第二代Steam Deck掌机短时间内不会问世？V社设计师给出肯定答案

【天极网数码频道】2022年，游戏机行业最火的产品不是Switch，也不是PS5和Xbox，反而是V社推出的一款掌机Steam Deck，曾一度一机难求。最近，在接受采访时，V社设计师和工程师表示，未来几年内将不会推出Steam Deck第二代。

两位工程师表示，Steam Deck爆火之后获得了不少玩家的认可，同时也让公司注意到这款产品还存在许多需要改进的地方这款掌机产品具有前瞻性的配置，在未来几年内将不会出现性能过时的情况，而下一代Steam Deck将会着重提升性能。国外媒体认为，V社内部已经确认会开发Steam Deck2，预估会在2026年左右正式推出。

作为V社推出的首款掌机产品Steam Deck，从一个游戏玩家的角度来看，其实并不会觉得它能火。首先是市面上有关Steam游戏的Winodws掌机非常多，受限于其体积以及散热等因素影响，通常价格十分高昂，同等价格下可以购买更加划算且配置更高的笔记本，为了手持这一个优势而要花费大价钱实在不值得。

也是因为这些原因，不少基于Windows的掌机发布之后同样没有获得太多关注，反而因为糟糕的续航加上重量等问题劝退游戏用户。其次，掌机市场如今当仁不让的市场第一非Switch莫属，想要跟Switch形成差异化要面临诸多的考验。

Switch是任天堂在掌机和主机领域深耕多年后推出的集大成之作，囊括了两种机型诸多优点。可拆卸式手柄、底座、体感等元素完美融合进这样一款掌机主机的跨界产品中，也让Switch同样在全球火之又火。

不过最重要的是，虽然Switch在硬件玩法上做出了革新，但是其软件体验才是这款产品成功最主要的原因。Switch已经诞生整整五年，如果要论性能，随便一台在售掌机都能吊打它，但就是凭借着孱弱的性能，Switch依然有着不小的市场。

这是因为任天堂除了是优秀的硬件厂商之外，也盛产经典游戏，无论是《塞尔达》系列还是《马里奥》系列，都让全球玩家为之疯狂，丰富的游戏库决定了这款产品的成功。如果说Steam Deck有什么，那么除了类似的游戏库之外，就仅剩同样以S开头的产品名称了。

但是在此基础上，Switch却意外爆火。其中最主要的原因是，V社并没有使用Windows系统来作为掌机系统，而是在Linux的基础上二次开发了一个Steam OS，在硬件上也跟AMD深度合作定制性能更强的芯片。

同时得益于Steam本身就是一个游戏平台，并且自己出力优化第三方游戏，使其能够完美兼容Steam Deck，这样一连串的组合拳打下来，不仅体验和性能上去了，凭着自己的体量和在供应链中的话语权，Steam Deck还做到了低价。

所以Steam Deck的爆火似乎又像是在意料之中，玩家们对于下一代Steam Deck的期待也就可以理解了。不过对于一款掌机产品而言，通常可以满足几年内的游戏需求。例如任天堂推出的Switch，2017年发布至今仍未推出后续产品，期间虽然传出过多次将要推出新机的消息，不过最后都不了了之，因此有关第二代Steam Deck的实际问世时间，或许玩家不能太乐观。