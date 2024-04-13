索尼发布相机遥控工具包 支持更多场景扩展开发

【天极网数码频道】2024年4月12日，索尼正式发布相机遥控命令协议(Camera Remote Command)，支持29款*1索尼相机。这项新的技术规范文档，取消了对第三方软件开发的限制，支持用户根据不同应用场景和需求开发不同软件，对相机进行远程控制，包括拍摄、监看和文件传输。此外，索尼相机遥控软件开发包(Camera Remote SDK)也同步发布1.12新版本，支持更多功能，并允许部分机型通过Wi-Fi进行连接控制。

索尼相机遥控工具包

相机遥控命令协议(Camera Remote Command)

相机遥控命令协议 允许使用通讯协议远程控制相机，该协议是索尼基于对ISO标准PTP(图片传输协议)的专有扩展，协议包括为开发者提供的命令参考和示例代码。当需要使用单一软件遥控不同品牌相机，或需要将索尼数码相机应用于现有软件，通过这一命令协议，更便于开发者快速实现相机集成扩展。例如医疗系统集成商、智能交通系统集成商或照相亭摄影系统开发者等不同行业客户，可将索尼相机加入所需的应用。

相机遥控软件开发包(Camera Remote SDK)

相机遥控软件开发包 是集成化的命令系统，旨在提高开发效率，通过使用索尼提供的专用API对索尼相机的操作和控制。该开发包内含快速响应和自动化所需的软件模块、API参考和示例代码，非常适合高效地开发程序。

1.12版本的软件开发包对不同型号扩展了更多功能(型号包括Alpha 1、Alpha 7S III和Alpha7 IV)，并新增支持索尼“速度旗舰”微单新品Alpha 9 III。为使用索尼相机在不同行业拍摄应用场景，如巡检、测量测绘和三维建模等，提供了更高效的工作流程。

索尼相机遥控软件开发包1.12版本现已更新，新增支持机型Alpha 9 III

相机遥控软件开发包(Camera Remote SDK) 1.12版本支持以下功能：

1. 除了使用USB和以太网LAN连接外，还支持Wi-Fi连接控制，即使在有线连接困难的环境中也能应用，扩大了使用范围。

2. 约增加了100种专用功能*2，可实现自动化操作，如：远程按键操作、OSD获取和显示、新增Fn菜单操作和自定义按键等。

此外，它还支持根据不同拍摄场景切换用于记录静态图像和视频的储存卡卡槽，并根据拍摄环境切换ISO AUTO的上下限制。

"相机遥控命令协议"和"相机遥控软件开发包"将统称为"相机遥控工具包"。开发者可以根据他们的开发目的和应用选择最合适的方法。

这些更新可以通过以下链接进行获取：

https://www.sonystyle.com.cn/minisite/di/alphauniverse/camera_remote_toolkit/index.htm