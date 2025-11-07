【天极网数码频道】随着京东11.11热力进行，文具换新迎来全民嗨购时刻。本次“文具3点半”活动集结海量IP联名、主题设计的优质文具好物，全方位满足学生、职场人及文具爱好者对趣味与实用兼具的文具需求。每天15:30至22:00，上京东APP搜索“文具3点半”，既能1分钱抽取百款IP盲盒解锁惊喜，还能立享10%放学补贴，快来京东11.11的轻松入手心仪文具，让学习、工作与生活都添上满满新意与温暖!

动漫少年们率先登场，为你带来冬日里的热情与活力。这款39元的得力(deli)蜡笔小新甜品屋收纳包，把童年回忆揣在包里，冰淇淋与草莓元素的设计俏皮又温暖;脚踩风火轮的小哪吒也变身软萌毛绒伙伴――50元的得力(deli)哪吒可斜挎毛绒痛包把神话揉进冬日暖意里，让学习都变得有“神力”;排球少年的热血与毛绒的软萌会碰撞出怎样的火花？26.01元的得力(deli)排球少年可收纳毛绒挂件来了!让日向翔阳和孤爪研磨带给你冬日的活力，为学习与工作充能加油。

这里不仅有热情的少年，也有送给你专属惊喜的可爱小动物。这个冬天，让尼克和朱迪来陪你暖暖过冬，10.9元的迪士尼 疯狂动物城尼克毛绒中性笔，橙棕毛绒软乎乎，狐狸造型萌趣灵动，让每一次书写都充满尼克的幽默感;还有459元的凌美(LAMY)疯狂动物城朱迪限定款钢笔礼盒，蓝色毛绒搭配胡萝卜元素，都是朱迪的标志特征，把兔子警官的元气打包进你的日常。还有可爱的Hellokitty，与你一起邂逅2026新岁，这款8.5元的悦木Hellokitty2026年新年台历摆件就是冬日书桌的暖心点缀，毛茸茸的设计搭配萌趣苹果元素，让每一天都充满甜蜜。不管是使用书写的小趣味，还是装点书桌的仪式感，疯狂动物城与helloKitty联名好物，都能为你的冬日时光添上一抹灵动暖意。

萌系文具用软萌质感承包你的冬日温柔。得力(deli)36色黄油小熊可水洗油画棒搭配黄油小熊毛绒笔袋，内含多色创意彩笔，59.2元收获你的冬日绘图伴侣;得力(deli)黄油小熊竖式毛绒卡套精巧且实用性强，无论是学生卡还是工作证等卡片都能完美适配，仅需19.9元，为你的冬日学习与工作生活增添趣味。得力(deli)熊猫毛绒手工DIY手账本以清新绿为主色调，可爱中透着雅致，23.92元即可让国宝熊猫的萌趣陪伴学习与工作时光;少年伴卡皮巴拉毛绒手账本以呆萌的卡皮巴拉为设计核心，暖棕色调尽显冬日温馨感，活动价32.7元，为你打造充满童趣的冬日文具场景。

从搭载回忆的IP联名款、点亮桌面的萌趣摆件，到萌趣可爱的小动物，每款文具都兼具实用价值与可爱颜值。上京东APP搜索“文具3点半”，把心仪文具纳入囊中，让这些文具化作日常里的温暖陪伴，陪你度过每一段专注又有趣的冬日时光。