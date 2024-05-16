XF镜头阵容新标准 富士龙XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR

【天极网数码频道】2024年5月16日――富士胶片公司荣誉宣布推出富士龙镜头XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR(XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR)。新镜头进一步壮大了X系列无反相机XF可换镜头的庞大阵容。X系列相机以其紧凑轻巧的设计和优异画质而闻名于世，其优异画质得益于富士胶片出色的色彩再现技术。

XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR是一款标准变焦镜头，焦距范围从广角16mm(等效35mm格式焦距为24mm)到中远摄焦距50mm(等效35mm格式焦距为76mm)。在整个变焦范围内，该镜头都具有与4020万像素X-TRANS™ CMOS 5 HR※1传感器兼容的高分辨率性能，而且在XF镜头阵容中最为轻巧※2，重量约为240g。此外，该镜头还具有高速、高精度自动对焦功能，远摄端放大倍率为0.3倍(等效35mm格式的放大倍率为0.45倍)，并采用防尘防滴和-10℃耐低温结构，适用于多种场景。





XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR适配多种焦距，从旅途中的广角风景和建筑摄影到中远摄焦距的人像摄影，该镜头适用于多种拍摄焦距。除了高分辨率性能外，该镜头还具有较强的近距离特写能力，可便捷拍摄食物、工艺品、植物和多种日常场景。该镜头可长期装配在相机上成为挂机头，实现一个镜头发挥多款镜头的作用。

在发布XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR的同时，我们公司还计划推出与FUJIFILM X-T50、FUJIFILM X-T5和FUJIFILM X-S20搭配使用的镜头套装，这些套装具有机身防抖功能，可助力发挥镜头的性能。

覆盖多种拍摄范围，实现高质量摄影。

采用9组11片镜头配置，包括3枚非球面镜片和3枚ED镜片，可在整个变焦范围内抑制色差并保持高分辨率性能。

涵盖多种焦距范围，从适合风景摄影及合影的广角16mm(等效35mm格式焦距为24mm)到适合人像摄影的中远摄焦距50mm(等效35mm格式焦距为76mm)。

望远端最大拍摄放大倍率为0.3倍(35mm格式的最大放大倍率为0.45倍)。在整个变焦范围内，该镜头的最近对焦距离可达24cm，镜头前端与拍摄对象的距离最近可达15cm。

在不同场景中，紧凑轻巧的设计能减轻长时间拍摄的负担。

通过优化镜片位置，控制重量(仅为240g左右)，成为富士胶片XF镜头阵容中最轻的变焦镜头，同时保持高分辨率性能。紧凑轻巧的设计便于携带，显著提高了这款多功能标准变焦镜头的便利性。

恒定长度设计使镜头在变焦过程中不会伸出，从而实现更舒适的变焦操作。

快速准确的自动对焦

采用内对焦方式，用线性马达驱动一组紧凑轻巧的对焦镜片组。此外，通过对焦镜片组微型化实现的高速、高精度自动对焦系统，可在大约0.015秒内捕捉到重要的拍摄瞬间。

※4 安装在无反相机“FUJIFILM X-T4”上并启用相位检测自动对焦和高性能模式时，使用符合CIPA指南的内部测量方法，广角端的自动对焦速度。

防尘防滴结构的实用价值

该镜头采用防尘防滴和-10℃耐低温结构，镜筒的13个区域都采用了密封处理。无论是小雨或扬尘环境，还是雪地或海边场地，您可以在多种拍摄环境中放心使用。