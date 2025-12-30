【天极网数码频道】12月26日，APEC中国工商理事会执行秘书长蒋利、联络办主任张伟一行赴深圳市乐其创新股份有限公司(以下简称乐其创新SmallRig)开展考察调研，龙华区商务局党组书记、局长钟建生陪同考察。此次调研围绕公司业务发展、产品市场情况、公益活动开展等方面展开。

▲APEC调研团乐其创新合影

深圳市乐其创新股份有限公司成立于2010年，是全球影像场景创新产品制造商。旗下品牌SmallRig(斯莫格)主要为全球影像工作者、影像创作者、影像记录者提供包括相机影像生态系列、手机影像生态系列、影像灯光系列、影像电源系列、影像麦克风等在内的摄影摄像辅助设备全品类产品。目前已经形成全场景的产品生态矩阵，在售sku已超过1000个，市场分布在全球160多个国家和地区。其创立的“小批量、多批次、多品类、高频次的“快制造“模式成为全球行业的“中国案例”，乐其创新SmallRig还被誉为全球影像场景产品赛道的定义者和开创者。

座谈会上，乐其创新SmallRig创始人兼CEO周阳系统介绍了企业发展历程、经营模式及未来规划。他重点阐述了公司在构建影像场景全生态、坚持用户共创与行业共创路径上的实践，并强调了持续强化“快创新”与“快制造”双轮驱动的发展战略。此外，周阳也分享了企业近年来在公益影像项目上的投入与成果，展现了品牌在推动影像文化传播方面的社会责任担当。

▲APEC调研团与乐其创新SmallRig创始人兼CEO周阳

在实地调研并深入了解乐其创新SmallRig的经营模式、发展情况及品牌在影像场景上的布局后，APEC中国工商理事会执行秘书长蒋利充分认可公司的发展模式，并表示，未来双方可围绕全球影像场景创新趋势、公益影像传播、跨境资源布局与对接等关键领域推进合作。

▲APEC调研团

据悉，APEC作为亚太地区最高级别的政府间经济合作机制，将于2026年11月18日至19日在深圳举办以“建设亚太共同体，促进共同繁荣”为主题的领导人非正式会议。此次调研为双方开展后续合作提供了重要契机，进一步推动乐其创新SmallRig全球影像场景创新等成果落地。