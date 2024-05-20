带着复古颜值小钢炮富士X-T50捕捉上野生态瞬间

【天极网数码频道】富士胶片在其90周年之际，于上海X-Summit上正式发布GFX100S II以及X-T50两款相机。同时，推出GF500mm F5.6 R LM OIS WR以及XF16-50mm F2.8-4.8 R LM WR两款镜头，展现了富士在摄影领域的持续创新和深厚的技术储备。

等效焦距：608mm| F5.7| 1/600 | ISO2500

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR

这次我们拿着富士刚刚发布的X-T50来到上海野生动物园，搭配XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR超远摄变焦镜头，来实际体验下这套APS-C画幅超长焦组合，以轻巧便携和卓越高像素的性能，如何捕捉野生动物瞬间的魅力。

上一代X-T30发布还是在2019年，当时采用的是2600万像素第四代处理器，拥有8张/秒连拍速度，通过软件升级提供了19种不同的胶片模拟色彩。此次发布的X-T50配备背照式4020万像素的第五代X-TRANS CMOS 5 HR传感器和高速图像处理引擎X-PROCESSOR 5以及高达7.0档的五轴机身防抖技术，继承X系列高画质、高性能和高机动性。

等效焦距：900mm| F8.0| 1/900 | ISO800

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



等效焦距：225mm| F5.6| 1/460 | ISO2500

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



等效焦距：900mm| F8.0| 1/1000 | ISO5000

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



这次X-T50最直观的变化就是在顶罩上首次配备了胶片模拟拨盘，方便用户在不同高频的胶片模拟色彩之间快速切换。含电池和存储卡重量仅为438克，与之相较在重量和体积上被称为小巧紧凑超远摄神作的XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR超远摄变焦镜头反而显得更为突兀。

等效焦距：900mm| F8.0| 1/480 | ISO3200

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



等效焦距：411mm| F6.4| 1/400 | ISO500

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



在实际的拍摄中，在如此小巧的机身中4020万像素传感器、7.0档五轴防抖和AI对象检测自动对焦功能尤为实用，特别是针对一些动作活动的灵长类动物，高像素提供了充足的信心，五轴防抖提供了稳健的取景、Ai对象检测自动对焦提供较高的出片率。

等效焦距：225mm| F5.6| 1/230 | ISO640

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



等效焦距：225mm| F5.6| 1/460 | ISO2500

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR



当观察到一组不错的画面，端起X-T50开始五轴防抖就开始发挥作用，这次X-T50可以同时开启IBIS机身防抖+DIS数码防抖，特别是搭配这支XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR超远摄变焦镜头，在APS-C画幅等效焦距达到惊人的914mm，支持最高8张/秒的机械快门连拍以及20张/秒的电子快门连拍，非常适合抓拍动态自然的瞬间。

X-T50视频规格随着第五代传感器升级，最高支持6.2K的30帧，4K超采样30帧，4K60帧，以及1080P240帧的的视频，最高码率360Mbps，视频规格和X-T5完全相同。

等效焦距：411mm| F6.4| 1/800 | ISO2500

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR

等效焦距：370mm | F6.4| 1/370 | ISO2000

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR

随着富士相机传感器和处理器全面升级的浪潮，富士X-T50在拍摄性能上有大幅的提升，7.0档五轴机身防抖、AI自动检测对焦、胶片模拟拨盘都让用户能开箱即用，不用花太多的时间研究设置，更是将精力投入到观察和记录美妙的瞬间中，让日常拍摄变的轻松、轻巧、轻快。