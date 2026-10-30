【天极网数码频道】2026年双11开门红期间，中国手持智能相机线上零售市场份额数据出炉：DJI大疆以79.7%的销量份额位居第一，Pocket系列在云台相机品类的销量份额达到90.9%。数据来自市场研究机构洛图科技10月29日发布的《中国手持智能影像线上零售市场周度追踪》报告，统计范围为第42―43周的京东、天猫、抖音平台。分品类看，大疆在云台相机、传统运动相机和拇指相机三大品类均位居第一。

双11窗口竞争激烈，大疆销量份额接近八成

报告显示，双11开门红延续了暑期以来的需求驱动特征。大促提前启动，叠加秋冬出行需求，徒步、骑行、滑雪等户外活动与短视频、Vlog创作需求集中释放，推动手持智能相机进入更多消费者的购物清单。

与中秋国庆出行前的即时购买不同，双11更偏向计划性消费。用户有更充裕的时间比较参数、查看测评和真实评价，选购不只关注优惠，还会权衡上手难度、拍摄稳定性和长期耐用性。洛图科技分析认为，大疆在充分比较的购买窗口保持领先，体现了消费者的理性选择，而非单纯依靠短期价格营销。

79.7%的销量份额意味着，每售出10台手持智能相机，约有8台来自大疆。此前洛图科技发布的中秋国庆出行季报告中，大疆份额为78.7%。两个消费特征不同的窗口，份额均接近八成，显示出其市场表现的稳定性。

云台、运动、拇指相机三品类领先，Pocket份额达90.9%

大疆的领先表现覆盖多个产品形态。在云台相机品类，Pocket系列以90.9%的销量份额位居第一。Pocket 3承接入门与大众用户，Pocket 4面向主流创作需求，Pocket 4P覆盖更高阶创作场景，形成了面向不同用户的产品梯队。对于日常记录和Vlog创作者，按创作需求选择产品，比单纯追求更高阶型号更有针对性。

在传统运动相机品类，大疆Action系列的销量份额为73.7%，位居第一，Action 6等新品的销量占比持续提升。运动拍摄更看重耐候性、防抖和续航，用户选购时往往结合徒步、骑行或滑雪等实际场景，判断设备能否满足持续、稳定记录的需求。

在拇指相机品类，大疆Nano以69%的销量份额位居第一，约占该品类市场的七成。对于看重轻量化携带和穿戴记录的用户，便携性与拍摄稳定性是重要考量；这一表现也体现了大疆技术积累向新产品形态的延伸。

洛图科技认为，大疆在云台、运动、穿戴等不同形态产品上获得消费者认可，体现了其在影像、增稳、无线连接等底层技术上的积累，以及跨品类的生态协同能力。用户选购的关注点，也正从单一硬件参数转向多场景防抖、轻量化携带与产品生态的综合体验。

从中秋国庆到双11开门红，大疆接近八成的线上销量份额，以及三大品类的领先表现，体现了产品覆盖与实际需求之间的匹配。对消费者而言，市场份额可以作为选购参考，但适合自己的拍摄场景才是关键，记录工具的价值，最终要落在愿意随身带、能够轻松用、拍摄足够稳的日常体验上。业内人士分析认为，当用户在全年最从容的购物窗口为自己和家人挑选记录工具，他们看重的是上手难度、拍摄稳定性与长期耐用，而大疆已成为此类用户的共同选择。