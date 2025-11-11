【天极网数码频道】企业降本增效，不必多方比价，京东“3C数码企业超省月”火热进行中，提供一站式解决方案。京东11.11期间，企业3C数码集采7折起，多买多优惠，新注册企业会员还可领3000元采购补贴。企业用户登录京东APP，搜索“企业采购超省月”，即可实惠选购智能办公设备、移动终端、文仪耗材等多品类物资，轻松实现降本增效。

智能办公设备优惠多元，满足多种需求。惠普战99台式电脑主机预估到手价4069元，多台采购可享更多优惠，并有机会获得E卡及原装配件;联想ThinkBook AI办公本搭载酷睿Ultra处理器，具备Evo认证与10小时长续航，企业采购还可获赠1年延保;戴尔台式主机支持vPro远程管理与双硬盘配置，预装正版Office办公软件，提供3年上门服务，满足政企合规需要。

移动办公与显示输出等场景，也可兼顾效率与性价比。iPhone 16作为口碑商品，能满足多元办公要求，企业采购512GB白色款可立减1100元;vivo Y500凭借8200mAh超大电池与IP68防水能力，完美适配外勤人员长时作业，专享价1379元;AOC 23.8英寸2K显示器具备100Hz高刷新率，有效提升视觉工作效率，活动预估到手价仅需459元。

高频使用的办公设备与耗材，同样享有专属采购福利。科密商用验钞机通过国标B类认证，支持多国货币识别与自动分拣，现购买可享全天发货，明天内即可送达;天章电脑打印纸采用原生木浆与抗静电工艺，1000页整箱直降到手价仅34元;南孚5号电池40粒装搭载聚能环5代技术，可保障各类办公设备稳定供电。

此外，员工文化建设与文仪用品优惠同样不容忽视。《我们赶海去》以生动有趣的海洋科普内容丰富员工业余生活，套装活动价低至3.3折;《翦商》作为2022年度十大好书，助力管理层拓宽历史视野与决策思维;搭配上得力A5软抄本10本装，采用70g优质纸张与无线装订技术，企业价24元，与图书商品共同实现从软实力提升到日常办公体验的全方位覆盖。

选品省心、采购省力、预算省俭，京东“企业超省月”助力企业高效运营。企业用户登录京东APP搜索“企业采购超省月”，即可认证领取专属优惠。依托京东正品保障、精准开票与高效配送服务，让企业采购变得更简单、更超值。

