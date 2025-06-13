中兴携手京东再启“十年有约” 总裁送货还送618个“十年流量”

【天极网数码频道】京东618携手中兴通讯宣布再度开启“十年有约”特别活动，中兴通讯副总裁、移动互联产品部总经理周金星和中兴视通总裁杨洪斌将在6月17日下午3点做客京东3C数码采销直播间，并为消费者带来价值500万元的福利大放送，包括购买中兴U30Air和V50随身WiFi送免费10年流量的惊喜福利，共有618个名额，诚意满满，致力于让每一位消费者都能轻松参与，打造一场属于“流量发烧友”的年度狂欢盛宴。打开京东搜索“3C数码采销直播间”，关注6月17日下午的国货之光总裁天团“价”到的直播活动，即可参与。

在当今信息时代,互联网已经成为人们生活中不可或缺的一部分，而移动随身WiFi更是为那些频繁出差、旅行以及需要移动办公的消费者提供了极大的便利。中兴U30 Air、中兴V50两款随身WiFi产品拥有卓越的品质和创新的连接体验，是代表中国制造实力的优质产品，从商务办公到休闲娱乐，从个人使用到多人共享，中兴U30 Air与中兴V50两款产品全面覆盖不同用户群体的多样化需求，为各类使用场景提供专业可靠的移动网络解决方案。

其中，中兴V50更加适配车载等移动场景，内置5G三网卡，移动、联通、电信三网通用，还可根据信号强弱AI智能切换，快至2s即可完成无感切网，时刻保持高速流畅的用网体验。它搭载8根天线矩阵，全频段360°覆盖，穿墙越层如履平地。专设的WiFi车载模式，可在5.8GHz频段工作，减少蓝牙等其他无线干扰。此外，该产品还具有GPS精准定位功能，支持智能寻车服务和行车路线轨迹查询功能，复杂停车站也能轻松找到爱车，全程护航，出行无忧。-20℃至60℃工业级宽温设计，搭配高可靠性芯片组，确保用户即使在恶劣环境下，依然能时刻保持快速、稳定的用网体验。

中兴U30 Air内置5G双网卡，可实现USB3.0+无线Wi-Fi的双高速通路，无论是野餐聚会、宿舍对决、户外直播、自驾出行还是出差旅行，都能实现上网无忧。依托中兴AI网络调度算法，搭载5G智能双网，可根据用户所处的网络信号强弱进行智能切换，即使在地下停车场、地铁、高铁等信号不稳定的场景中，也能确保网络稳定连接。该移动Wi-Fi采用独特的7根天线设计，实现全频段高灵敏度，整体信号提升30%以上，拥有有线USB3.0+无线WiFi的双高速通路。支持10台设备连接，满足多人办公、影音、娱乐等上网需求，并且拥有综合10小时续航能力，具备NFC一碰即连等便捷功能，可满足多人、多设备办公，覆盖影音、娱乐等上网需求，为用户打造全场景、高质量、高速率的上网体验。

京东和中兴此次强强联手，共同打造了一场属于“流量发烧友”的年度狂欢盛宴，不仅为消费者带来了实实在在的优惠和福利，更推动了国货品牌高质量发展。锁定6月17日下午3点京东3C数码采销直播间，观看国货之光总裁天团“价”到直播，不仅有机会抢购中兴移动Wi-Fi产品、免费获得“十年流量”，随时随地畅享高速网络，还有更多外设办公总裁福利5折抢活动。