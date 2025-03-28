来京东买华为FreeBuds 6耳机 享50元立减、6期免息优惠

【天极网数码频道】近年来，音频市场尤其是TWS耳机品类不断有让人耳目一新的产品出现。日前，在Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上推出的华为FreeBuds 6悦彰耳机，不仅在外观设计上实现美学再次进化，还在音质、通话和鸿蒙智能等方面进行了全方位升级，成为TWS耳机中的颜值与实力担当。

3月28日， 华为耳机京东新品日正式启动，备受期待的华为FreeBuds 6悦彰耳机正式开售。前往京东APP，搜索“FreeBuds 6”即可一键下单购买这款华为新品耳机，并享受立减50元、6期免息支付、立减15%国家补贴等优惠福利。同时，京东还上线了华为 FreeBuds 6 耳机配饰专属定制耳机配饰套装，助推耳机“电子配饰化”热潮全面开花。

华为FreeBuds 6采用了灵动水滴造型，将听觉艺术与视觉美感完美融合;通过采集千万级人耳数据优化耳机形态，相比前代体积缩小12%，重量减轻9%，佩戴更加舒适轻盈;耳机还提供了极光紫、星空黑、天际白三款极光星辰配色可选，每一种都散发着独特的魅力。

值得一提的是，国内潮流首饰品牌YURITAN为华为FreeBuds 6打造的“心芒系列”、“蝴蝶系列”、“爱之刃系列”三大系列的耳机配饰，与三款配色相呼应，用户可以根据自己的喜好，为耳机DIY专属配饰，让华为FreeBuds 6真正成为耳畔的艺术品。

除了出众的颜值，华为FreeBuds 6在音质方面也实现了重大突破。作为业界首款半开放式双单元耳机，华为FreeBuds 6搭载半开放式超感知原声双单元，再加上三分离架构，打破声学瓶颈，做到了高音甜、中音准、低音沉。搭配2.3Mbps的无损传输能力，支持无线播放48kHz/24bit高品质无损音乐。

此外，华为FreeBuds 6还升级了AI三重实时听感优化算法，能够根据耳道特征与佩戴状态智能调整音效，还支持头部跟踪空间音频，带来身临其境的听觉体验。更有中央音乐学院首席调音团联合调音，带来古典、均衡两种音效模式，以满足不同音乐类型的聆听需求。

在通话和降噪性能方面，华为FreeBuds 6支持全场景双向静谧通话。通过骨传导麦克风和多通道降噪算法，能够精准识别声音信号，可在95dB噪声、8m/s风速下，消除环境噪声，保留清晰干净的通话人声。华为FreeBuds 6还支持半开放轻降噪，在办公室、咖啡厅、广场等场景下，适度降低外界噪声干扰，提升通话质量。

华为FreeBuds 6还打造了一系列的贴心实用功能，全面提升用户的使用体验。比如，头动交互功能让用户通过点头或摇头即可接听或挂断电话，极大提升了使用便捷性。支持36小时超长续航，以及快充5分钟，听歌2.5小时;支持远距离地图定位，近距离星闪精确查找，可以有效防止耳机丢失;同声传译、面对面翻译等功能，则让耳机成为用户的得力助手。

现在逛京东APP，购买华为FreeBuds 6悦彰耳机，除了能够“抢鲜”体验这款华为新品耳机，还能享受 PLUS 180天只换不修、7天价保等权益服务，晒单还能赢护颈枕好礼，数量有限、先到先得!未来，京东将与更多品牌携手，持续为广大消费者带来新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。