活动等复合式区域，更有丰富多彩的全新体验装置与原创商品，欢迎广大顾客在开业之后前来门店一探究竟。

用尼康Z 30看成都

尼康始终以百年来的匠心技艺深耕光学领域，为消费者提供优质的产品与服务，陪伴广大尼康创摄者在摄影之路上不断探索，拓展影像表达的更多可能。尼康直营店(成都IFS店)不仅将带来尼康的优质产品与趣味十足的社群活动，更将向更多人传递创作激情，点燃创作灵感，鼓励人们用相机记录所见所闻，通过镜头表达自我个性。尼康将在成都这座“来了就不想离开的城市”里和创作者们交流共享，一同成长。